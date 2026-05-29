ભારતીય-અમેરિકન શ્રેય પરીખે સ્ક્રિપ્સ નેશનલ સ્પેલિંગ બી સ્પર્ધા જીતી

શ્રેય અને ઇશાન બંનેને એક જ યાદીમાંથી શક્ય તેટલા શબ્દોની જોડણી સાચી કરવા માટે 90 સેકન્ડનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો.

2026 સ્ક્રિપ્સ નેશનલ સ્પેલિંગ બીના વિજેતા, શ્રેય પરીખ (AP)
By PTI

Published : May 29, 2026 at 11:09 AM IST

વોશિંગ્ટન: કેલિફોર્નિયાના 14 વર્ષીય ભારતીય-અમેરિકન વિદ્યાર્થી શ્રેય પરીખે શુક્રવારે સ્ક્રિપ્સ નેશનલ સ્પેલિંગ બી જીત્યો. તેણે 90 સેકન્ડમાં 32 શબ્દોની સાચા સ્પેલિંગ કર્યા. પરીખે ન્યૂ જર્સીના ઇશાન ગુપ્તાને હરાવીને જીત મેળવી.

પરીખે, જે સ્પર્ધાના 2024 આવૃત્તિમાં ફાઇનલિસ્ટ પણ હતા, તેમણે ઘણા ઇનામો જીત્યા, જેમાં $50,000 યાદગાર મેડલ, સ્ક્રિપ્સ કપ, તેમજ મેરિયમ-વેબસ્ટર તરફથી $2,500, ડેલ્ટા તરફથી $1,000 ફ્લાઇટ ક્રેડિટ અને $400 એનસાયક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકા તરફથી સંદર્ભ સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે.

ત્રણ દિવસીય સ્પર્ધા સોમવારે અહીં ડી.એ.આર. કોન્સ્ટિટ્યુશન હોલ ખાતે શરૂ થઈ હતી. તેમાં તમામ 50 રાજ્યો અને ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ કોલંબિયા, ગુઆમ, પ્યુઅર્ટો રિકો, યુએસ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ, યુરોપના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ સ્કૂલ અને પાંચ અન્ય દેશો - બહામાસ, કેનેડા, ઘાના, નાઇજીરીયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતના 247 સહભાગીઓએ ભાગ લીધો હતો.

ગુરુવારે સાંજે યોજાયેલી ફાઇનલમાં નવ સ્પર્ધકોએ પ્રવેશ કર્યો. શ્રેય અને ઇશાન બંને પાસે એક જ યાદીમાંથી શક્ય તેટલા શબ્દોના સાચા સ્પેલિંગ માટે 90 સેકન્ડનો સમય હતો. નિર્ણાયકોએ શોધી કાઢ્યું કે સ્પેલ-ઓફ દરમિયાન શ્રેએ 32 સાચા સ્પેલીગ જણાવ્યા, જ્યારે ઇશાને 25 સ્પેલિંગ જણાવ્યા. જ્યોર્જિયાનો 12 વર્ષીય સર્વ ધારવણે ત્રીજા સ્થાને રહ્યો.

