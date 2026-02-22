ETV Bharat / international

સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા આગળ પણ ટ્રમ્પ ના ઝુંક્યા, ભારતે 150 દિવસ માટે 15% ટેરિફનો સામનો કરવો પડશે

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે ભારત સહિત તમામ દેશો પર ટેરિફ 10 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરવાની જાહેરાત કરી હતી

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વડાપ્રધાન મોદી
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વડાપ્રધાન મોદી (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 22, 2026 at 10:13 AM IST

નવી દિલ્હી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે ભારત સહિત તમામ દેશો પર ટેરિફ 10 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ ટેરિફ એક દિવસ પહેલા લાદવામાં આવ્યો હતો. ટ્રમ્પે પોતાના પ્રથમ મોટા ટેરિફ વિરૂદ્ધ અમેરિકન સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાની ટીકા કરતા તેને 'હાસ્યાસ્પદ', ખરાબ રીતે લખાયેલ અને અસાધારણ રીતે અમેરિકન વિરોધી ગણાવ્યો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ, ટ્રમ્પે શુક્રવારે ભારત સહિત તમામ દેશો પર 150 દિવસ માટે 10 ટકા ટેરિફ લાદ્યો હતો. ટ્રમ્પે શનિવારે તે વધારીને 15 ટકા કરી દીધો છે, જેનો અર્થ એ થયો કે ભારત હવે 18 ટકાથી ઘટીને 15 ટકા ટેરિફ રેટનો સામનો કરશે.

વાણિજ્ય મંત્રાલયે કહ્યું કે, અમેરિકાના નવા ટેરિફ અને તેના પરિણામોનો અભ્યાસ કરી રહ્યું છે, જોકે, આ નિવેદન ટ્રમ્પની 15 ટકાની જાહેરાત પહેલા આવ્યું હતું. વાણિજ્ય મંત્રાલયે કહ્યું, "અમે શુક્રવારે ટેરિફ પર અમેરિકન સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાની નોંધ લીધી છે. અમેરિકન પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ સંદર્ભમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ કરી હતી. અમેરિકન એડમિનિસ્ટ્રેશને કેટલાક પગલાંની જાહેરાત કરી છે. અમે આ તમામ ડેવલપમેન્ટ્સનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ."

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, તેઓ વિશ્વભરના દેશો પર ટેરિફ રેટ 10 ટકાથી વધારીને કાયદેસર રીતે ટેસ્ટેડ 15 ટકા કરી રહ્યા છીએ.

ટ્રમ્પે પોતાની સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારના 10 ટકાથી 15 ટકા સુધી ટેરિફ વધારવાનો તેમનો નિર્ણય, અમેરિકન સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ઘણા મહિનાઓના ચિંતન પછી જાહેર કરાયેલા ટેરિફ પર હાસ્યાસ્પદ, નબળી રીતે લખાયેલા અને અસાધારણ રીતે અમેરિકા વિરોધી નિર્ણયની સંપૂર્ણ, વિગતવાર અને સંપૂર્ણ સમીક્ષા પર આધારિત હતો.

ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "...પ્લીઝ આ સ્ટેટમેન્ટનો અર્થ આ છે કે, હું અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે, તરત લાગુ થનારા દેશો પર 10% વર્લ્ડવાઇડ ટેરિફ વધારીશ, જેમાં કેટલાક દેશ દાયકાઓથી અમેરિકાને લૂંટી રહ્યા છે અને સંપૂર્ણપણે માન્ય અને કાયદેસર રીતે ચકાસાયેલ 15% લેવલ સુધી વધારી દઇશ."

ટ્રમ્પે કહ્યું, "આગામી કેટલાક મહિનામાં, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર નવા અને કાયદેસર રીતે મંજૂર ટેરિફ નક્કી કરશે અને લાગુ કરશે, જેનાથી અમેરિકાને ફરી મહાન બનાવવાનો અમારી સફળ પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે."

20 ફેબ્રુઆરીના રોજ "મૂળભૂત આંતરરાષ્ટ્રીય પેમેન્ટ્સ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવા માટે એક કામચલાઉ આયાત સરચાર્જ લાદવો" ટાઇટલવાળી એક જાહેરાતમાં ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેઓ 24 ફેબ્રુઆરીથી અમલમાં આવતા, 150 દિવસના સમયગાળા માટે અમેરિકામાં આયાત કરાયેલી વસ્તુઓ પર 10 ટકા એડ વેલોરમનો ટેમ્પરરી ઇમ્પોર્ટ સરચાર્જ લગાવી રહ્યા છે.

ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળમાં તેમના મહત્ત્વપૂર્ણ આર્થિક એજન્ડાને મોટો ફટકો આપતા, અમેરિકન સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે ચીફ જસ્ટિસ જોન રોબર્ટ્સ દ્વારા લખાયેલા 6-3ના ચુકાદામાં ચુદાકો આપ્યો કે ટ્રમ્પ દ્વારા વિશ્વભરના દેશો પર લાદવામાં આવેલો ટેરિફ ગેરકાયદેસર હતો અને રાષ્ટ્રપતિએ ભારે કર લાદતી વખતે પોતાની સત્તાનો ભંગ કર્યો હતો.

વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા જાહેર કરાયેલી એક ફેક્ટ શીટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ટ્રમ્પ 1974ના ટ્રેડ એક્ટની કલમ 122 હેઠળ તેમની સત્તાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જે રાષ્ટ્રપતિને સરચાર્જ અને અન્ય ખાસ આયાત પ્રતિબંધો દ્વારા ચોક્કસ મૂળભૂત આંતરરાષ્ટ્રીય ચુકવણી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવાની સત્તા આપે છે. ફેક્ટ શીટમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે અમેરિકન અર્થતંત્રની જરૂરિયાતોને કારણે કેટલાક માલ પર કામચલાઉ આયાત ડ્યુટી લાગુ કરવામાં નહીં આવે.

વસ્તુઓમાં કેટલા મહત્ત્વપૂર્ણ ખનિજ, ચલણ અને બુલિયન, ઊર્જા અને ઊર્જા ઉત્પાદનોમાં ઉપયોગ થતી ધાતુઓ, પેસેન્જર વાહન, કેટલાક સામાન્ય ટ્રક, કેટલાક મીડિયમ અને ભાગે ડ્યૂટી ગાડીઓ, બસ અને કેટલાક એરોસ્પેસ પ્રોડક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

ટ્રમ્પે સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશો પર પ્રહાર કરતા તેમની વિરૂદ્ધના ચુકાદાને મૂર્ખ અને ખોટો ગણાવ્યો હતો.

ચુકાદાના કેટલાક કલાક બાદ વ્હાઇટ હાઉસમાં પત્રકારોને ટ્રમ્પે કહ્યું, "ટેરિફ પર સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો ખૂબ જ નિરાશાજનક છે અને હું કોર્ટના કેટલાક સભ્યોથી શરમ અનુભવું છું. આપણા દેશ માટે જે યોગ્ય છે તે કરવાની હિંમત ન રાખવા બદલ સંપૂર્ણપણે શરમ અનુભવું છું."

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ એમ પણ કહ્યું કે, આ ચુકાદાના પગલે ભારત સાથેની ટ્રેડ ડીલમાં કઇ બદલાતું નથી, કારણ કે તેમણે અમેરિકામાં આયાત થતી વસ્તુઓ પર વધારાના 10 ટકા વૈશ્વિક વેરાની જાહેરાત કરીને ચુકાદાનો જવાબ આપ્યો હતો. ટ્રમ્પે કહ્યું, "કંઇ બદલાતું નથી, તેઓ (ભારત) ટેરિફ ચૂકવશે અને અમે ટેરિફ નહીં આપીયે, તેથી ભારત સાથે ડીલ છે કે તે ટેરિફ આપે. આ પહેલા જેવું નથી...માટે અમે ભારત સાથે એક ડીલ કરી છે. હવે આ એક યોગ્ય ડીલ છે અને અમે તેમણે ટેરિફ આપતા નથી તે અમને ટેરિફ આપે છે. અમે થોડો બદલાવ કર્યો છે.

અમેરિકાએ ઓગસ્ટમાં ભારત પર 25 ટકાનો ટેરિફ લગાવ્યો હતો. બાદમાં રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા માટે વધારાનો 25 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી ભારત પર કુલ ટેરિફ 50 ટકા થઇ ગયો હતો. આ મહિનાની શરૂઆતમાં બન્ને દેશો એક વચગાળાની ટ્રેડ ડીલને ફાઇલ કરવા પર સહમત થયા હતા જેના હેઠળ વોશિંગ્ટન ટેરિફ ઘટાડીને 18 ટકા કરવા પર સંમત થયું હતું.

કોંગ્રેસે શનિવારે માંગ કરી હતી કે સરકાર વચગાળાના ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટને રોકે અને ડીલની શરતો પર ફરી વાતચીત કરે. કોંગ્રેસ મહાસચિવ જયરામ રમેશે જણાવ્યું હતું કે સરકારે એ પણ સુનિશ્ચિત કરવું જોઇએ કે ફરી વાતચીત દરમિયાન ભારતીય ખેડૂતોના હિતોનું સંપૂર્ણ રક્ષણ થાય અને સરકારને સ્પષ્ટપણે જણાવવા કહ્યું કે તે અમેરિકન પક્ષને કોઇપણ આયાત ઉદારીકરણની મંજૂરી નહીં આપે.

