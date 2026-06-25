ભારત રવિવારથી બાંગ્લાદેશી નાગરિકો માટે પ્રવાસી વિઝા ફરી શરૂ કરશે: હાઈ કમિશનર
ભારતીય હાઈ કમિશનર દિનેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે દેશભરના પાંચ કેન્દ્રો ઢાકા, રાજશાહી, ચટ્ટોગ્રામ, સિલહટ અને ખુલના પરથી વિઝા જારી કરવામાં આવશે.
By ANI
Published : June 25, 2026 at 5:16 PM IST
ઢાકા: ભારતીય હાઈ કમિશનર દિનેશ ત્રિવેદીએ ગુરુવારે જાહેરાત કરી હતી કે બાંગ્લાદેશી નાગરિકો માટે પ્રવાસી વિઝા સેવાઓ 28 જૂનથી પાંચ વિઝા કેન્દ્રો પર ફરી શરૂ થશે, જેમાં ઢાકામાં એકનો સમાવેશ થાય છે. ભારતીય હાઈ કમિશનને વિઝા સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ ઘટાડવાની ફરજ પાડવામાં આવ્યાના બે વર્ષ પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
"મને જાહેરાત કરતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે અમે પ્રવાસી વિઝા માટે સામાન્ય અરજી પ્રક્રિયા ફરી શરૂ કરી રહ્યા છીએ, જેમાં રવિવાર, 28 જૂન, 2026 થી અરજીઓ ખુલશે. અમે માનવતાવાદી ધોરણે તાત્કાલિક તબીબી વિઝા અને તાત્કાલિક વિઝાની સુવિધા આપવાનું ચાલુ રાખીશું," તેમણે જમુના ફ્યુચર પાર્કમાં ભારતીય વિઝા અરજી કેન્દ્ર (IVAC) ખાતે જણાવ્યું હતું.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે દેશભરના પાંચ કેન્દ્રો - ઢાકા, રાજશાહી, ચિત્તાગોંગ, સિલહટ અને ખુલના - પરથી વિઝા જારી કરવામાં આવશે અને ભવિષ્યમાં તેનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે.
"અમને આશા છે કે આનાથી આપણા બે સાર્વભૌમ દેશોના લોકો વચ્ચેના પરસ્પર સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે," ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું. આજે શરૂઆતમાં, ઢાકામાં નવા નિયુક્ત ભારતીય હાઈ કમિશનર ત્રિવેદીએ રાષ્ટ્રપતિ મહેલ, બંગભવન ખાતે બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ શહાબુદ્દીનને પોતાના ઓળખપત્રો રજૂ કર્યા.
બંગભવન ખાતે ગાર્ડ ઓફ ઓનર સહિત એક સમારોહ સાથે તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. શહાબુદ્દીને દેશમાં નવા ભારતીય હાઈ કમિશનરનું સ્વાગત કર્યું અને આશા વ્યક્ત કરી કે તેઓ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન દ્વિપક્ષીય સંબંધોના વિકાસમાં યોગદાન આપશે.
ત્યારબાદ ત્રિવેદીએ જમુના ફ્યુચર પાર્ક ખાતે ભારતીય વિઝા અરજી કેન્દ્ર (IVAC) ની કામગીરીની સમીક્ષા કરવા માટે મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને પ્રવાસી વિઝા આપવાની જાહેરાત કરી.
5 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ, ધાનમોન્ડીમાં ઈન્દિરા ગાંધી કલ્ચરલ સેન્ટર પર તોડફોડ કરવામાં આવી અને આગ લગાવવામાં આવી. બાંગ્લાદેશના વિવિધ શહેરોમાં પાંચ ભારતીય વિઝા અરજી કેન્દ્રો (IVAC) પર હુમલો કરવામાં આવ્યો, અને વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરતા ભારતીય કર્મચારીઓને ધમકી આપવામાં આવી. સુરક્ષા જોખમો અને હાઈ કમિશન પરિસર પર હુમલાઓને કારણે, ભારતીય હાઈ કમિશનને બાંગ્લાદેશમાં વિઝા સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ ઘટાડવાની ફરજ પડી.
જો કે, ભારતીય વિઝા માટે ઘણા અરજદારો ગંભીર બીમારીઓની સારવાર માટે ભારત જાય છે. સુરક્ષા પડકારો હોવા છતાં, ભારતીય હાઈ કમિશને ઢાકા, ચિત્તાગોંગ, ખુલના, સિલહટ અને રાજશાહીમાં વિઝા કેન્દ્રો ચલાવવાનું ચાલુ રાખ્યું છે, જે આ માનવતાવાદી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે. ભારત પ્રવાસી વિઝા સિવાય તમામ શ્રેણીઓમાં દરરોજ 1,500 થી વધુ વિઝા જારી કરી રહ્યું છે. તબીબી અને અન્ય કટોકટી વિઝા પ્રક્રિયાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. કટોકટીની જરૂરિયાતો ધરાવતા લોકોને તેમની અરજીઓ સબમિટ કરવામાં મદદ કરવા માટે પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. બાંગ્લાદેશમાં ભારતના રાજદૂત દિનેશ ત્રિવેદી 12 જૂને રોડ માર્ગે ઢાકા પહોંચ્યા હતા. તેઓ પેટ્રાપોલ-બેનાપોલ સરહદ દ્વારા બાંગ્લાદેશમાં પ્રવેશ્યા હતા.
ત્રિવેદી પ્રણય કુમાર વર્માનું સ્થાન લે છે, જેમણે આ વર્ષે મે સુધી ચાર વર્ષ સુધી બાંગ્લાદેશમાં ભારતના હાઇ કમિશનર તરીકે સેવા આપી હતી. તેઓ પશ્ચિમ બંગાળના બરાકપુરના ભૂતપૂર્વ સંસદ સભ્ય છે. તેમણે મનમોહન સિંહના યુપીએ કાર્યકાળ દરમિયાન કેન્દ્રીય મંત્રી તરીકે પણ સેવા આપી હતી, જેમાં આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ રાજ્યમંત્રી અને પછી રેલ્વે મંત્રાલયનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો.