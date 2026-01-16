ETV Bharat / international

ભારત, અમેરિકા અને યુકેએ તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને ઇઝરાયલમાં તેમના નાગરિકો માટે એડવાઈઝરી કરી જાહેર

યુકેના વિદેશ કાર્યાલયે પણ ઇઝરાયલ માટે એક નવી મુસાફરી એડવાઈઝરી જાહેર કરી, જેમાં બ્રિટિશ નાગરિકોને આવશ્યક મુસાફરી સિવાય દેશમાં મુસાફરી કરવાનું ટાળવાની ચેતવણી આપવામાં આવી.

ગુરુવાર, ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ ગાઝા શહેરમાં ઇઝરાયલી હવાઈ અને જમીની કાર્યવાહી દ્વારા નાશ પામેલી ઇમારતો વચ્ચે પેલેસ્ટિનિયનો ચાલી રહ્યા છે.
ગુરુવાર, ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ ગાઝા શહેરમાં ઇઝરાયલી હવાઈ અને જમીની કાર્યવાહી દ્વારા નાશ પામેલી ઇમારતો વચ્ચે પેલેસ્ટિનિયનો ચાલી રહ્યા છે. (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 16, 2026 at 7:37 AM IST

જેરુસલેમ: પ્રદેશમાં અનિશ્ચિત સુરક્ષા પરિસ્થિતિ વચ્ચે, ભારત, અમેરિકા અને યુકેના દૂતાવાસોએ તેમના નાગરિકો માટે એડવાઈઝરી જારી કરી છે, જેમાં તેમને સતર્ક રહેવા અને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

ભારતીય મિશને ગુરુવારે વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ અને તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરી હતી, "પ્રદેશની વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇઝરાયલમાં હાજર તમામ ભારતીય નાગરિકોને સતર્ક રહેવા અને ઇઝરાયલી અધિકારીઓ અને હોમ ફ્રન્ટ કમાન્ડ દ્વારા જારી કરાયેલ સલામતી માર્ગદર્શિકા અને પ્રોટોકોલનું કડક પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે."

"ભારતીય નાગરિકોને પણ ઇઝરાયલની બધી બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે," મિશને સલાહ આપી.

આ સલાહમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિમાં, ભારતીય નાગરિકો ભારતીય દૂતાવાસની 24x7 હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કરી શકે છે: ટેલિફોન: +972-54-7520711; +972-54-3278392 ઇમેઇલ: cons1.telaviv@mea.gov.in."

ભારતીય દૂતાવાસ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભારતીય નાગરિકોના ડેટાબેઝને અપડેટ કરવા અને દૂતાવાસમાં નોંધણી કરાવવા માટે તેમનો સંપર્ક કરવા માટે સતત કામ કરી રહ્યું છે. કોવિડ-19 રોગચાળા અને ત્યારબાદ યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા દરમિયાન, મિશને તેના નાગરિકોનો સંપર્ક કર્યો હતો, જેમની સંખ્યા તાજેતરમાં વધીને 40,000 થી વધુ થઈ ગઈ છે.

બુધવારે અગાઉ, જેરુસલેમમાં યુએસ દૂતાવાસે એક નવી સુરક્ષા ચેતવણી જારી કરી હતી, જેમાં યુએસ નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવી હતી કે "ચાલુ પ્રાદેશિક તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને," તેઓએ "કોઈપણ મુસાફરી યોજનાઓની સમીક્ષા કરવી જોઈએ અને પોતાના અને તેમના પરિવારો માટે યોગ્ય નિર્ણયો લેવા જોઈએ."

યુકેના વિદેશ કાર્યાલયે ઇઝરાયલ માટે એક નવી મુસાફરી સલાહ પણ એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે, જેમાં બ્રિટિશ નાગરિકોને "જરૂરી મુસાફરી સિવાય" દેશમાં મુસાફરી કરવાનું ટાળવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. "પ્રાદેશિક તણાવનું જોખમ વધી ગયું છે. વધતા તણાવને કારણે મુસાફરીમાં વિક્ષેપ અને અન્ય અણધારી અસરો થઈ શકે છે," યુકે એડવાઈઝરીમાં જણાવાયું છે.

