96 યુએસ યુનિકોર્ન પાછળ ભારતમાં જન્મેલા ઉદ્યોગસાહસિકો, ઇમિગ્રન્ટ સ્થાપકોમાં સૌથી મોટા: રિપોર્ટ
સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે યુ.એસ.માં વિદેશી મૂળના સ્થાપકો સાથે ખાનગી અબજ ડોલરના સ્ટાર્ટઅપ્સે પ્રતિ કંપની સરેરાશ 833 નોકરીઓનું સર્જન કર્યું છે.
By PTI
Published : June 5, 2026 at 9:11 AM IST
વોશિંગ્ટન: નેશનલ ફાઉન્ડેશન ફોર અમેરિકન પોલિસી (NFAP) ના એક નવા અભ્યાસ મુજબ, યુએસમાં અબજો ડોલરની કંપનીઓ (જેને 'યુનિકોર્ન' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) ના વિદેશી મૂળના સ્થાપકોમાં ભારતીય મૂળના ઉદ્યોગસાહસિકો સૌથી મોટો જૂથ છે.
યુએસ સ્થિત બિન-લાભકારી સંસ્થાએ શોધી કાઢ્યું છે કે 96 અમેરિકન યુનિકોર્ન ભારતીય મૂળના ઉદ્યોગસાહસિકો દ્વારા સ્થાપિત અથવા સહ-સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. આમાં અરવિંદ શ્રીનિવાસ દ્વારા સહ-સ્થાપિત 'પરપ્લેક્સિટી AI'નો સમાવેશ થાય છે; કંપની $20 બિલિયનના મૂલ્યાંકન સાથે 12મા ક્રમે છે.
અભ્યાસ મુજબ, યુએસ યુનિકોર્નના વિદેશી મૂળના સ્થાપકો માટે મૂળ દેશોની યાદીમાં ભારત ટોચ પર છે, જેમાં 96 કંપનીઓ છે. તે પછી ઇઝરાયલ (60 યુનિકોર્ન), યુનાઇટેડ કિંગડમ (47), ચીન (41), કેનેડા (30), રશિયા (23), ફ્રાન્સ (21), જર્મની (18), યુક્રેન (16), ઓસ્ટ્રેલિયા (14), પાકિસ્તાન (10) અને રોમાનિયા (10) આવે છે.
સ્ટુઅર્ટ એન્ડરસન દ્વારા લખાયેલા "ઇમિગ્રન્ટ્સ અને યુએસ બિલિયન-ડોલર કંપનીઓ" શીર્ષકવાળા NFAP અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 59 ટકા (775 માંથી 455) ખાનગી યુએસ યુનિકોર્ન સ્ટાર્ટઅપ્સ ઇમિગ્રન્ટ્સ દ્વારા સ્થાપિત અથવા સહ-સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. સંશોધનમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે વિદેશી મૂળના સ્થાપકો સાથે ખાનગી યુએસ બિલિયન-ડોલર સ્ટાર્ટઅપ્સે પ્રતિ કંપની સરેરાશ 833 નોકરીઓનું સર્જન કર્યું છે.
લગભગ બે તૃતીયાંશ (66 ટકા) યુનિકોર્ન ઇમિગ્રન્ટ્સ અથવા ઇમિગ્રન્ટ્સના બાળકો દ્વારા સ્થાપિત અથવા સહ-સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. લગભગ 80 ટકા યુએસ યુનિકોર્નમાં કાં તો વિદેશી મૂળના સ્થાપક હોય છે અથવા મુખ્ય નેતૃત્વ ભૂમિકામાં વિદેશી મૂળના વ્યક્તિ હોય છે (જેમ કે CEO અથવા એન્જિનિયરિંગના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ). NFAP અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એલોન મસ્ક સહિત ઓછામાં ઓછા 15 વિદેશી મૂળના વ્યક્તિઓએ બે કે તેથી વધુ યુનિકોર્નની સ્થાપના કરી છે. ભારતીય મૂળના છ સ્થાપકો - મોહિત એરોન, જ્યોતિ બંસલ, આશુતોષ ગર્ગ, અરવિંદ જૈન, સચિન નૈયર અને અજિત સિંહ - પણ આ વિશિષ્ટ યાદીમાં શામેલ છે.
લેબનોનમાં જન્મેલા ઉદ્યોગસાહસિક નૌબાર અફેયાને $1 બિલિયન કે તેથી વધુ મૂલ્યની પાંચ કંપનીઓની સ્થાપના કરી છે; જેમાં મોડર્ના, ઇન્ડિગો એજી, જનરેટ બાયોમેડિસિન, ટેસેરા થેરાપ્યુટિક્સ અને લેલા સાયન્સનો સમાવેશ થાય છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં જન્મેલા એલોન મસ્કે $1 બિલિયન કે તેથી વધુ મૂલ્યની ચાર કંપનીઓની સ્થાપના અથવા સહ-સ્થાપના કરી છે: સ્પેસએક્સ, ઓપનએઆઈ, ધ બોરિંગ કંપની અને ન્યુરાલિંક. તેઓ ટેસ્લાના સીઈઓ પણ છે.
અભ્યાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે $1 બિલિયન કે તેથી વધુ મૂલ્યની 183 યુએસ કંપનીઓ એવા ઉદ્યોગસાહસિકો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્યાર્થીઓ તરીકે યુએસ યુનિવર્સિટીઓમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. NFAP અનુસાર, ઇમિગ્રન્ટ્સ દ્વારા સ્થાપિત 455 યુનિકોર્ન કંપનીઓનું કુલ મૂલ્ય $5 ટ્રિલિયન છે.
ઓછામાં ઓછા એક ઇમિગ્રન્ટ સ્થાપક ધરાવતી સૌથી વધુ મૂલ્યવાન યુએસ યુનિકોર્ન કંપનીઓમાં શામેલ છે: સ્પેસએક્સ ($1.5 ટ્રિલિયન), એન્થ્રોપિક ($965 બિલિયન), ઓપનએઆઈ ($852 બિલિયન), ડેટાબ્રિક્સ ($134 બિલિયન), સ્ટ્રાઇપ ($106.7 બિલિયન), રેમ્પ ફાઇનાન્શિયલ ($32 બિલિયન), સેફ સુપરઇન્ટેલિજન્સ ($32 બિલિયન), એનિસ્ફિયર ($29.3 બિલિયન), સેરેબ્રાસ સિસ્ટમ્સ ($23 બિલિયન), એપિક ગેમ્સ ($22.5 બિલિયન), ચોબાની ($20 બિલિયન), પરપ્લેક્સિટી ($20 બિલિયન), અને મીરો ($17.5 બિલિયન).