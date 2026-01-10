'ભારત અને પાકિસ્તાન એક મોટા યુદ્ધ માટે તૈયાર હતા,' ટ્રમ્પે ફરી એકવાર દાવો કર્યો કે તેમણે સંઘર્ષ અટકાવ્યો
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે હવે લગભગ 70 વખત તેમના દાવાને પુનરાવર્તિત કર્યો છે કે તેમણે મે મહિનામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંઘર્ષને અટકાવ્યો હતો.
By PTI
Published : January 10, 2026 at 9:08 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર દાવો કર્યો છે કે તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના યુદ્ધને અટકાવ્યું હતું, બે પરમાણુ શક્તિઓ જે "મોટા યુદ્ધ માટે તૈયાર હતા" અને પુનરાવર્તિત કર્યું છે કે ગયા વર્ષે સંઘર્ષમાં આઠ વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. ટ્રમ્પે હવે લગભગ 70 વખત તેમના દાવાને પુનરાવર્તિત કર્યો છે કે તેમણે મે મહિનામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંઘર્ષને અટકાવ્યો હતો.
"મેં આઠ યુદ્ધો, સાડા આઠ યુદ્ધો રોક્યા, કારણ કે તમે જાણો છો, થાઇલેન્ડ અને કંબોડિયાએ ફરીથી લડવાનું શરૂ કર્યું," ટ્રમ્પે ગુરુવારે ફોક્સ ન્યૂઝ સાથેની એક મુલાકાતમાં કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું કે "સૈદ્ધાંતિક રીતે," દરેક યુદ્ધને રોકવા માટે નોબેલ પુરસ્કાર હોવો જોઈએ.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "કારણ કે આમાંના કેટલાક યુદ્ધો 30 વર્ષથી ચાલી રહ્યા હતા. ભારત અને પાકિસ્તાન એક મોટા યુદ્ધ માટે તૈયાર હતા. અને આ બે પરમાણુ દેશો છે. મેં તેને અટકાવ્યું. આઠ વિમાનોને તોડી પાડવામાં આવ્યા. તેઓ ખરેખર લડી રહ્યા હતા, અને મેં તેને અટકાવ્યું. તે એક મોટું યુદ્ધ હતું."
ભારતે 7 મેના રોજ ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું, જેમાં 22 એપ્રિલના પહેલગામ હુમલાના જવાબમાં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા, જેમાં 26 નાગરિકો માર્યા ગયા. ભારત અને પાકિસ્તાન ચાર દિવસ સુધી સરહદ પાર ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાઓ પછી 10 મેના રોજ સંઘર્ષનો અંત લાવવા સંમત થયા.
ભારતે સંઘર્ષના ઉકેલમાં કોઈપણ તૃતીય પક્ષના હસ્તક્ષેપનો સતત ઇનકાર કર્યો છે. ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે તેમણે કોંગો અને રવાન્ડા વચ્ચેનું યુદ્ધ પણ બંધ કર્યું, જે 30 વર્ષથી લડી રહ્યું હતું. "અને મેં તેને અટકાવ્યું. મેં ઘણા બધા યુદ્ધો રોક્યા. તો તે ખૂબ જ સુંદર વાત છે. તે મને મહાન લાગે છે, નોબેલ પુરસ્કારને કારણે નહીં, પરંતુ કારણ કે મેં લાખો અને લાખો લોકોના જીવ બચાવ્યા, અને તે જ મને ખરેખર સારું લાગે છે."
ટ્રમ્પને વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતા મારિયા કોરિના મચાડો વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું, જેમણે ગયા વર્ષે ટ્રમ્પને પોતાનો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર સમર્પિત કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે તેઓ "તેના દેશને આઝાદ કરાવવા" માટે તેમને આ સન્માન આપવા માંગે છે.
"મેં સાંભળ્યું છે કે તે આવતા અઠવાડિયે આવશે, અને હું તેમને મળવા અને હેલો કહેવા માટે આતુર છું અને મેં સાંભળ્યું છે કે તે આ કરવા માંગે છે. તે એક મહાન સન્માન હશે," ટ્રમ્પને જ્યારે મચાડોને નોબેલ પુરસ્કાર સ્વીકારવા વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું કે નોર્વે માટે તે "શરમજનક" હતી કે તેને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર ન મળ્યો.
"હવે, મને ખબર નથી કે નોર્વેનો આ સાથે શું સંબંધ છે, પરંતુ સમિતિ ત્યાં જ છે, ત્યાં ઘણા બધા નોર્વેજીયન છે, અને આ નોર્વે દેશ માટે એક શરમજનક છે, શું તેમનો તેની સાથે કોઈ સંબંધ છે કે નહીં." તેમણે કહ્યું. ટ્રમ્પે ઉમેર્યું હતું કે જ્યારે "તમે આઠ યુદ્ધો લડો છો, ત્યારે સૈદ્ધાંતિક રીતે તમને દરેક યુદ્ધ માટે એક પુરસ્કાર મળવો જોઈએ."
