ETV Bharat / international

ભારત "શક્તિશાળી" છે અને તેની સેનાનું "આધુનિકીકરણ" કરી રહ્યું છે: પીટ હેગસેથ

શાંગરી-લા ડાયલોગમાં બોલતા, હેગસેથે કહ્યું કે ભારત "ઉચ્ચ-સ્તરીય લશ્કરી કામગીરીને ટકાવી રાખવા માટે ભારે ઔદ્યોગિક અને લોજિસ્ટિક્સ ક્ષમતાઓ પણ વિકસાવી રહ્યું છે."

ફાઇલ - સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથ
ફાઇલ - સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથ (AP)
author img

By PTI

Published : May 30, 2026 at 10:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સિંગાપોર: યુએસ યુદ્ધ સચિવ પીટ હેગસેથે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે ભારત "શક્તિશાળી" છે અને "ઉચ્ચ-સ્તરીય લશ્કરી કામગીરી" ટકાવી રાખવા માટે ભારે ઔદ્યોગિક અને લોજિસ્ટિક્સ ક્ષમતાઓ સાથે તેની સેનાનું "આધુનિકીકરણ" કરી રહ્યું છે.

હેગસેથે શનિવારે સિંગાપોરમાં શાંગરી-લા સંવાદમાં પ્રતિનિધિઓ સાથે વાત કરતી વખતે આ ટિપ્પણી કરી હતી. "ભારત શક્તિશાળી છે અને તેની સેનાનું આધુનિકીકરણ કરી રહ્યું છે," તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તે શક્તિનું સંતુલન જાળવી રહ્યું છે, ખાસ કરીને હિંદ મહાસાગરમાં.

શાંગરી-લા સંવાદમાં બોલતા, તેમણે કહ્યું હતું કે ભારત "ઉચ્ચ-સ્તરીય લશ્કરી કામગીરીને ટકાવી રાખવા માટે ભારે ઔદ્યોગિક અને લોજિસ્ટિક્સ ક્ષમતાઓ પણ બનાવી રહ્યું છે."

હેગસેથે કહ્યું, "અમે ક્ષમતાઓને આગળ વધારવા માટે ભારત સાથે સહ-ઉત્પાદન કરવાનું પણ વચન આપ્યું છે," અને ઉમેર્યું હતું કે યુએસ તેના સંરક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન અને વૈશ્વિકરણને અનુસરી રહ્યું છે. તેમણે જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, આસિયાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે સંરક્ષણ-સંબંધિત સંબંધોનું પણ મૂલ્યાંકન કર્યું. હેગસેથે આ ક્ષેત્રમાં યુએસ સંરક્ષણ વ્યૂહરચના વિશે અનેક મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા, એશિયા-પેસિફિક વિશ્વનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્ર છે, તેની સુરક્ષા યુએસ લશ્કરી શક્તિ પર "ભારે" આધાર રાખે છે, અને દેશોને તેમના સંરક્ષણમાં ગંભીરતાથી રોકાણ કરવા વિનંતી કરી.

તેમણે નોંધ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના શાસનકાળમાં યુએસ-ચીન સંબંધો વર્ષોમાં શ્રેષ્ઠ રહ્યા છે, પરંતુ ઉમેર્યું કે "ચીન સહિત કોઈ પણ દેશ આપણા દેશ અને આપણા સાથીઓની સુરક્ષા પર પ્રભુત્વ મેળવી શકતો નથી અને તેને પડકારી શકતો નથી."

હેગસેથે પશ્ચિમ એશિયા અને યુરોપમાં વૈશ્વિક તણાવ અને ચાલી રહેલા સંઘર્ષો તેમજ ઇન્ડો-પેસિફિકમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની લાંબા ગાળાની વ્યૂહાત્મક પ્રાથમિકતાઓની આસપાસ વધતી જતી અનિશ્ચિતતા વચ્ચે વોશિંગ્ટનની સ્થિતિની રૂપરેખા આપી. શાંગરી-લા સંવાદ, હવે તેના બીજા દિવસમાં, આ વર્ષે 44 દેશોના ટોચના અધિકારીઓને એકસાથે લાવી રહ્યો છે.

TAGGED:

PETE HEGSETH
INDIA IS POWERFUL MODERNISING
MODERNISING ITS MILITARY
PETE HEGSETH US SECRETARY OF WAR
INDIA IS POWERFUL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.