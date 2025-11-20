India US Defence Deal: ભારતને મળશે $93 મિલિયનના ઘાતક શસ્ત્રો, મિસાઇલ અને તોપ
અમેરિકાએ ભારતને એક્સકેલિબર આર્ટિલરી પ્રોજેક્ટાઇલ્સ અને જેવલિન મિસાઇલ સિસ્ટમ વેચવા માટે $93 મિલિયનના સંરક્ષણ સોદાને મંજૂરી આપી છે.
Published : November 20, 2025 at 1:31 PM IST
વોશિંગ્ટન : યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ભારતને FGM-148 જેવલિન એન્ટી-ટેન્ક ગાઇડેડ મિસાઇલ સિસ્ટમ અને M982A1 એક્સકેલિબર પ્રિસિઝન-ગાઇડેડ આર્ટિલરી પ્રોજેક્ટાઇલ્સ અને સંબંધિત સાધનોના વેચાણને મંજૂરી આપી છે. જેની અંદાજિત કિંમત 47.1 મિલિયન ડોલર છે.
ભારત-અમેરિકા સંરક્ષણ કરાર : સંરક્ષણ સુરક્ષા સહકાર એજન્સી (DSCA) દ્વારા એક સૂચનામાં વેચાણની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે, યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે $93 મિલિયનના લશ્કરી સાધનોના વેચાણને મંજૂરી આપી છે. ખરીદીમાં 100 જેવલિન મિસાઇલો, એક ફ્લાય-ટુ-બાય રાઉન્ડ, 25 કમાન્ડ-લોન્ચ યુનિટ, તાલીમ સહાય, સિમ્યુલેશન રાઉન્ડ, સ્પેરપાર્ટ્સ અને સંપૂર્ણ લાઈફસાયકલ સપોર્ટનો સમાવેશ થાય છે.
$93 મિલિયનનું પેકેજ : પેકેજમાં 216 એક્સકેલિબર રાઉન્ડ પણ શામેલ છે, જેની કિંમત USD 47.1 મિલિયન હોવાનો અંદાજ છે. એજન્સીએ પ્રસ્તાવિત વ્યવહાર અંગે કોંગ્રેસને જરૂરી પ્રમાણપત્ર સબમિટ કર્યું છે. આ વેચાણમાં અનેક નોન-MDE (નોન-મેજર ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ) વસ્તુનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આમાં ઈમ્પ્રુવ્ડ પ્લેટફોર્મ ઇન્ટિગ્રેશન કીટ (iPIK) સાથે પોર્ટેબલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફાયર કંટ્રોલ સિસ્ટમ (PEFCS), પ્રાઇમર્સ, પ્રોપેલન્ટ ચાર્જ, યુએસ સરકારની ટેકનિકલ સહાય, ટેકનિકલ ડેટા, રિપેર અને રિટર્ન સેવાઓ સાથે લોજિસ્ટિક્સ અને પ્રોગ્રામ સપોર્ટના અન્ય સંબંધિત ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે. તેનું અંદાજે કુલ મૂલ્ય USD 47.1 મિલિયન છે.
US વિદેશ નીતિ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ઉદ્દેશ્યોને ટેકો
DSCA નિવેદન અનુસાર, આ પ્રસ્તાવિત વેચાણ US વિદેશ નીતિ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ઉદ્દેશ્યોને ટેકો આપશે. તે US-ભારત વ્યૂહાત્મક સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં અને મુખ્ય સંરક્ષણ ભાગીદારની સુરક્ષા વધારવામાં મદદ કરશે, જે ઇન્ડો-પેસિફિક અને દક્ષિણ એશિયા પ્રદેશોમાં રાજકીય સ્થિરતા, શાંતિ અને આર્થિક પ્રગતિ માટે આવશ્યક બળ છે.
એજન્સીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે "પ્રસ્તાવિત વેચાણ ભારતની વર્તમાન અને ભવિષ્યના જોખમોને સંબોધવાની ક્ષમતામાં સુધારો કરશે, જે ચોકસાઇ-માર્ગદર્શિત સાધનો પ્રદાન કરશે જે તેના બ્રિગેડની પ્રથમ હડતાલ ક્ષમતાઓની ચોકસાઈ વધારશે. ભારતને આ વસ્તુઓ અને સેવાઓને તેની સેનામાં એકીકૃત કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી પડશે નહીં."
હાલમાં, યુએસ સરકાર આ સંભવિત વેચાણના સંદર્ભમાં પ્રસ્તાવિત કોઈપણ ઓફસેટ કરારોથી વાકેફ નથી. નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે કોઈપણ ઓફસેટ કરાર ખરીદનાર અને કોન્ટ્રાક્ટર વચ્ચે વાટાઘાટો દ્વારા અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. આ પ્રસ્તાવિત વેચાણને અમલમાં મૂકવા માટે ભારતમાં કોઈ વધારાના યુએસ સરકાર અથવા કોન્ટ્રાક્ટર પ્રતિનિધિઓને તૈનાત કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. આ પ્રસ્તાવિત વેચાણ યુએસ સંરક્ષણ તૈયારી પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે નહીં.
