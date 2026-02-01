વેનેઝુએલાના તેલ પર ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન: ભારતે સોદો કર્યો છે, ચીન પણ ખરીદવા માંગે છે

ETV Bharat / international

February 1, 2026

વોશિંગ્ટન ડીસી (યુએસ): યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે ચીન વેનેઝુએલા પાસેથી તેલ ખરીદવા માટે "મુક્ત" છે અને ભારતે પહેલાથી જ તેલ ખરીદવા માટે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. ભારત સરકારે હજુ સુધી ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓનો જવાબ આપ્યો નથી.

એર ફોર્સ વન પર પત્રકારો સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું, "ચીનનું સ્વાગત છે કે તેઓ એક મહાન તેલ સોદો કરે. અમે પહેલાથી જ એક કરાર કરી લીધો છે. ભારત પણ તેમાં જોડાઈ રહ્યું છે, અને તેઓ ઈરાનને બદલે વેનેઝુએલા પાસેથી તેલ ખરીદવા જઈ રહ્યા છે. તેથી, અમે પહેલાથી જ આ સોદાની રૂપરેખા આપી દીધી છે."

અગાઉ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે વેનેઝુએલાએ વોશિંગ્ટનને $5.2 બિલિયનના મૂલ્યના "50 મિલિયન બેરલ તેલ" ઓફર કર્યું છે.

સધર્ન બુલેવાર્ડનું નામ બદલીને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ બુલેવાર્ડ કરવાના પ્રસંગે પ્રેસને સંબોધતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે નવા રાષ્ટ્રપતિ (વેનેઝુએલાના) અને દેશ ચલાવતા ઘણા લોકો સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ... તેમણે કહ્યું કે અમારી પાસે 50 મિલિયન બેરલ તેલ છે અને અમારે તેને તાત્કાલિક પ્રક્રિયા કરવાની જરૂર છે કારણ કે અમારી પાસે તેને સંગ્રહિત કરવા માટે જગ્યા નથી. શું તમે તે લઈ જશો? મેં કહ્યું, 'અમે તે લઈશું.' તેની કિંમત $5.2 બિલિયન છે."

ટ્રમ્પે વેનેઝુએલાની વચગાળાની સરકાર સાથેના ઉત્તમ સંબંધોની વધુ પ્રશંસા કરી, જે અમેરિકા દ્વારા લશ્કરી કાર્યવાહીમાં વેનેઝુએલાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને પકડ્યા પછી રચાઈ હતી. તેમણે કહ્યું, "અમારા વર્તમાન વચગાળાના રાષ્ટ્રપતિ અને બીજા બધા સાથે ખૂબ સારા સંબંધો છે. ઘણું દબાણ દૂર થયું છે."

માદુરોના પકડાયા પછી, ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું કે વોશિંગ્ટન સંક્રમણ દરમિયાન વેનેઝુએલાને ચલાવશે અને "તેલ અને બાકીની દરેક વસ્તુની સંપૂર્ણ પહોંચ" ઇચ્છે છે.

ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓ ન્યૂ યોર્ક સ્થિત ન્યૂઝ આઉટલેટ સેમાફોરના તાજેતરના અહેવાલની પણ પુષ્ટિ કરે છે કે અમેરિકાએ વેનેઝુએલાના તેલનું પ્રથમ વેચાણ કર્યું છે, જેની કિંમત $500 મિલિયન છે. વહીવટી અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, સેમાફોર રિપોર્ટ સૂચવે છે કે તેલના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ હાલમાં યુએસ સરકાર દ્વારા નિયંત્રિત બેંક ખાતાઓમાં રાખવામાં આવી રહી છે, જેમ કે શુક્રવારના આદેશમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે.

