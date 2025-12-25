ETV Bharat / international

ભારતીય રાજદૂત ક્વાત્રાની US એમ્બેસેડર ગોર સાથે મુલાકાત, વેપાર સંબંધો પર કરી ચર્ચા

અમેરિકામાં ભારતીય રાજદૂત વિનય મોહને તેમના સમકક્ષ સાથે વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવવાના સહિયારા ધ્યેયો પર વિગતવાર ચર્ચા કરી

Published : December 25, 2025 at 1:18 PM IST

ન્યૂયોર્ક : અમેરિકામાં ભારતીય રાજદૂત વિનય મોહન ક્વાત્રાએ તેમના અમેરિકન સમકક્ષ રાજદૂત સર્જિયો ગોર સાથે મુલાકાત કરી હતી. ફ્લોરિડામાં અમેરિકન પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવાસસ્થાન માર-એ-લાગો ખાતે થયેલી આ મુલાકાત દરમિયાન બંનેએ વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવવાના "સહિયારા ધ્યેય" તેમજ દ્વિપક્ષીય ભાગીદારીની પ્રાથમિકતાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરી.

અમેરિકન રાજદૂતને મળ્યા ભારતીય રાજદૂત વિનય ક્વાત્રા

ભારતીય રાજદૂત વિનય મોહન ક્વાત્રાએ માર-એ-લાગોની તેમની પ્રથમ મુલાકાત લીધી અને ભારતમાં અમેરિકન એમ્બેસેડર તથા દક્ષિણ અને મધ્ય એશિયા માટેના ખાસ રાજદૂત સર્જિયો ગોર સાથે ચર્ચા કરી હતી.

વિનય ક્વાત્રાએ બુધવારે X પર એક પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું કે,"માર-એ-લાગો ખાતે સર્જિયો ગોરને મળવાનો આનંદ થયો. અમે વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવવાના અમારા સહિયારા ધ્યેય તેમજ ભારતમાં યુએસ એમ્બેસેડર તરીકેની તેમની જવાબદારીઓ સંભાળવાની તૈયારી કરતી વખતે અમારી દ્વિપક્ષીય ભાગીદારી માટેની તેમની યોજનાઓ અને પ્રાથમિકતાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરી."

રાજદૂત સર્જિયો ગોરે કહ્યું, "યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ભારતના રાજદૂત વિનય મોહન ક્વાત્રાને મળવું હંમેશા આનંદદાયક રહે છે. માર-એ-લાગોની આ તેમની પહેલી મુલાકાત હતી!" ટ્રમ્પ હાલમાં માર-એ-લાગોમાં પણ છે, નાતાલની રજાઓ માટે સપ્તાહના અંતે ફ્લોરિડાના તેમના પામ બીચ નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા. આજે પછીથી, તેઓ નોર્ડ સાન્તાક્લોઝ અને સર્વિસ સભ્યો સાથે એક કોલમાં ભાગ લેશે.

રાજદૂત સર્જિયો ગોરે મંગળવારે ટ્રમ્પ સાથે ભૂટાનના વડાપ્રધાન શેરિંગ ટોબગેનો ફોટો પણ પોસ્ટ કર્યો, જેમાં કહ્યું, "મને ફ્લોરિડાના મહાન રાજ્યની તેમની પ્રથમ મુલાકાત પર ભૂટાનના વડાપ્રધાન શેરિંગ ટોબગેનું સ્વાગત કરવાનો આનંદ આવ્યો!"

