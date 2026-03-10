ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો શસ્ત્ર આયાતકાર દેશ, વૈશ્વિક હિસ્સો 8.2 ટકા
અહેવાલ મુજબ, 2021-25માં ભારતીય શસ્ત્ર આયાતનો સૌથી મોટો હિસ્સો રશિયાથી આવ્યો હતો, જે 40 ટકા હતો.
Published : March 10, 2026 at 4:06 PM IST
હૈદરાબાદ: સરકાર 'મેક-ઇન-ઇન્ડિયા' પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા છતાં, ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો શસ્ત્ર આયાતકાર દેશ રહ્યો છે. જોકે, શસ્ત્રોની આયાતમાં થોડો ઘટાડો થયો છે. સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ પીસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (SIPRI) ના નવા અહેવાલ, 'ટ્રેન્ડ્સ ઇન ઇન્ટરનેશનલ આર્મ્સ ટ્રાન્સફર્સ 2025' અનુસાર, ભારત 2021-25માં વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો શસ્ત્ર પ્રાપ્તકર્તા હતો, જે કુલ વૈશ્વિક શસ્ત્ર આયાતના 8.2 ટકા હતો.
ચીન અને પાકિસ્તાન બંને સાથેના તણાવને કારણે ભારતની શસ્ત્ર આયાતમાં વધારો થયો છે. અહેવાલ મુજબ, 2016-20 અને 2021-25 વચ્ચે ભારતની શસ્ત્ર આયાતમાં 4.0 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
ભારતીય શસ્ત્રોની આયાતમાં રશિયાનો હિસ્સો સૌથી મોટો હતો, જે 40 ટકા હતો - જે 2016-20 (51 ટકા) કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછો અને 2011-15 (70 ટકા) કરતા લગભગ અડધો હતો.
2016-20 અને 2021-25 વચ્ચે પાકિસ્તાનની શસ્ત્રોની આયાતમાં 66 ટકાનો વધારો થયો. 2021-25માં, પાકિસ્તાને તેના 80 ટકા શસ્ત્રો ચીન પાસેથી આયાત કર્યા, જે 2016-20માં 73 ટકા હતા.
ભારત પશ્ચિમી શસ્ત્ર સપ્લાયર્સ સાથે વધુને વધુ સંકળાઈ રહ્યું છે. SIPRI રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે છેલ્લા 10 વર્ષોમાં, ભારતે રશિયા પાસેથી તેના શસ્ત્રોના સોદા પશ્ચિમી સપ્લાયર્સ, ખાસ કરીને ફ્રાન્સ, ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તરફ ખસેડ્યા છે. ભારતની શસ્ત્રોની આયાતમાં રશિયાનો હિસ્સો 2011-15માં 70 ટકાથી ઘટીને 2016-20માં 51 ટકા અને પછી 2021-25માં 40 ટકા થયો.
પાકિસ્તાન પાંચમો સ્થાને
પાકિસ્તાન 2021-25માં વિશ્વભરમાં મુખ્ય શસ્ત્રો મેળવનાર પાંચમો સૌથી મોટો દેશ હતો, જે 2016-20માં 10મો સૌથી મોટો હતો, કારણ કે બે સમયગાળા દરમિયાન તેની શસ્ત્ર આયાતમાં 66 ટકાનો વધારો થયો હતો. 2021-25માં, પાકિસ્તાને કુલ વૈશ્વિક શસ્ત્ર આયાતના 4.2 ટકા મેળવ્યા હતા, જેમાંથી 80 ટકા ચીન પાસેથી આવ્યા હતા - જે 2016-20માં 73 ટકા હતા.
એશિયા અને ઓશનિયામાં ચાર મુખ્ય આયાતકાર દેશો
2021-25માં વિશ્વભરમાં 10 સૌથી મોટા શસ્ત્ર આયાતકારોમાં એશિયા અને ઓશનિયાના ચાર દેશોનો સમાવેશ થાય છે: ભારત, પાકિસ્તાન, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા. 2021-25માં, પ્રદેશનો મુખ્ય સપ્લાયર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ હતો, જે પ્રદેશની શસ્ત્ર આયાતમાં 35 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. રશિયાનો હિસ્સો 17 ટકા અને ચીનનો હિસ્સો 14 ટકા હતો.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, "2021-25માં ઇઝરાયલ વિશ્વનો ૧૪મો સૌથી મોટો શસ્ત્ર આયાતકાર દેશ હતો, અને 2016-20 અને 2021-25 દરમિયાન તેની શસ્ત્ર આયાતમાં 12 ટકાનો વધારો થયો છે."
SIPRI એ ૨2021-25માં 162 દેશો અને ચાર બિન-રાજ્ય સશસ્ત્ર જૂથોને મુખ્ય શસ્ત્ર પ્રાપ્તકર્તાઓ તરીકે ઓળખાવ્યા. ટોચના પાંચ પ્રાપ્તકર્તાઓ - યુક્રેન, ભારત, સાઉદી અરેબિયા, કતાર અને પાકિસ્તાન - આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ વૈશ્વિક શસ્ત્ર આયાતમાં 35 ટકા હિસ્સો ધરાવતા હતા.
1960ના દાયકા પછી પહેલી વાર, 2021-25માં યુરોપમાં કુલ વૈશ્વિક શસ્ત્ર આયાતમાં 33% હિસ્સો હતો.
અહેવાલ મુજબ, ટોચના 10 સપ્લાયર્સમાંના એક, રશિયાએ એકલા તેના શસ્ત્ર શિપમેન્ટમાં 64 ટકાનો ઘટાડો જોયો. વૈશ્વિક શસ્ત્ર નિકાસમાં તેનો હિસ્સો 2016-2020માં 21% થી ઘટીને 2021-2025માં 6.8% થયો. 2021 અને 2025 ની વચ્ચે, રશિયાએ એક બિન-રાજ્ય સશસ્ત્ર જૂથ અને 30 દેશોને નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં શસ્ત્રો પૂરા પાડ્યા. 2021-25 માં, રશિયાના શસ્ત્ર નિકાસમાં ત્રણ દેશોનો હિસ્સો ત્રણ ચતુર્થાંશ (74%) થી વધુ હતો: બેલારુસ (13%), ચીન (13%) અને ભારત (48%).
આ પણ વાંચો: