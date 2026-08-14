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આગામી 20-30 વર્ષમાં ભારત અંતરિક્ષ ક્ષેત્રે મોટી શક્તિ બનશે: ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ PM મોરિસન

ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ વડાપ્રધાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ તક ટેક્નોલોજી, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને રોકાણ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલી છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ વડાપ્રધાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ તક ટેક્નોલોજી, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને રોકાણ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલી છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ વડાપ્રધાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ તક ટેક્નોલોજી, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને રોકાણ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલી છે. (ANI)
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By ANI

Published : August 14, 2026 at 4:26 PM IST

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સિડની: ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ વડાપ્રધાન સ્કોટ મોરિસને અંતરિક્ષ ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્યના ભારપૂર્વક વખાણ કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત પોતાની ભૌગોલિક સ્થિતિ, ઔદ્યોગિક ક્ષમતાઓ અને સતત વિકસતા ટેક્નોલોજી બેઝના આધારે આગામી 20થી 30 વર્ષમાં ‘સ્પેસ પાવરહાઉસ’ બની શકે છે.

ઈન્ડો-મેડિટેરેનિયન ડાયલોગ્સ અંતર્ગત ઓનલાઈન વાતચીત દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ વડાપ્રધાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ તક ટેક્નોલોજી, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને રોકાણ જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલી છે. મોરિસને કહ્યું, “મને લાગે છે કે આગામી 20થી 30 વર્ષમાં ભારત અંતરિક્ષ ક્ષેત્રમાં એક મોટી શક્તિ બની જશે, કારણ કે તેની સ્પેસ ઈકોનોમીનો વધુ વિકાસ થશે.”

તેમણે કહ્યું, “ભારત પોતાની લોકશાહી અને સંસ્થાઓને ગંભીરતાથી લે છે અને તેણે આવું કરવું પણ જોઈએ, કારણ કે લોકો ભારતમાં શા માટે પોતાનું નાણું રોકાણ કરશે, તેનો આ એક મહત્વપૂર્ણ આધાર છે.”

ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ વડાપ્રધાનનું માનવું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ ચીનમાં પોતાના રોકાણ અંગે ફરીથી વિચાર કરી રહી છે ત્યારે ભારત ચોક્કસપણે આ રોકાણ મેળવવા માટે સ્પર્ધા કરશે.

તેમણે કહ્યું, “અમે જોયું છે કે ચીનમાંથી નાણાં બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યાં છે. આ નાણાં ક્યાં જશે? ભારત એવા દેશોમાંથી એક હશે, જે આ રોકાણ મેળવવા માટે પોતાનો દાવો રજૂ કરશે અને મને લાગે છે કે ભારત આ માટે મજબૂત દાવેદારી કરી શકે છે.”

આ વર્ષે જુલાઈમાં નવી દિલ્હીના સ્પેસ પ્રોજેક્ટ્સને મોટો વેગ આપતા ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન એન્થની અલ્બાનીઝે કોકોસ (કીલિંગ) આઇલેન્ડ્સ પર એક અસ્થાયી સ્પેસ ટ્રેકિંગ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી. તેનો હેતુ ભારતના પ્રથમ માનવ અંતરિક્ષ ઉડાન મિશનને સક્રિય રીતે મદદ કરવાનો છે.

આ જાહેરાત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કરવામાં આવી હતી. પીએમ મોદી પોતાની ત્રણ દેશોની મુલાકાતના બીજા તબક્કા દરમિયાન પોતાના ઓસ્ટ્રેલિયન સમકક્ષને મળ્યા હતા. મેલબર્નમાં મીડિયાની સામે તસવીરો પડાવતી વખતે બંને નેતાઓએ ઉષ્માભેર હાથ મિલાવ્યા હતા, જે બંને લોકશાહી દેશો વચ્ચે વધી રહેલા વ્યૂહાત્મક તાલમેલને દર્શાવે છે.

મીડિયા સાથે વાતચીત દરમિયાન પીએમ અલ્બાનીઝે કેનબેરા અને નવી દિલ્હી વચ્ચે વધી રહેલા ટેક્નોલોજી સહયોગ પર ભાર મૂક્યો હતો. પીએમ અલ્બાનીઝે કહ્યું, “જેમ જેમ અમે અંતરિક્ષ અને ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં આપણો સહયોગ વધારી રહ્યા છીએ, તેમ અમે કોકોસ (કીલિંગ) આઇલેન્ડ્સ પર એક અસ્થાયી સ્પેસ ટ્રેકિંગ ટર્મિનલ શરૂ કરવા માટે સંમત થયા છીએ. આ ટર્મિનલ ભારતના ઐતિહાસિક ગગનયાન માનવ અંતરિક્ષ ઉડાન કાર્યક્રમમાં મદદ કરશે.”

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