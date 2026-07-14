હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ભારતીય ખલાસીઓના મોત પર ભારત ગુસ્સે ભરાયું; ઈરાની રાજદ્વારીઓને સમન્સ પાઠવ્યા
અત્યાર સુધી ઈરાની રાજદ્વારીઓ તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી.
Published : July 14, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 4:07 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી એકવાર હુમલાઓ શરૂ થયા છે. અમેરિકાએ ઈરાની ઠેકાણાઓ પર હુમલા કર્યા. બદલામાં, ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં બે યુએઈ ટેન્કરોને નિશાન બનાવ્યા. ટેન્કરો પર મિસાઈલ હુમલામાં એક ભારતીય ક્રૂ મેમ્બરનું મોત થયું હોવાના અહેવાલ છે, અને ઘણા અન્ય ઘાયલ થયા છે.
ભારતે આ હુમલામાં ભારતીય નાવિકના મૃત્યુ પર કડક વલણ અપનાવ્યું છે. વિદેશ મંત્રાલયે મંગળવારે ઈરાની મિશનના ડેપ્યુટી ચીફ ઓફ મિશન (ડીસીએમ) મોહમ્મદ જવાદ હોસેની અને અન્ય રાજદ્વારીઓને સમન્સ પાઠવ્યા છે. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને આ વ્યક્તિઓ પાસેથી સમજૂતી માંગી છે. આ ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકના થોડા સમય પછી, મોહમ્મદ જવાદ હોસેની સહિત ઈરાની રાજદ્વારીઓ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા મંત્રાલય છોડીને જતા જોવા મળ્યા હતા.
આ ઉચ્ચ-સ્તરીય રાજદ્વારી પગલું મંગળવારે સવારે યુએઈના સંરક્ષણ મંત્રાલયની સત્તાવાર જાહેરાતને અનુસરે છે, જેમાં પુષ્ટિ આપવામાં આવી છે કે યુએઈના ધ્વજવાળા ટેન્કરો, મોમ્બાસા અને બાહિયા, ઓમાનીના પાણીમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ તરફ દક્ષિણી અભિગમ પસાર કરતી વખતે ઈરાની ક્રુઝ મિસાઇલો દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. UAE ના સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ઓમાનના પાણીમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ તરફ દક્ષિણ તરફ જતા બે ઈરાની ક્રુઝ મિસાઈલોએ રાષ્ટ્રીય ટેન્કરો (મોમ્બાસા) અને (બાહિયા) ને નિશાન બનાવ્યા હતા.
મોમ્બાસાને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવેલા ઘાતક હુમલામાં એક ભારતીય નાગરિકનું મોત થયું હતું અને આઠ અન્ય ખલાસીઓ ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોમાંથી ચારને ગંભીર ઇજાઓ માટે તબીબી સારવાર આપવામાં આવી રહી છે, જેમાં કુલ છ ભારતીય નાગરિકો અને બે યુક્રેનિયન નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે. નાગરિક જાનહાનિ ઉપરાંત, મિસાઈલ હુમલાથી બંને વાણિજ્યિક જહાજો પર આગ લાગી હતી, જેના કારણે કાર્ગોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું, પરંતુ કટોકટી ટીમોએ આગને કાબૂમાં લીધી હતી.
દરિયાઈ હુમલા પર કડક પ્રતિક્રિયા આપતા, UAE એ ઘટનાની નિંદા કરી, તેને "ગંભીર ઉલ્લંઘન અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન" ગણાવ્યું. અબુ ધાબીએ કડક ચેતવણી આપી હતી કે તે બદલો લેવાનો અને તેની સાર્વભૌમત્વનું રક્ષણ કરવા માટે તમામ જરૂરી પ્રોટોકોલ લાગુ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય આ વધતા તણાવનો જવાબ આપવાનો અને તેના પ્રદેશો, લોકો અને રહેવાસીઓનું રક્ષણ કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. વધુમાં, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે તેની સેના ઉચ્ચ ચેતવણી પર છે અને નાગરિકોને અપડેટ્સ માટે ફક્ત સરકારી ચેનલો પર આધાર રાખવા વિનંતી કરી છે.
આ હુમલો વિશ્વના સૌથી વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ અવરોધોમાંના એક, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વધતા લશ્કરી તણાવ વચ્ચે થયો છે. આ ઘટના પહેલા, ઈરાનની અર્ધ-સત્તાવાર તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ઈરાની દળોએ જળમાર્ગમાં ઘણા "ઉલ્લંઘન કરનારા" જહાજોને નિશાન બનાવ્યા હતા. દરમિયાન, ઈરાનના રાજ્ય પ્રસારણકર્તા IRIB એ એક અજાણ્યા લશ્કરી સ્ત્રોતને ટાંકીને પુષ્ટિ આપી હતી કે નૌકાદળે "અમેરિકન દુશ્મનના દુશ્મન જહાજ" પર ક્રુઝ મિસાઇલો ચલાવી હતી.