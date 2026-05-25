ભારતીય વ્યક્તિ પર સિંગાપોરમાં 13 લોકોને આશ્રય આપવાનો આરોપ, વિઝા થઇ ગયા હતા સમાપ્ત
ICA એ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે મનોજિયા રિકેન અને બે સિંગાપોર નાગરિકો પર 21 મેના રોજ ઇમિગ્રેશન નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
By PTI
Published : May 25, 2026 at 4:01 PM IST
સિંગાપોર: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સિંગાપોરમાં એક 26 વર્ષીય ભારતીય નાગરિક પર 13 ભારતીય પ્રવાસીઓને રોજગાર આપવા અને આશ્રય આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે જેમના મુલાકાત પાસ સમાપ્ત થઈ ગયા હતા.
ઇમિગ્રેશન અને ચેકપોઇન્ટ્સ ઓથોરિટી (ICA) એ ગુરુવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે મનોજિયા રિકેન અને અન્ય બે સિંગાપોરના લોકો પર 21 મેના રોજ ઇમિગ્રેશન સંબંધિત ગુનાઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રિકેન પર 19 થી 44 વર્ષની વયના 13 અન્ય ભારતીય પ્રવાસીઓને આશ્રય આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. રિકેને સિંગાપોરમાં રહેવા માટે માન્ય વિઝા છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂરી તપાસ કરી ન હતી. નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ પ્રવાસીઓ તેમના મુલાકાત પાસ સમાપ્ત થયા પછી પણ સિંગાપોરમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા હતા.
3 માર્ચે, ICA અધિકારીઓએ સિંગાપોરમાં એક ફ્લેટ પર દરોડો પાડ્યો હતો. ફ્લેટમાં, તેમને 13 ભારતીય નાગરિકો મળી આવ્યા, જે બધાએ દ્રીપ દેશમાં તેમના વિઝીટર વિઝા સમાપ્ત થયા હોવા છતાં વધુ સમય રોકાયા હતા. આ વિદેશીઓમાં 11 પુરુષો અને બે મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમની ઉંમર 19 થી 44 વર્ષની વચ્ચે હતી.
તપાસ મુજબ, રિકેને તેમને ડિસેમ્બર 2025 અને માર્ચ 2026 વચ્ચે અલગ અલગ સમયગાળા માટે ફ્લેટમાં રહેવા દીધા હતા. એવો આરોપ છે કે તેઓ સિંગાપોરમાં રહેવા માટે માન્ય પાસ ધરાવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂરી તપાસ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા.
3 માર્ચે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને 21 મેના રોજ વિદેશીઓને આશ્રય આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. ICA એ 21 મેના રોજ ચીની મૂળના 37 વર્ષીય સિંગાપોરના નાગરિક સોંગ યી દા પર પણ આરોપ મૂક્યો હતો. તેમના પર 39 વર્ષીય ભારતીય પુરુષ રાજપ્પા રાજુને નોકરી પર રાખવાનો આરોપ છે, જેની પાસે માન્ય વર્ક પરમિટ નહોતી, જે હકીકત સોંગ યી દા જાણતી હતી.
તેમને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા છે અને સિંગાપોરમાં ફરીથી પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ICA એ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય મૂળના અન્ય સિંગાપોર નાગરિક, સુબા પ્રિયદર્શિની પર પણ એક ભારતીય પુરુષને નોકરી પર રાખવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, કારણ કે તેમની પાસે સિંગાપોરમાં કામ કરવા અને રહેવા માટે માન્ય વર્ક પરમિટ નથી.
32 વર્ષીય સુબા પર 26 વર્ષીય ભારતીય મુનિયન સેલ્વરાજ પ્રકાશને નોકરી પર રાખવાનો આરોપ છે. મુનિયનનો શોર્ટ-ટર્મ વિઝિટ પાસ (STVP) 24 ફેબ્રુઆરી 2025 ના રોજ સમાપ્ત થયા પછી સિંગાપોરમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતો હતો. મુનિયનને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો છે અને સિંગાપોરમાં ફરીથી પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ICA એ જણાવ્યું હતું કે ઓવરસ્ટેયર અને/અથવા ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને નોકરી પર રાખવા બદલ દોષિત ઠરેલા કોઈપણ વ્યક્તિને ઓછામાં ઓછી છ મહિનાથી બે વર્ષ સુધીની જેલ અને SGD6,000 સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.
બેદરકારીપૂર્વક અથવા જાણી જોઈને ઓવરસ્ટેયર અને/અથવા ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને આશ્રય આપવા બદલ દોષિત ઠરેલા કોઈપણ વ્યક્તિને ઓછામાં ઓછી છ મહિનાથી બે વર્ષની જેલ અને SGD 6000 સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.
ICA એ જણાવ્યું હતું કે ઓવરસ્ટેયર અને/અથવા ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને બેદરકારીપૂર્વક આશ્રય આપવા બદલ દોષિત ઠરેલા કોઈપણ વ્યક્તિને SGD6,000 સુધીનો દંડ અથવા 12 મહિના સુધીની જેલ અથવા બંનેનો સામનો કરવો પડી શકે છે.