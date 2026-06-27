સુદાનમાં ગૃહયુદ્ધને "પ્રોત્સાહન" આપવા બદલ અમેરિકાએ એક ભારતીય કંપની અને તેના સીઈઓ સહિત આઠ સંસ્થાઓ પર પ્રતિબંધો લાદ્યા
યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટના ભાગ રૂપે, OFAC એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે લક્ષિત નેટવર્ક્સે SAF અને RSF બંનેને આફ્રિકન દેશમાં ગૃહયુદ્ધને વધારવામાં મદદ કરી હતી.
By PTI
Published : June 27, 2026 at 8:16 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે સુદાનમાં ગૃહયુદ્ધને વેગ આપવાના આરોપ હેઠળ આઠ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ પર પ્રતિબંધો લાદ્યા છે. આમાં વિસ્ફોટકો બનાવતી કંપની સાથે સંકળાયેલા એક ભારતીય નાગરિકનો પણ સમાવેશ થાય છે.
યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટના ફોરેન એસેટ્સ કંટ્રોલ ઓફિસ (OFAC) એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે લક્ષ્ય બનાવેલા નેટવર્ક્સે સુદાનિસ સશસ્ત્ર દળો (SAF) અને રેપિડ સપોર્ટ ફોર્સિસ (RSF) ને આફ્રિકન દેશમાં ગૃહયુદ્ધને વધારવા અને તીવ્ર બનાવવામાં મદદ કરી હતી.
SBL એનર્જી લિમિટેડ (જેને અમીન એક્સપ્લોઝિવ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) ના CEO રાયપુરના આલોક ચૌધરી પ્રતિબંધિત કરાયેલા લોકોમાં સામેલ છે. કંપની પર આરોપ છે કે તેણે SAF ના શસ્ત્રોના ભંડારને જાળવી રાખતી કંપનીને 200 થી વધુ વિસ્ફોટકો અને સંબંધિત સામગ્રી મોકલ્યા હતા.
ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટે SBL એનર્જી લિમિટેડ અને સુદાન અને ઇજિપ્ત સ્થિત અન્ય કંપનીઓ પર પણ પ્રતિબંધો લાદ્યા છે.
"આ નેટવર્ક્સ સુદાનિસ સશસ્ત્ર દળો અને રેપિડ સપોર્ટ ફોર્સિસ બંનેને શસ્ત્રો, વિસ્ફોટકો અને વિદેશી લડવૈયાઓ પૂરા પાડે છે," યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રવક્તા ટોમી પિગોટે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. "તેમના સમર્થનથી સંઘર્ષ લંબાયો છે, વિશ્વની સૌથી ખરાબ માનવતાવાદી કટોકટી સર્જાઈ છે અને આતંકવાદી જૂથોને કાર્ય કરવાની મંજૂરી મળી છે."
યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે રાયપુર સ્થિત SBL એનર્જીએ સુદાન સ્થિત ટાર્ગેટ મલ્ટીએક્ટિવિટીઝ કંપની (TMAC) ને વિસ્ફોટકો અને સંબંધિત સામગ્રી સપ્લાય કરી હોવાનો આરોપ છે. વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્ફોટકોનો ઉપયોગ પાછળથી SAF દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા બોમ્બમાં કરવામાં આવ્યો હતો. TMAC અને તેના જનરલ મેનેજર, વરિષ્ઠ DIS અધિકારી તારિક હુસૈન મુહમ્મદ મદનીને પણ બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટ અનુસાર, સુદાનનું સૌથી મોટું સંરક્ષણ સાહસ, ડિફેન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સિસ્ટમ્સ (DIS), SAF ના શસ્ત્રો, દારૂગોળો, વાહનો અને સામગ્રીના ભંડારને ટેકો આપે છે અને જાળવી રાખે છે. આ ઘણીવાર ઈરાન અને અન્ય બાહ્ય સમર્થકો પાસેથી મેળવવામાં આવે છે.
DIS સુદાનના સમૂહ ઝિયાદ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રુપ (ગિયાદ) સહિત અનેક પેટાકંપનીઓને નિયંત્રિત કરે છે - જેને સુદાન માસ્ટર ટેકનોલોજી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ નિયંત્રણ જટિલ અને અપારદર્શક માળખા દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમાંથી તેણે અબજો ડોલર એકઠા કર્યા છે. યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે DIS દ્વારા લશ્કરી સાધનો અને સંબંધિત સામગ્રીની ખરીદીએ SAF ને RSF સામે લડવાનું ચાલુ રાખવા, નાગરિકો પર હુમલો કરવા અને દુશ્મનાવટ રોકવા અથવા યુદ્ધવિરામ શરૂ કરવાના પ્રયાસોને વિક્ષેપિત કરવા અને અવરોધિત કરવા સક્ષમ બનાવ્યું છે. વિભાગે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે DIS અને Giad પર પ્રતિબંધો 2023 સુધી લાદવામાં આવશે.
OFAC એ પોર્ટ્સ એન્જિનિયરિંગ કંપની લિમિટેડને પણ યાદીમાં ઉમેર્યું. આ સરકારી સિવિલ એન્જિનિયરિંગ બાંધકામ કંપની 1998 માં સ્થાપિત થઈ હતી અને પોર્ટ સુદાનમાં સ્થિત છે. "સુદાન માસ્ટર ટેકનોલોજી" સાથે જોડાયેલી આ કંપનીએ એપ્રિલ 2023 માં સંઘર્ષ શરૂ થયો ત્યારથી UAE કંપની પાસેથી લશ્કરી ગણવેશ અને ફૂટવેર અને સુદાનની ગુપ્તચર માહિતી માટે તુર્કી કંપની પાસેથી દારૂગોળો બેલ્ટ અને હથિયારોના કેસ આયાત કર્યા હોવાનું કહેવાય છે.
પ્રતિબંધોમાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓને પણ લક્ષ્ય બનાવવામાં આવ્યા હતા જે RSF સાથે લડવા માટે ભૂતપૂર્વ કોલમ્બિયન લશ્કરી કર્મચારીઓની ભરતી કરે છે. આ નેટવર્ક નિવૃત્ત કોલમ્બિયન અધિકારી અલ્વારો એન્ડ્રેસ ક્વિજાનો બેસેરા અને તેમની પત્ની, ક્લાઉડિયા વિવિઆના ઓલિવરોસ ફોરેરો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, અને તેમને વોશિંગ્ટન દ્વારા પહેલાથી જ મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
યુએસ અધિકારીઓએ "ટેલેન્ટ બ્રિજ, SA" સાથે સંકળાયેલા ત્રણ વ્યક્તિઓને બ્લેકલિસ્ટ કર્યા, જે પનામા સ્થિત કંપની છે જેનો ઉપયોગ ભરતી કામગીરી છુપાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. મંજૂરી આપવામાં આવેલા તમામ વ્યક્તિઓ કંપનીમાં એક્ઝિક્યુટિવ અથવા મેનેજરિયલ હોદ્દા પર હતા. આમાં પનામાના નાગરિકો એનરિક ડેનિયલ પેલેસિઓસ ક્વિન્ટાનીલા અને જેક પીટર ડર્મન ગુઝમેન અને કોલમ્બિયન નાગરિક ફ્રેડી અલેજાન્ડ્રો લોપેઝ ઓકામ્પોનો સમાવેશ થાય છે.