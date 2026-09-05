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ચીનને મોટો ઝટકોઃ મ્યાનમારથી 'રેર અર્થ' ખનીજ લાવવાની તૈયારીમાં ભારત, વાંચો કેમ છે જરૂરી?

ચીન પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે ભારતે મ્યાનમાર સાથે 'રેર અર્થ' ખનીજોની કૂટનીતિક ખરીદી અને ખનન સહયોગ ઝડપી બનાવ્યા

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને મ્યાનમારના રાષ્ટ્રપતિ મિન આંગ હ્યાઈંગ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને મ્યાનમારના રાષ્ટ્રપતિ મિન આંગ હ્યાઈંગ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 9:54 PM IST

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નવી દિલ્હીઃ ચીન પર પોતાની નિર્ભરતા ઓછી કરવા માટે ભારતે મહત્વના પગલાં લઈ રહ્યું છે. ભારત હવે પોતાના પાડોશી દેશ મ્યાનમાર સાથે મળીને ખાસ ખનીજો જેને રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સ અથવા દુર્લભ ખનીજ પણ કહેવામાં આવે છે તે કાઢવા અને ખરીદી કરવાની તૈયારી તેજ કરી લીધી છે. મ્યાનમારના એક મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ, બંને દેશ વચ્ચે આ મામલે ઉચ્ચ સ્તરિય વાતચીત ચાલી રહી છે.

હાલમાં જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મ્યાનમારના રાષ્ટ્રપતિ મિન આંગ હ્યાઈંગ વચ્ચે નવી દિલ્હીમાં એક મહત્વની બેઠક મળી. આ બેઠકમાં બંને દેશો વચ્ચે વેપાર, સુરક્ષા અને આ ખાસ ખનીજોને ભારતમાં લાવવાના વિકલ્પો પર ખુલીને ચર્ચા થઈ હતી. મ્યાનમારમાં ભારતના રાજદૂતે પણ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, આ યોજના પર બંને દેશોની સરકારો પૂરી તાકાતથી કામ કરી રહી છે.

આખરે કેમ જરૂરી છે આ ખનીજ?

આજના આધુનિક યુગમાં મોબાઈલ ફોન, ઈલેક્ટ્રિક કાર (EV), સોલાર પેનલ, વિંડ ટરબાઈન અને સેના માટે આધુનિક હથિયાર બનાવવા માટે આ ખાસ ખનીજોની સૌથી વધુ જરૂરિયાત રહે છે. સમગ્ર વિશ્વમાં આ ખાસ ખનીજોની સપ્લાય પર ચીનનું એકહથ્થું શાસન છે. હાલમાં જ ચીને આ ખાસ ખનીજો બીજા દેશોને વેચવા પર અનેક પાબંદીઓ લગાવી દીધી છે. એવામાં ભારત માટે મ્યાનમાર એક ખૂબ મોટું અને મજબૂત આશરો બનીને ઉભર્યું છે, કેમ કે મ્યાનમાર દુનિયામાં ખાસ ખનીજોના ઉત્પાદનમાં ત્રીજા નંબરનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ છે. ભારત પોતાના 'નેશનલ ક્રિટિકલ મિનરલ મિશન' અંતર્ગત આ ખાસ ખનીજોની સુરક્ષા ઈચ્છા છે જેથી દેશમાં ફેક્ટરીઓ કોઈપણ વિઘ્ન વગર ચાલ્યા કરે.

ભારત માટે અનેક મોટા પડકારો

બંને દેશ માટે મહત્વની લાગતી આ યોજના કાગળ પર ભલે સારી દેખાતી હોય, પરંતુ આ યોજના જમીન પર લાગુ કરવી એટલી જ મુશ્કેલ છે. મ્યાનમાર એવો વિસ્તાર છે જ્યાં ખાસ ખનીજ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તે ચારેબાજુ પહાડોથી ઘેરાયેલો વિસ્તાર છે અને ત્યાં રસ્તા કે વાહન વ્યવહારની અવરજવર બિલકુલ ના બરાબર છે.

સૌથી મોટી મુશ્કેલી એ છે કે, આ સમગ્ર વિસ્તાર મ્યાનમારની સેના અને ત્યાંના સ્થાનિક વિદ્રોહી જૂથો (જેમ કે કાચિન ઈન્ડિપેન્ડેન્સ આર્મી) વચ્ચે ચાલી રહેલી જંગનું કેન્દ્ર બનેલો છે. આ ખાસ ખનીજવાળા મોટા ભાગના મેદાનો પર અત્યારે મ્યાનમારની સેનાનો નહીં, પરંતુ વિદ્રોહી જૂથોનો કબજો છે. એવામાં આ વિસ્તારમાંથી સુરક્ષિત રીતે માલ બહાર કાઢીને ભારત સુધી લાવવો એ સરકારની એક મોટી કસોટી સમાન છે.

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