સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતે પાકિસ્તાનની ઝાટકણી કાઢી કહ્યું - તેમની 'કથિત' નાગરિક સરકારો તેની સેનાની મરજી પર ચાલે છે
ભારતે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં કહ્યું કે ઈસ્લામાબાદમાં 'કથિત' નાગરિક સરકારો ત્યાંની સેનાની મરજી પર ચાલે છે અને ભાગ્યે જ પોતાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરે છે
Published : October 3, 2026 at 11:02 PM IST
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર: ભારતે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પાકિસ્તાનની ઝાટકણી કાઢી છે અને જમ્મુ-કાશ્મીર અંગેની તેની ટિપ્પણીઓને સખત રીતે ફગાવી દીધી છે. ભારતે વિશ્વ સંસ્થાને કહ્યું કે ઈસ્લામાબાદમાં 'કથિત' નાગરિક સરકારો ત્યાંની સેનાની મરજી પર ચાલે છે અને ભાગ્યે જ પોતાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરે છે.
શુક્રવારે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાની ત્રીજી સમિતિની બેઠકમાં પાકિસ્તાનના પ્રતિનિધિએ જમ્મુ-કાશ્મીરનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો, જેના જવાબમાં ભારતે તેના 'જવાબ આપવાના અધિકાર' (Right of Reply) નો ઉપયોગ કર્યો. ભારતે તે ટિપ્પણીઓને 'સ્પષ્ટપણે' નકારી કાઢી અને કહ્યું કે જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો ભારતનો 'અભિન્ન અને અવિભાજ્ય' હિસ્સો હતા, છે અને હંમેશા રહેશે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના કાયમી મિશનના ફર્સ્ટ સેક્રેટરી ભાવિકા મંગલાનંદને ભારતનો જવાબ રજૂ કરતા કહ્યું, "આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પાકિસ્તાનમાં કથિત નાગરિક સરકારો ત્યાંની સેનાની મરજી પર ચાલે છે અને ભાગ્યે જ પોતાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરે છે."
પાકિસ્તાની નેતા ઈમરાન ખાનનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે, "એક ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન હજુ પણ જેલમાં છે, જ્યારે તેમનું સ્વાસ્થ્ય બગડી રહ્યું હોવાના અહેવાલો છે." અગાઉ સત્તાધારી રહેલા પક્ષને ચૂંટણી લડવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી.
તેમણે કહ્યું, "આંતરિક અસંતોષને દૂર કરવાને બદલે, પાકિસ્તાન ભારતમાં અસ્થિરતા ફેલાવીને અને ત્રણ દાયકાથી વધુ સમયથી મારા દેશમાં સરહદ પારના આતંકવાદને પ્રાયોજિત કરીને, ઉશ્કેરીને, તેમાં મદદ કરીને અને તેને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડીને ધ્યાન ભટકાવવાનો પ્રયાસ કરે છે."
"એકમાત્ર બાકી રહેલો મુદ્દો એ છે કે પાકિસ્તાને ગેરકાયદેસર અને બળજબરીપૂર્વક કબજે કરેલો વિસ્તાર ખાલી કરવો જોઈએ. આપણે જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકો અંગે પાકિસ્તાનનો વિલાપ સાંભળ્યો છે."
તેમણે કહ્યું કે, "રોવલાકોટ અને તેના અન્ય શહેરોમાં ચાલી રહેલી દુર્ઘટના, સેંકડો નાગરિકોની હત્યા અને પાકિસ્તાનના કબજા હેઠળના જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં માત્ર રોટલી, વીજળી અને માનવીય ગરિમાની માંગ કરવા બદલ કરવામાં આવેલી ક્રૂર કાર્યવાહીને છુપાવવાનો પાકિસ્તાનનો આ એક હતાશાભર્યો પ્રયાસ છે."
ભારતે આને "અપેક્ષિત" ગણાવ્યું અને તેને આ ક્ષેત્ર પર પાકિસ્તાની સેનાના લાંબા ગાળાના બળજબરીપૂર્વકના કબજા તથા તેના અવિરત દમનનું સ્વાભાવિક પરિણામ ગણાવ્યું.
"જ્યારે પાકિસ્તાનમાં મુક્ત મીડિયાને આવા સમાચાર આવરી લેતા રોકવામાં આવે છે, ત્યારે વૈશ્વિક સમુદાય માટે એ વાતના પુરાવા અકાટ્ય બની જાય છે કે ત્યાં માત્ર 'ફોર્મ 47' સરકાર (પાકિસ્તાનની 2024ની સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં ગેરરીતિ અને હેરાફેરીના આરોપોના સંદર્ભમાં વપરાતો શબ્દપ્રયોગ), તેમના આકાઓ અને આર્મી હેડક્વાર્ટરનું જ વર્ચસ્વ ચાલે છે," તેમ તેમણે કહ્યું.
ભારતે યુએનજીએની ત્રીજી સમિતિને જણાવ્યું હતું કે, જે સામાજિક, માનવતાવાદી અને સાંસ્કૃતિક મુદ્દાઓ સાથે કામ કરે છે, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં, પાકિસ્તાનની પરિસ્થિતિથી વિપરીત, 2024 માં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી, જેમાં મોટા પાયે મતદાન થયું હતું અને ત્યારબાદ ચૂંટાયેલી સરકારને શાંતિપૂર્ણ રીતે સત્તાનું હસ્તાંતરણ થયું હતું.
તેમણે કહ્યું કે, "આનાથી વધુ વિરોધાભાસ ન હોઈ શકે. કાશ્મીરમાં એકમાત્ર માનવાધિકાર ઉલ્લંઘન પાકિસ્તાનના સશસ્ત્ર દળો અને તેમના આતંકવાદી પ્રતિનિધિઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. પ્રચાર પુનરાવર્તન દ્વારા હકીકત બનતો નથી. પાકિસ્તાન બીજાના પ્રદેશ પર લાલચ રાખવા કરતાં પોતાની ખામીઓનો સામનો કરીને અને પોતાની અર્થવ્યવસ્થા બનાવીને તેના લોકોની વધુ સારી સેવા કરશે."
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