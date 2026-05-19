નોર્વેમાં ભારતના પ્રેસ ફ્રીડમ પર ઉઠ્યા સવાલોનું વિદેશ મંત્રાલયે કર્યું ખંડન, કહ્યું- અજ્ઞાની NGO જ પૂછે છે આવા પ્રશ્નો
ભારતે પ્રેસ ફ્રીડમને લઈને ઉઠેલા સવાલો પર કહ્યું કે, જેમને જાણકારી નથી હોતી તેઓ જ આવા સવાલ પૂછે છે.
Published : May 19, 2026 at 3:32 PM IST
ઓસ્લો: ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે પ્રેસની સ્વતંત્રતા અને માનવ અધિકારો અંગે ભારતના રેકોર્ડનો મજબૂત રીતે બચાવ કર્યો. આ બચાવ ઓસ્લોમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન એક નોર્વેજીયન પત્રકાર દ્વારા પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં કરવામાં આવ્યો હતો. તેમના પ્રશ્નમાં, પત્રકારે પૂછ્યું, "ભારત પર શા માટે વિશ્વાસ કરવો જોઈએ?" અને પ્રશ્ન કર્યો કે વડા પ્રધાન મોદી પ્રેસના પ્રશ્નોના જવાબ કેમ નથી આપતા.
ઓસ્લોમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધતા, વિદેશ મંત્રાલયના સચિવ (પશ્ચિમ) સિબી જ્યોર્જે જણાવ્યું હતું કે "અજ્ઞાની ગૈર-સરકારી સંગઠનો" દ્વારા પ્રકાશિત અહેવાલો વાંચ્યા પછી ઘણા લોકો ભારતને ખોટું સમજે છે. જ્યોર્જે ભારતના મીડિયા તંત્રના વિશાળા આકાર અને વિવિધતા પર પ્રકાશ પાડતા તેમણે પત્રકારે સાથે ઉગ્ર ચર્ચા પણ કરી.
જ્યોર્જે કહ્યું, "તમે જાણો છો કે અહીં કેટલા આવે છે. દરરોજ સાંજે કેટલા 'બ્રેકિંગ ન્યૂઝ' આવે છે. એકલા દિલ્હીમાં, ઓછામાં ઓછી 200 ટીવી ચેનલો છે. અંગ્રેજી, હિન્દી અને અન્ય વિવિધ ભાષાઓમાં. લોકો ભારતના વિશાળ આકારને સમજી શકતા નથી. તેઓ ચોક્કસ અજ્ઞાની NGO દ્વારા પ્રકાશિત એક કે બે અહેવાલો વાંચે છે અને પછી પ્રશ્નો પૂછવા માટે આગળ આવે છે."
#WATCH | Oslo, Norway | MEA Secretary (West) Sibi George responds to question by reporters from Norway - " why should we trust you?" " will the pm take critical questions from the indian press?"
તેમણે પલટવાર કરતા કહ્યું, "અમે વિશ્વની વસ્તીના છઠ્ઠો ભાગ છીએ, પરંતુ વિશ્વની સમસ્યાઓના છઠ્ઠા ભાગ માટે જવાબદાર નથી." વિદેશ મંત્રાસયના સચિવ (પશ્ચિમ) એ આ વાત પર ભાર મૂકતા કહ્યું કે, ભારતનું બંધારણ દરેક નાગરિકને આ મૌલિક અધિકાર આપે છે કે જો તેના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થયું હોય તો તે કોર્ટમાં જઈ શકે છે.
તેમણે કહ્યું, ભારતે તેની સ્વતંત્રતાના સમયથી જ મહિલાઓ માટે સમાન મતદાન અધિકારો સુનિશ્ચિત કર્યા છે. ભારત સમાનતા અને માનવ અધિકારોમાં માને છે; તેમણે ઉમેર્યું કે મતદાન કરવાનો અને સરકાર બદલવાનો અધિકાર લોકશાહી સ્વતંત્રતાનો સૌથી શક્તિશાળી પુરાવો છે.
તેમણે કહ્યું, અમારી પાસે એવું બંધારણ છે જે જનતાના અધિકારો, તેમના મૂળભૂત અધિકારોની ખાતરી આપે છે. જેમ તમે જાણો છો, અમારા દેશમાં મહિલાઓને સમાન અધિકારો પ્રાપ્ત છે, જે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બાબત છે. 1947 માં, અમે અમારી મહિલાઓને મતદાનનો અધિકાર આપ્યો હતો."
ભારતીય અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું, "અમે મળીને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી. હું જે દેશોથી પરિચિત છું ત્યાં મહિલાઓને ભારતને સ્વતંત્રતા મળ્યાના દાયકાઓ પછી મતદાનનો અધિકાર મળ્યો. અમે સમાનતામાં માનીએ છીએ; અમે માનવ અધિકારોમાં માનીએ છીએ. અને માનવ અધિકારોનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ શું છે? સરકાર બદલવાનો અધિકાર, મતદાનનો અધિકાર. અને ભારતમાં બરાબર એ જ થઈ રહ્યું છે. અમને તેના પર ખૂબ ગર્વ છે."
ભારતના કાયદાકીય ધોરણો અને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોનું પાલન કરવા પર ભાર મૂકતા, તેમણે કહ્યું, "ભારત એક એવો રાષ્ટ્ર છે જે કાયદાના શાસનમાં દ્રઢપણે વિશ્વાસ રાખે છે. અમે દરેક જગ્યાએ અને દરેક સમયે નિયમોનું પાલન કર્યું છે. અમે નિયમો અનુસાર વર્તન કરીએ છીએ. આ ભારતની પ્રતિષ્ઠા છે."
દુનિયાએ ભારત પર ભરોસો શા માટે કરવો જોઈએ પૂછવા પર સિબી જોર્જએ કોવિડ-19 મહામારી જેવા વૈશ્વિક પડકારો દરમિયાન દેશની ભૂમિકાનો ઉલ્લેખ કર્યો અને ભારતની સભ્યતાગત વિરાસત પર પ્રકાશ પાડ્યો. જોર્જે ગણિત, સંસ્કૃતિ અને વૈશ્વિક વારસામાં ભારતના યોગદાનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.
તેમણે કહ્યું, "તમારી આસપાસ જુઓ; સમગ્ર વિશ્વમાં, તમને ભારત સાથેના જોડાણો દેખાશે. તમારા મોબાઇલ ફોન પર પ્રદર્શિત થતા આંકડાઓ ભારતમાં બન્યા છે. શુન્ય - એટલે કે ઝીરો, ભારતે તેની શોધ કરી. ચેસની રમત ભારતમાં શરૂ થઈ હતી. તેથી, અમને તે સભ્યતા પર ગર્વ છે. યોગ, જેની આજે આખી દુનિયા પ્રશંસા કરે છે તે પણ ભારતમાં ઉદ્ભવ્યો હતો. વધુમાં, ભારત મહાન મહાકાવ્યો અને સાહિત્યિક કૃતિઓનું ઘર છે." આ વાતચીત ભારતમાં સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ ગઈ, ઘણા યુઝર્સે વરિષ્ઠ રાજદ્વારીની આ સ્થિતિને આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ રીતે સંભાળવા બદલ પ્રશંસા કરી.
When there is nothing to hide, there is nothing to fear.
What happens to India's image when the world sees a compromised PM panic and run from a few questions?
દરમિયાન, ભારતમાં, કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ નોર્વેમાં પત્રકારોના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં નિષ્ફળ જવાના આરોપો પર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધતા કહ્યું, "જ્યારે છુપાવવા જેવું કંઈ નથી, ત્યારે ડરવાનું કંઈ નથી."
કોંગ્રેસ નેતાએ X પર એક નોર્વેજીયન પત્રકારનો વીડિયો શેર કરતી વખતે આ વાત કરી, જેમાં પત્રકાર PMને પ્રશ્ન પૂછવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી, ત્યારે મોદી ત્યાંથી જતા જોવા મળ્યા હતા. X પર, ગાંધીએ પૂછ્યું, "જ્યારે દુનિયા એક કલંકિત વડા પ્રધાનને થોડા પ્રશ્નોથી ગભરાયેલા અને ભાગતા જુએ છે ત્યારે ભારતની છબીને શું નુકસાન થાય છે?"
કોંગ્રેસ નેતા જયરામ રમેશે મોદી અને નેધરલેન્ડ્સના આબોહવા અને ઉર્જા મંત્રી રોબ જેટનનો એક ફોટોગ્રાફ શેર કર્યો, જેમાં ભારતીય વડા પ્રધાન તેમના ડચ સમકક્ષને શું સમજાવી રહ્યા છે તે જાણવાની ઉત્સુકતા વ્યક્ત કરી. X પર એક પોસ્ટમાં, રમેશે ટિપ્પણી કરી, "સ્વ-ઘોષિત છતાં સંપૂર્ણ રીતે ખુલ્લા 'વિશ્વગુરુ' ડચ પ્રધાનને શું નકલી જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, જેમણે વાસ્તવમાં તેમને બધાની સામે ખુલ્લા પાડ્યા?"
