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ફ્રાન્સમાં બોલ્યા PM મોદી: ભારત હવે માત્ર વૈશ્વિક સમાધાનોનો ઉપભોક્તા નહીં, પ્રદાતા પણ છે

'ભારત ઈનોવેટ્સ' કૉન્કલેવમાં મોદીએ કહ્યું કે, દેશના યુવા સંશોધકો એવા ઉકેલો શોધી રહ્યા છે જે સમગ્ર માનવજાતને લાભદાયી બની શકે

'ભારત ઈનોવેટ્સ' કૉન્કલેવમાં મોદીએ કહ્યું કે, દેશના યુવા સંશોધકો એવા ઉકેલો શોધી રહ્યા છે જે સમગ્ર માનવજાતને લાભદાયી બની શકે
'ભારત ઈનોવેટ્સ' કૉન્કલેવમાં મોદીએ કહ્યું કે, દેશના યુવા સંશોધકો એવા ઉકેલો શોધી રહ્યા છે જે સમગ્ર માનવજાતને લાભદાયી બની શકે (PTI)
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By PTI

Published : June 14, 2026 at 9:45 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 9:56 PM IST

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નીસ (ફ્રાન્સ): વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, ભારત હવે માત્ર વૈશ્વિક સમાધાનોનો ઉપભોક્તા રહ્યો નથી પરંતુ તેમાં મુખ્ય ફાળો આપનાર દેશ બની ગયો છે.

ફ્રાન્સમાં 'ભારત ઇનોવેટ્સ' કાર્યક્રમને સંબોધતા, મોદીએ ઈનોવેશન અને ટેકનોલોજી દ્વારા સંચાલિત વિશ્વ માટે ટકાઉ ભવિષ્ય માટે નવી દિલ્હીના વિઝનની રૂપરેખા આપી. આ કાર્યક્રમમાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન પણ હાજર રહ્યા હતા,

મોદીએ કાર્યક્રમને સંબોધતા કહ્યું, "'ભારત ઇનોવેટ્સ' એ ગ્લોબલ ઈનોવેશનના આગામી પ્રકરણને લખવા માટે ભારત સાથે હાથ મિલાવવા માટે વિશ્વને આમંત્રણ છે."

'ભારત ઈનોવેટ્સ' કૉન્કલેવમાં મોદીએ કહ્યું કે, દેશના યુવા સંશોધકો એવા ઉકેલો શોધી રહ્યા છે જે સમગ્ર માનવજાતને લાભદાયી બની શકે
'ભારત ઈનોવેટ્સ' કૉન્કલેવમાં મોદીએ કહ્યું કે, દેશના યુવા સંશોધકો એવા ઉકેલો શોધી રહ્યા છે જે સમગ્ર માનવજાતને લાભદાયી બની શકે (PTI)

પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતના યુવા સંશોધકો એવા ઉકેલો વિકસાવી રહ્યા છે જે સમગ્ર માનવજાતને લાભ આપી શકે છે. તેમના સંબોધનમાં, મોદીએ હાઇ-ટેક, સંરક્ષણ અને નવીનતા જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં તેમની સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સુધારાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે ભાર મૂક્યો, "ભારતની 'રિફોર્મ એક્સપ્રેસ' અટકશે નહીં; તે આગળ વધતી રહેશે."

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, એક દાયકા પહેલા, વિશ્વ ભારતને ફક્ત ટેકનોલોજી અપનાવનાર તરીકે જોતું હતું, પરંતુ દેશ હવે ટેકનોલોજી પ્રદાતા તરીકે ઉભરી રહ્યો છે.

તેમણે કહ્યું, "ભારત લાંબા ગાળાના ભવિષ્ય માટે ઈનોવેશન લાવી રહ્યું છે. ભારત વિશ્વ માટે ઈનોવેશન લાવી રહ્યું છે. ઈનોવેશન ભારતના ડીએનએમાં છે." પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ભારત-ફ્રાન્સ સંબંધો વિશે પણ વાત કરતા કહ્યું, "ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે એક ખાસ ભાગીદારી છે; તે જોડાણ, પ્રતીતિ, નવીનતા, પ્રેરણા અને સહિયારા દ્રષ્ટિકોણ પર બનેલ છે."

આ કાર્યક્રમનો હેતુ ભારત, ફ્રાન્સ અને અન્ય દેશોના ટોચના નવીન સ્ટાર્ટઅપ્સ અને વેન્ચર કેપિટલ ફંડ્સને એકસાથે લાવવાનો છે. મોદી હાલમાં ફ્રાન્સની મુલાકાતે છે, જ્યાં તેઓ મેક્રોન સાથે વાતચીત કરશે અને G-7 સમિટમાં હાજરી આપશે.

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Last Updated : June 14, 2026 at 9:56 PM IST

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