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પીએમ મોદીનું ઈન્ડોનેશિયાની સંસદને સંબોધન: ભારત વિકાસનો રસ્તો અપનાવે છે, વિસ્તારવાદનો નહીં

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત એક એવો દેશ છે જે વિસ્તારવાદ નહીં, પરંતુ વિકાસના માર્ગે ચાલે છે.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત એક એવો દેશ છે જે વિસ્તારવાદ નહીં, પરંતુ વિકાસના માર્ગે ચાલે છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત એક એવો દેશ છે જે વિસ્તારવાદ નહીં, પરંતુ વિકાસના માર્ગે ચાલે છે. (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 9:18 PM IST

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જકાર્તા: ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં ચીનના વિસ્તારવાદી વલણ અંગે દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં વધતી ચિંતાઓ વચ્ચે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે ઇન્ડોનેશિયન સંસદમાં કહ્યું કે, ભારત વિસ્તારવાદ નહીં, પરંતુ વિકાસના માર્ગે ચાલે છે.

રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાન્ટો અને વરિષ્ઠ મંત્રીઓ સહિતના કાયદા નિર્માતાઓને સંબોધતા, મોદીએ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાનું આહ્વાન કર્યું અને કહ્યું કે, જ્યારે ભારતના 1.4 અબજ લોકો અને ઇન્ડોનેશિયાના 29 કરોડ નાગરિકો સહિયારી સમૃદ્ધિ માટે સાથે મળીને કામ કરશે ત્યારે વિશ્વ ઇતિહાસ બનતો જોશે.

પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "ભારત એક મુક્ત, ખુલ્લા અને સમાવિષ્ટ ઇન્ડો-પેસિફિકનું મજબૂત સમર્થક છે. ભારત ઇન્ડો-પેસિફિકમાં નેવિગેશનની સ્વતંત્રતામાં માને છે." તેમણે ઉમેર્યું, "ભારત એક એવો દેશ છે જે વિસ્તારવાદ નહીં, પરંતુ વિકાસના માર્ગે ચાલે છે." તેમણે આ નિવેદન દક્ષિણ ચીન સમુદ્ર અને તેનાથી આગળ ચીનની વધતી લશ્કરી શક્તિ અંગે દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં વધતી ચિંતાઓના સંદર્ભમાં આપ્યું હતું.

પોતાના સંબોધનમાં, મોદીએ 1950ના દાયકાથી ભારત-ઇન્ડોનેશિયા સંબંધોના વિવિધ પાસાઓ પર વાત કરી, જેમાં 1955ના પ્રખ્યાત બાંડંગ પરિષદમાં બંને દેશોએ કેવી રીતે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી તે શામેલ છે. તેમણે કહ્યું કે, ઘણા ક્ષેત્રોમાં બંને પક્ષો માટે "અમર્યાદિત તકો" અસ્તિત્વમાં છે.

1955 ઇન્ડોનેશિયા દ્વારા આયોજિત બાંડુંગ પરિષદમાં 29 એશિયન અને આફ્રિકન દેશોના નેતાઓને વિશ્વ શાંતિને પ્રોત્સાહન આપવા અને નવા સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રો વચ્ચે સહયોગ વધારવા માટે એકસાથે લાવવામાં આવ્યા હતા. શીત યુદ્ધ દરમિયાન બિન-જોડાણવાદી ચળવળનો પાયો નાખ્યો હોવાનું વ્યાપકપણે માનવામાં આવે છે.

પોતાના સંબોધનમાં, મોદીએ કહ્યું, "ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા માટે, સમુદ્ર ક્યારેય અવરોધ રહ્યો નથી. તે હંમેશા આપણા દેશો વચ્ચે એક સેતુ રહ્યો છે અને આપણા સહિયારા ભવિષ્યના કેન્દ્રમાં રહે છે." પ્રધાનમંત્રીએ ઉમેર્યું, "જ્યારે ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા સાથે ઉભા રહે છે, ત્યારે તેઓ વિશ્વની માન્યતાને મજબૂત બનાવે છે કે લોકશાહી તકો બનાવે છે, લોકશાહી વિશ્વાસ બનાવે છે, અને લોકશાહી ભવિષ્યને આકાર આપે છે."

મોદીએ કહ્યું કે ભારત, ઇન્ડોનેશિયા અને હિંદ મહાસાગર એવા નામ છે જે બંને દેશોને જોડતા ઊંડા સંબંધોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમણે કહ્યું, "ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે રહેલી સદ્ભાવના અને વિશ્વાસ આપણા નાગરિકો માટે નવી તકો ઊભી કરશે." પ્રધાનમંત્રીએ સંયુક્ત કાર્યકારી જૂથના હાલના માળખા હેઠળ બંને દેશો વચ્ચે આતંકવાદ વિરોધી સહયોગ વિશે પણ વાત કરી.

તેમણે કહ્યું કે ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા સાયબર ધમકીઓ, આતંકવાદી ભંડોળ અને કટ્ટરપંથીકરણનો સામનો કરવા માટે સહયોગ વધારીને શાંતિપ્રિય દળોને મજબૂત બનાવી શકે છે. વર્તમાન ભૂરાજકીય વાતાવરણનો ઉલ્લેખ કરતા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે ભારત દ્રઢપણે માને છે કે યુએન સુરક્ષા પરિષદના સુધારામાં વધુ વિલંબ થઈ શકે નહીં.

મોદી સોમવારે જકાર્તા પહોંચ્યા જ્યાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ તેમના ત્રણ દેશોના પ્રવાસનો પ્રથમ તબક્કો હતો, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ પણ શામેલ છે. મંગળવારે ઇન્ડોનેશિયન સંસદમાં તેમનું સંબોધન રાષ્ટ્રપતિ સુબિયાન્ટો સાથેની તેમની વ્યાપક વાતચીતના કલાકો પછી આવ્યું. બંને પક્ષોએ સંરક્ષણ, મહત્વપૂર્ણ ખનિજો, ટેકનોલોજી, ખાદ્ય સુરક્ષા, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને દરિયાઈ સુરક્ષા જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ વધારવા માટે લગભગ એક ડઝન કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા.

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