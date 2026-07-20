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'તેહરાનની મુસાફરી ટાળો, તરત જ દેશ છોડી દો', ભારતીય દૂતાવાસે ઇરાન અંગે નાગરિકો માટે એડવાઇઝરી જાહેર કરી

ભારતીય દૂતાવાસે ઇરાનની તાજેતરની પરિસ્થિતિને જોતા નાગરિકો માટે એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે.

દક્ષિણ ઇરાનના હોર્મોજગાન પ્રાંતમાં શનિવારે થયેલા હુમલા બાદ તૂટેલા પુલની સ્થિતિ
દક્ષિણ ઇરાનના હોર્મોજગાન પ્રાંતમાં શનિવારે થયેલા હુમલા બાદ તૂટેલા પુલની સ્થિતિ (AP)
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By ANI

Published : July 20, 2026 at 1:24 PM IST

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તેહરાન: ઇરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે ઇરાન જવાની યોજના બનાવી રહેલા નાગરિકો માટે એક એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે જેમાં સુરક્ષાની સ્થિતિને જોતા પોતાનો પ્રવાસ ટાળવા અને ઇરાનમાં પહેલાથી રહેતા ભારતીયોને થોડા સમય માટે દેશ છોડવા પર વિચાર કરવાનો અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

સોશિયલ મીડિયા X પર એક પોસ્ટમાં તેહરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે આ જાણકારી આપી છે. તાજેતરના દિવસોમાં ઇરાનમાં અસ્થિરતા અને સંઘર્ષ લેવલ વધતો જોતા દૂતાવાસે એડવાઇઝરીમાં જણાવ્યું હતું કે, 'જે ભારતીય નાગરિક ઇરાન જવાનું વિચારી રહ્યા છે તેમણે પોતાનો પ્રવાસ અત્યારે ટાળવો જોઇએ જ્યાર સુધી સુરક્ષાની સ્થિતિ સારી ન થાય. જે ભારતીય પહેલાથી ઇરાનમાં છે તેમણે ફ્લાઇટ ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરીને થોડા સમય માટે ઇરાનની બહાર નીકળવા પર વિચાર કરવો જોઇએ.' એડવાઇઝરીમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું કે, જે ભારતીય નાગરિક ઇરાનમાં રહેવા માંગે છે તેમણે સંપૂર્ણ સાવચેતી રાખવી જોઇએ.

એમ્બેસીએ કહ્યું કે તે સ્થિતિની સંપૂર્ણ જાણકારી માટે સમાચાર પર ધ્યાનથી નજર રાખે અને દેશના દક્ષિણ કિનારા જેવી વધુ મિલિટ્રી એક્ટિવિટી જેવી જગ્યાએ જતા બચે. પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, લોકલ અધિકારીઓને આપવામાં આવેલા નિર્દેશોનું ધ્યાનથી પાલન કરવું જોઇએ.

એડવાઇઝરીમાં વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઇરાનમાં હાજર કોઇપણ ભારતીય નાગરિક કે જેમણે હજુ સુધી દૂતાવાસમાં તેની વિગતો નોંધાવી નથી તેમણે તરત જ નોંધાવવી જોઇએ.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે રવિવારે અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે સંઘર્ષ ફરી વધ્યો છે. પશ્ચિમ એશિયામાં નવા મિલિટ્રી ઓપરેશન શરૂ થયા છે જેમાં ઇરાનના ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને મિલિટ્રી એસેટ્સ પર અમેરિકાના હુમલાના સમાચાર છે અને તેહરાને જવાબમાં વોશિંગ્ટનના સાથીઓ પર ડ્રોનથી હુમલા કર્યા છે.

ઇન્ટરનેશનલ એટોમિક એનર્જી એજન્સી (IAEA)એ કહ્યું કે તે ઇરાનના દક્ષિણ-પશ્ચિમ ખુજેસ્તાન પ્રાંતના ડાર્કહોવિનમાં બની રહેલા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ પર આખી રાત થયેલા હુમલાના રિપોર્ટની તપાસ કરી રહ્યું છે. ઇન્ટરનેશનલ એટોમિક એજન્સી ઇરાનના ડાર્કહોવિનમાં એક પ્લાન કરવામાં આવેલા ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટની કંસ્ટ્રક્શન સાઇટ પર આખી રાત થયેલા હુમલાના રિપોર્ટની તપાસ કરી રહ્યું છે.

એજન્સીએ X પર પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ જગ્યા કંસ્ટ્રક્શનના પ્રાથમિક સ્ટેજમાં છે અને જ્યારે IEAએ ગત વખતે વિજિટ કરી હતી ત્યારે તેમાં કોઇ ન્યુક્લિયર મટીરિયલ નહતો. યુએન ન્યુક્લિયર વોચડોગે જણાવ્યું કે રિપોર્ટ કરવામાં આવેલા હુમલામાં કોઇ રેડિયોલોજિકલ રિસ્ક માનવામાં આવતું નથી. એજન્સીએ કહ્યું કે, જોકે, રિપોર્ટ કરવામાં આવેલા હુમલામાં કોઇ રેડિયોલોજિકલ રિસ્ક માનવામાં નથી આવ્યું. ડીજી રાફેલ મારિયાનો ગ્રોસીએ તમામ ન્યુક્લિયર રિલેટેડ સાઇટ્સની આસપાસ મિલિટ્રી કંટ્રોલની અપીલ કરી છે.

ઇરાને બાદમાં દાવો કર્યો કે અમેરિકાએ ડાર્કહોવિન ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ પર હુમલો કર્યો છે. સરકારી બ્રોડકાસ્ટર IRIB અનુસાર ઇરાનના એટોમિક એનર્જી ઓર્ગેનાઇઝેશન (AEOI)એ કહ્યું કે આ હુમલો સ્થાનિક સમય અનુસાર સવારે 3:39 વાગ્યે થયો હતો.

ઇરાને એવો પણ દાવો કર્યો કે IRGCએ અહવાજ ઉપર એક US MQ-9 ડ્રોનને રોકીને તેને નષ્ટ કરી દીધો છે. જ્યારે સેમી-ઓફિશિયલ તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીએ કેશમ આઇલેન્ડ પર અમેરિકાના નવા હવાઇ હુમલાના સમાચાર આપ્યા છે, જ્યાં બે વિસ્ફોટ સંભળાયા છે. નુકસાનનો અંદાજો લગાવવા માટે ઇમરજન્સી, સિક્યુરિટી અને ઓપરેશનલ ટીમને તૈનાત કરવામાં આવી છે.

આ વચ્ચે અમેરિકાએ ઇરાન વિરૂદ્ધ સૈન્ય કાર્યવાહીના વધુ એક રાઉન્ડની જાહેરાત કરી છે. અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM)એ કહ્યું કે તેને પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પ ડાયરેક્શનમાં ઇરાન વિરૂદ્ધ હુમલાનો વધુ એક રાઉન્ડ પૂર્ણ કરી લીધો છે.

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