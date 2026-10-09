ભારત અને લાઇબેરિયાએ બ્લેક સીમાં વેપારી જહાજો અને નાવિકો પર થયેલા હુમલાની કરી નિંદા
વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર અને લાઇબેરિયાના વિદેશ મંત્રી સારા બેસોલો ન્યાન્તીએ નાવિકો પરના હુમલાની નિંદા કરી હતી.
Published : October 9, 2026 at 8:12 AM IST
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર: ભારત અને લાઇબેરિયાએ અખાત અને બ્લેક સીમાં વેપારી જહાજો અને નાવિકો પર તાજેતરમાં થયેલા સ્વીકાર્ય ન હોય તેવા હુમલાની સખત શબ્દોમાં નિંદા કરી હતી અને આ ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતાના હિતમાં આવા હુમલાઓ તાત્કાલિક બંધ કરવાની હાકલ કરી હતી.
શિપિંગ અને નાવિકોની સલામતી અને સુરક્ષા અંગેના મિત્રોના જૂથ (GoF on S4)ના સહ-અધ્યક્ષ તરીકે ભારત અને લાઇબેરિયાએ જણાવ્યું કે, દરિયાઈ વેપારમાં અવરોધ ઊભો કરતા અને નિર્દોષ લોકોનો ભોગ લેતા હુમલા સમર્થન ન કરી શકાય તેવા છે અને તેમણે આવા હુમલાની પુનરાવર્તન રોકવા માટે વધુ સારી સંકલન વ્યવસ્થાની માંગ કરી હતી.
બંને દેશોએ અખાત અને તેની આસપાસના વિસ્તારો તેમજ બ્લેક સીમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસો દરમિયાન વેપારી જહાજો અને નાવિકો પર થયેલા અસ્વીકાર્ય હુમલાની ની સખત નિંદા કરી હતી. ભારત અને લાઇબેરિયાએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના ઉચ્ચ સ્તરીય સપ્તાહ દરમિયાન 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ 'GoF on S4'ની શરૂઆત કરી હતી.
વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર અને લાઇબેરિયાના વિદેશ મંત્રી સારા બેસોલો ન્યાન્તીએ તેની જાહેરાત કરી હતી અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, નાવિકો પર વારંવાર થતા હુમલા જે દરિયાઈ વેપારને ખોરવે છે અને નિર્દોષ લોકોનો ભોગ લે છે, તે સ્વીકાર્ય નથી. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતે જણાવ્યું કે, દરિયાઈ વેપારમાં અવરોધ ઊભો કરતી અને નિર્દોષ લોકોનો ભોગ લેતી આ કાર્યવાહીનું સમર્થન કરી શકાય તેમ નથી.
તેમણે કહ્યું, "અમે આ ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતાના હિતમાં આવા હુમલાઓ તાત્કાલિક બંધ કરવાની હાકલ કરીએ છીએ." ભારત અને લાઇબેરિયાએ જીવ ગુમાવનારા નાવિકોના પરિવારો પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી અને ઘાયલ થયેલા લોકોના ઝડપથી સાજા થવા માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
બંને દેશોએ જણાવ્યું કે, તેઓ આવા હુમલાની પુનરાવર્તનને રોકવા અને નાવિકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે વધુ સારા સંકલનને સમર્થન આપવા તૈયાર છે. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે આ ક્ષેત્રમાં વેપારી જહાજો પર હુમલાઓ વધી રહ્યા છે. બુધવારે વિદેશ મંત્રાલયે બ્લેક સીમાં ટોગોનો ધ્વજ ધરાવતા આલ્ફા વતન, પલાઉનો ધ્વજ ધરાવતા એબલ અને લાઇબેરિયાનો ધ્વજ ધરાવતા એફ્રામેક્સ રિયો જહાજ પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરી હતી. એબલ જહાજ પર સવાર 18 ક્રૂ સભ્યોમાંથી સાત ભારતીય નાગરિકો છે અને તેમાંથી એક ઘાયલ થયો હતો.
આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ઓમાનના દરિયાકાંઠે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થઈ રહેલા પનામાનો ધ્વજ ધરાવતા વ્યાપારી જહાજ એમટી ઓન પીસ પર એક પ્રોજેક્ટાઇલ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ જહાજના 19 ક્રૂ સભ્યોમાંથી 17 ભારતીય નાગરિકો છે. આ ઘટનામાં 11 ભારતીયો સહિત કુલ 12 ક્રૂ સભ્યો ઘાયલ થયા હતા. ઓમાનના સત્તાવાળાઓની મદદથી ઘાયલ ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ હાલમાં ઓમાનના ખાસાબ ખાતે તબીબી સારવાર લઈ રહ્યા છે.
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