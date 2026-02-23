ETV Bharat / international

મેક્સિકોમાં ડ્રગ માફિયા 'એલ મેન્ચો'ના મોત બાદ ભડકી હિંસા, ભારતીય દૂતાવાસે એડવાઇઝરી જાહેર કરી

મેક્સિકોના ખતરનાક ડ્રગ માફિયા એલ મેન્ચોને મેક્સિકોની સેનાએ ઠાર માર્યા બાદ હિંસા ભડકી, અનેક જગ્યાએ વાહનમાં આગચંપીના બનાવો બન્યા.

મેક્સિકોમાં ડ્રગ માફિયા 'એલ મેન્ચો'ના મોત બાદ ભડકી હિંસા
મેક્સિકોમાં ડ્રગ માફિયા 'એલ મેન્ચો'ના મોત બાદ ભડકી હિંસા (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મેક્સિકો: મેક્સિકોના સૌથી ખતરનાક ડ્રગ માફિયાને મેક્સિકોની સેનાએ એક સૈન્ય ઓપરેશનમાં ઠાર માર્યો છે. દુનિયા ડ્રગ માફિયાને એલ મેંચોના નામથી ઓળખતી હતી. તે કુખ્યાત ડ્રગ કાર્ટેલ CJNGનો મુખ્ય સરગના હતો. ડ્રગ માફિયા અમેરિકાની હિટ લિસ્ટમાં ટોપ પર હતો અને તેની ધરપકડ પર અમેરિકાએ દોઢ કરોડ ડૉલરનું ઇનામ પણ રાખ્યું હતું. અમેરિકાનું માનવું હતું કે ડ્રગ સપ્લાય કરવામાં તેની મુખ્ય ભૂમિકા હતી. ડ્રગ માફિયાની હત્યા બાદ મેક્સિકોમાં હિંસા ફાટી નીકળી છે. ભારત-અમેરિકા સહિતના દેશોએ મુસાફરો માટે એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે અને લોકોને કામ વગર ઘરની બહાર ના નીકળવાની સલાહ આપી છે.

ડ્રગ માફિયાના મોત બાદ મેક્સિકોમાં અરાજકતા

મેક્સિકોની સેનાએ રવિવારે જાલિસ્કો ન્યૂ જનરેશન કાર્ટેલના નેતા, નેમેસિયો રૂબેન ઓસેગ્યુરા સર્વાન્ટેસ, 'એલ મેન્ચો'ને ઠાર માર્યો હતો. મેક્સિકોના સૌથી શક્તિશાળી ડ્રગ કાર્ટેલના મોત બાદ દેશના મોટાભાગના વિસ્તારમાં અરાજકતા ફેલાઇ ગઇ છે.

ડિફેન્સ ડિપાર્ટમેન્ટે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે ઓસેગેરા સર્વાન્ટીઝ ઉર્ફ 'એલ મેન્ચો'ને મેક્સિકો સિટી લઇ જતા સમયે તેનું રસ્તામાં જ મોત થયું હતું. તપાલપા નામના કસ્બામાં અથડામણ થઇ હતી. આ કાર્યવાહીમાં એલ મેન્ચો સહિત તેની ગેન્ગના ચાર લોકોના મોત થયા હતા જ્યારે સેનાના ત્રણ જવાન ઘાયલ થયા હતા. અમેરિકાએ એલ મેન્ચો ગ્રુપ વિશે ગુપ્ત જાણકારી મેક્સિકોને આપી હતી જે બાદ આ મિશનને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો.

સેનાની કાર્યવાહીના જવાબમાં CJNGએ હુમલો કરતા કેટલાક રાજ્યમાં મોટા પાયે વાહનોમાં આગ લગાવી હતી, રસ્તા બ્લોક કરી દીધા હતા અને સુરક્ષા દળો પર પણ હુમલા કર્યા હતા.

અમેરિકાએ રાખ્યુ હતું 139 કરોડ રૂપિયાનું ઇનામ

એલ મેન્ચોની ઉંમર 59 વર્ષની હતી અને તે પોલીસ અધિકારી પણ રહી ચુક્યો હતો. એલ મેન્ચોનું ગ્રુપ અમેરિકામાં કોકીન, મેથામફેટામાઇન અને ફેન્ટાનિલ મોટી સંખ્યામાં તસ્કરી માટે જવાબદાર હતો. અમેરિકાએ તેના વિશે જાણકારી આપવા માટે દોઢ કરોડ ડૉલર એટલે કે 136 કરોડ રૂપિયાનું ઇનામ રાખ્યું હતું.

મેક્સિકોના સંરક્ષણ મંત્રાલયે કહ્યું કે આ અભિયાનને દેશની સેનાએ યોજનાબદ્ધ રીતે અંજામ આપ્યો હતો. એલ મેન્ચો વિરૂદ્ધ અભિયાનમાં મેક્સિકોની વાયુ સેના અને રાષ્ટ્રીય ગાર્ડના વિમાન પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. મંત્રાલયે એમ પણ જણાવ્યું કે અભિયાન દરમિયાન બુલેટપ્રૂફ વાહન અને હથિયાર જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે જેમાં રૉકેટ લોન્ચર પણ સામેલ છે.

ભારતે એડવાઇઝરી જાહેર કરી

ડ્રગ કાર્ટેલના મોત બાદ ભારત,કેનેડા, અમેરિકાએ એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે અને નાગરિકોને પોતાના ઘરની અંદર રહેવા તેમજ બિનજરૂરી હિલચાલ ટાળવા વિનંતી કરી છે.

દૂતાવાસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, 'જાલિસ્કો રાજ્ય (પ્યુઅર્ટો વલ્લર્ટા, ચાપાલા અને ગ્વાડલાહારા), તમાઉલિપાસ રાજ્ય (રેનોસા અને અન્ય નગરપાલિકા), મિચોઆકાન, ગુએરેરો અને નુએવો લિયોન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં સુરક્ષા અભિયાન, ગુનાહિત ગતિવિધિ અને રસ્તાઓ પર નાકાબંધી ચાલુ છે. આ વિસ્તારોમાં રહેતા ભારતીય નાગરિકોને આગામી સૂચના સુધી ઘરમાં જ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ભારતીય દૂતાવાસે નાગરિકો માટે કેટલીક મહત્ત્વપૂર્ણ સાવચેતીઓ પણ જારી કરી છે. આમાં કાયદા અમલીકરણ પ્રવૃત્તિઓ ધરાવતા વિસ્તારોથી દૂર રહેવું, આસપાસના વાતાવરણનું નિરીક્ષણ કરવું, બિનજરૂરી હિલચાલ ટાળવી, અપડેટ્સ માટે સ્થાનિક મીડિયા પર નજર રાખવી અને સ્થાનિક અધિકારીઓની સૂચનાઓનું પાલન કરવું શામેલ છે. ઇમરજન્સી ની સ્થિતિમાં, 911 પર કૉલ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વધુમાં, ભીડથી દૂર રહેવા અને પોતાના પરિવાર અને મિત્રોને પોતાની સ્થિતિની જાણકારી ફોન, મેસેજ કે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આપતા રહેવા કહેવામાં આવ્યું છે. કોઇ પણ મદદ અથવા જાણકારી માટે ભારતીય નાગરિક +52 55 4847 7539 પર ભારતીય દૂતાવાસનો સંપર્ક કરી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DRUG KINGPIN KILLING IN MEXICO
MEXICO DRUG KINGPIN
DRUG KINGPIN EL MENCHO
INDIAN EMBASSY TRAVEL WARNING
DRUG KINGPIN EL MENCHO KILLING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.