ઇબોલા ફાટી નીકળ્યા બાદ ભારતે આફ્રિકા સમિટ મુલતવી રાખ્યું
ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આફ્રિકામાં જાહેર આરોગ્યની વધતી જતી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
By AFP
Published : May 21, 2026 at 4:35 PM IST
નવી દિલ્હી: ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગોમાં જીવલેણ ઇબોલા ફાટી નીકળ્યા બાદ, ભારત અને આફ્રિકન યુનિયને નવી દિલ્હીમાં આગામી સપ્તાહે યોજાનારી તેમની શિખર બેઠક મુલતવી રાખી છે.
ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "મહાદ્વીપમાં જાહેર આરોગ્યની વધતી જતી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને... બંને પક્ષો સંમત થયા હતા કે ચોથી ભારત-આફ્રિકા ફોરમ સમિટ પછીની તારીખે યોજવી યોગ્ય રહેશે."
ભારત-આફ્રિકા ફોરમ સમિટ 28 થી 31 મે દરમિયાન નવી દિલ્હીમાં યોજાવાની હતી. ભારતે જણાવ્યું હતું કે તે "વિકસતી આરોગ્ય પરિસ્થિતિને સંબોધવા માટે આફ્રિકા સીડીસી (સેન્ટર્સ ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ) દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા પ્રયાસોમાં યોગદાન આપવા તૈયાર છે."
વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને બુધવારે જણાવ્યું હતું કે મધ્ય આફ્રિકામાં જીવલેણ ઇબોલા ફાટી નીકળવાનું જોખમ ઊંચું છે, પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે ઓછું છે; તેણે એમ પણ કહ્યું હતું કે વાયરસ ઘણા મહિનાઓથી ફેલાઈ રહ્યો હોવાની શક્યતા છે.
શુક્રવારે ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગોના પૂર્વ ભાગમાં આ અત્યંત ચેપી હેમોરેજિક ફીવરનો પ્રકોપ પૂરો થયો હોવાનું જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ઇબોલાએ છેલ્લા અડધી સદીમાં આફ્રિકામાં 15,000 થી વધુ લોકોના જીવ લીધા છે. ડીઆરસીમાં આ 17મો ઇબોલા ફાટી નીકળ્યો છે, જેના કારણે આશરે 600 પુષ્ટિ થયેલા કેસોમાં 139 લોકોના મોત થયા હોવાની શંકા છે.
દિલ્હીના આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટે ગુરુવારે ડીઆરસી, તેમજ પડોશી યુગાન્ડા અને દક્ષિણ સુદાનથી ભારતમાં આવતા મુસાફરો માટે આરોગ્ય સલાહકાર જારી કર્યો હતો. નવી દિલ્હી, જેમાં "સમગ્ર ખંડમાં જાહેર આરોગ્ય તૈયારી અને પ્રતિભાવ ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવવામાં સતત સહકાર" ના મહત્વ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો, જણાવ્યું હતું કે સમિટ માટેની નવી તારીખો પછીથી નક્કી કરવામાં આવશે.