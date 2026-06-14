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ઓમાનના અખાતમાં 'વિરાટ-1' જહાજ ડૂબ્યું ગયું; અમેરિકન સૈન્યએ દરિયાની વચ્ચે 14 ભારતીય નાવિકોને બચાવ્યા

ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે તેમને ઓમાનના દરિયાકાંઠે ભારતીય ધ્વજવાળા યાંત્રિક સઢવાળા જહાજ સાથે જોડાયેલી ઘટનાની જાણ થઈ છે

ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે તેમને ઓમાનના દરિયાકાંઠે ભારતીય ધ્વજવાળા યાંત્રિક સઢવાળા જહાજ સાથે જોડાયેલી ઘટનાની જાણ થઈ છે
ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે તેમને ઓમાનના દરિયાકાંઠે ભારતીય ધ્વજવાળા યાંત્રિક સઢવાળા જહાજ સાથે જોડાયેલી ઘટનાની જાણ થઈ છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 8:54 PM IST

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દુબઈ: રવિવાર, 14 જૂનના રોજ ઓમાનના દરિયાકાંઠે 14 ભારતીય ક્રૂ સભ્યોને લઈને એક વેપારી જહાજ (ડાઉ) ડૂબી ગયું, જેના કારણે આ વિસ્તારમાં બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી.

ભારતીય દૂતાવાસે તેના સત્તાવાર X હેન્ડલ પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઓમાનના દરિયાકાંઠે ભારતીય ધ્વજવાળા યાંત્રિક સઢવાળી જહાજ, 'વિરાટ 1', જેમાં કથિતપણે 14 ભારતીય ક્રૂ સભ્યો સવાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, તેની ઘટના અંગે મિશનને માહિતી મળી છે."

બીજી પોસ્ટમાં, દૂતાવાસે ઉમેર્યું હતું કે, "એવા અહેવાલ છે કે જહાજમાં એન્જિન ફેલ થઈ ગયું હતું અને ક્રૂ સભ્યો આખરે લાઈફરાફ્ટમાં સુરક્ષિત રીતે ખસેડાયા હતા. હાલમાં બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે, જેમાં ઓમાની અધિકારીઓ અને નજીકના જહાજોનો સમાવેશ થાય છે."

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ઘટના 14 જૂનની સવારે ઓમાનના રાસ અલ હદ્દથી આશરે 80 નોટિકલ માઇલ પૂર્વમાં બની હતી. અહેવાલો દર્શાવે છે કે જહાજ (એક ધૂ) પર સવાર ક્રૂ સભ્યોએ કટોકટીનો કોલ આપ્યા પછી, યુએસ નેવીએ દરિયાકાંઠાના અધિકારીઓને કટોકટી પ્રતિભાવ શરૂ કરવા માટે સતર્ક કર્યા હતા.

કટોકટી દરમિયાન તાત્કાલિક કાર્યવાહી દર્શાવતા, યુએસ નેવી પી-8 મેરીટાઇમ પેટ્રોલ એરક્રાફ્ટે જહાજની નજીક એક લાઇફ રાફ્ટ ફેંક્યો અને તેમાં સવાર લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવવા માટે કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું. અહેવાલો જણાવે છે કે યુએસ નેવીએ નજીકના કાર્ગો જહાજ, એમવી જબાલ અલી 9 (સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસનો ધ્વજ લહેરાવતું જહાજ) માંથી પણ સહાયનું સંકલન કર્યું હતું. જહાજ ડૂબવા લાગતાં ક્રૂ સભ્યો લાઇફ રાફ્ટમાં સવાર થયા હતા. જહાજના અચાનક ડૂબવાનું ચોક્કસ કારણ તાત્કાલિક નક્કી થઈ શક્યું નથી.

રવિવારે બનેલી આ ઘટના ઓમાનના દરિયાકાંઠે ત્રણ જહાજો પર થયેલા હુમલાઓ પછી બની છે - જેમાં ત્રણ ભારતીય ક્રૂ સભ્યોના મોત થયા હતા. વધુમાં, અન્ય એક નાવિક, નિશાંત ઉર્થાનાથનનું 11 જૂનના રોજ 'MT સેલેસ્ટિયલ' જહાજમાં તબીબી સારવારના અભાવે મૃત્યુ થયું હોવાનું કહેવાય છે; જહાજના કેપ્ટને નાવિકના નશ્વર અવશેષોને ભારત પરત મોકલવા માટે એક વિડિઓ અપીલ જારી કરી હતી.

ઢો (Dhow) શું છે?

ઢો (Dhow) એ એક પાલદાર લાકડાનું સઢવાળું જહાજ છે જેનો નીચલો હિસ્સો લાંબો અને પાતળો હોય છે. તે ત્રિકોણાકાર સઢ વહન કરતા એક અથવા વધુ માસ્ટથી સજ્જ છે. હિંદ મહાસાગર અને લાલ સમુદ્રના પ્રદેશોમાં ઉદ્ભવતા, આ જહાજોનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે પૂર્વ આફ્રિકા, અરબી દ્વીપકલ્પ અને દક્ષિણ એશિયાના દરિયાકાંઠે વેપાર, ભારે માલના પરિવહન અને માછીમારી માટે થાય છે.

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