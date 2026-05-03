નાકાબંધી વચ્ચે ભારત સાથે જોડાયેલું વધુ એક LPG ટેન્કરે હોર્મુઝ સ્ટ્રીટ પાર કર્યું

રિપોર્ટ અનુસાર 45 હજાર ટન LPG ગેસ લઈને સુપર ટેન્કર હોર્મુઝ પાર કરીને ભારત પહોંચશે.

By IANS

Published : May 3, 2026 at 3:48 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારત સાથે જોડાયેલ એક LPG ટેન્કર વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સફળતાપૂર્વક પસાર થયું છે. વધતા તણાવ અને વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ વચ્ચે આ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે. શિપ-ટ્રેકિંગ ડેટા અનુસાર, માર્શલ આઇલેન્ડ્સના ધ્વજવાળું જહાજ, સર્વશક્તિ, શનિવારે ઇરાની ટાપુઓ લારક અને કેશમ નજીકથી પસાર થયા પછી ઓમાનના અખાતમાં પ્રવેશતા ટ્રેક કરવામાં આવ્યું હતું. આ જહાજ આશરે 45,000 ટન LPG વહન કરી રહ્યું છે, જે સામાન્ય રીતે રાંધણ ગેસ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

એવું માનવામાં આવે છે કે આ જહાજ ભારત તરફ આવી રહ્યું છે. સર્વશક્તિ એક મોટું ગેસ કેરિયર છે જે અગાઉ પર્સિયન ગલ્ફ અને ભારતીય બંદરોને જોડતા રૂટ પર ઉપયોગમાં લેવાયું છે. તે હાલમાં તેના ભારતીય ગંતવ્ય સ્થાન અને ક્રૂ સંબંધિત વિગતોનું દર્શાવી રહ્યું છે. આ એક સેફ્ટી પ્રોટોકોલ છે જે આ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત જહાજોએ ઈરાન-અમેરિકા-ઈઝરાયલ યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ આ વિસ્તારમાં ચાલનારા જહાજો મોટા સ્તરે અપનાવી રહ્યા છે.

જહાજની સફર એટલા માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે આ ઈરાન સાથે જોડાયેલા જહાજોને ટાર્ગેટ કરતા અમેરિકાની નાકાબંધીના શરૂ થયા બાદ ભારત સાથે જોડાયેલ કોઈ ટેન્કરના નીકળવાની આ પહેલી ખબર છે. આ પ્રતિબંધોએ હોર્મુઝથી ટેન્કર ટેરિફને લગભગ ઝીરો લેવલ સુધી ઓછો કરી દીધો હતો, જેનાથી દુનિયાના સૌથી જરૂરી એનર્જી કોરિડોરમાંથી એકમાં અડચણો આવી હતી.

સર્વશક્તિ ગયા મહિને ટૂંકા ગાળા દરમિયાન હોર્મુઝ ખૂલ્યું ત્યારે બહાર નીકળવામાં સફળ રહ્યું હતું. તેના પ્રસ્થાન પછી તરત જ નવા પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન, ગયા મહિને અહેવાલો દર્શાવે છે કે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ, પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધ શરૂ થયા પછી લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG)નું પહેલું શિપમેન્ટ સફળતાપૂર્વક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયું હતું, જે મુખ્ય વૈશ્વિક ઉર્જાના એક મહત્વપૂર્ણ ચેકપોઈન્ટ પર મોટી સફળતાનો સંકેત આપે છે.

શિપ-ટ્રેકિંગ ડેટા અનુસાર, LNG ટેન્કર મુબારઝ જેણે માર્ચની શરૂઆતમાં દાસ ટાપુ પર અબુ ધાબી નેશનલ ઓઇલ કંપની (ADNOC) સુવિધા પર તેનો કાર્ગો લોડ કર્યો હતો તે ભારતના દક્ષિણ છેડેથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. આ જહાજ ઘણા અઠવાડિયા સુધી પર્સિયન ગલ્ફમાં લંગરાયેલું રહ્યું, 31 માર્ચની આસપાસ સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ કરવાનું બંધ કરી દીધું, અને સોમવારે ભારતના પશ્ચિમમાં ફરી દેખાયું.

