ટ્રમ્પની બોર્ડ ઓફ પીસની બેઠકમાં ભારતે ઓબઝર્વર રાષ્ટ્ર તરીકે આપી હાજરી
ટ્રમ્પે જાહેરાત: અમેરિકા બોર્ડને 10 બિલિયન ડોલર આપશે, જેના સભ્યોમાં આર્જેન્ટિના, આર્મેનિયા, અઝરબૈજાન, હંગેરી, પાકિસ્તાન અને સાઉદી અરેબિયા જેવા 27 દેશોનો સમાવેશ થાય છે.
Published : February 20, 2026 at 7:26 AM IST|
Updated : February 20, 2026 at 7:37 AM IST
વોશિંગ્ટન: ગુરુવારે ભારતે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ગાઝા બોર્ડ ઓફ પીસની પ્રથમ બેઠકમાં "નિરીક્ષક" (ઓબઝર્વર) રાષ્ટ્ર તરીકે ભાગ લીધો હતો. ડોનાલ્ડ જે. ટ્રમ્પ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પીસ ખાતે યોજાયેલી બેઠકમાં ઉપસ્થિતોની યાદી અનુસાર, ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ વોશિંગ્ટન, ડીસીમાં ભારતીય દૂતાવાસના ચાર્જ ડી'અફેર્સ નામગ્યાલ ખંપા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
ભારત ગાઝા પટ્ટીના પુનર્વિકાસ માટે ટ્રમ્પ દ્વારા સ્થાપિત બોર્ડ ઓફ પીસમાં જોડાયું નથી. ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી હતી કે યુએસ બોર્ડને 10 બિલિયન ડોલર આપશે, જેના સભ્યોમાં આર્જેન્ટિના, આર્મેનિયા, અઝરબૈજાન, હંગેરી, પાકિસ્તાન, સાઉદી અરેબિયા અને યુએઈ સહિત 27 દેશોનો સમાવેશ થાય છે.
ગાઝા પટ્ટીમાં ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે યુદ્ધવિરામ કરારના બીજા તબક્કાના ભાગ રૂપે જાહેર કરાયેલા બોર્ડમાં જોડાવા માટે યુએસ પ્રમુખ દ્વારા આમંત્રણ આપવામાં આવેલા ઘણા વૈશ્વિક નેતાઓમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો સમાવેશ થાય છે.
ભારત 22 જાન્યુઆરીના દાવોસ સમારોહમાં ગેરહાજર રહેલા દેશોમાં સામેલ હતું જ્યાં ટ્રમ્પે બોર્ડ ઓફ પીસનું અનાવરણ કર્યું હતું. આ બોર્ડ ગાઝામાં કાયમી શાંતિ લાવવા અને કદાચ વિશ્વભરના અન્ય સંઘર્ષોને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરે છે.
શાંતિ બોર્ડને યુએનનું દુશ્મન માનવામાં આવે છે. ટ્રમ્પે અગાઉ કહ્યું હતું કે બોર્ડ ઓફ પીસ યુએનનું સ્થાન લઇ શકે છે, જે તેમનું માનવું છે કે ક્યારેય તેની ક્ષમતા પ્રમાણે કામ કરી શક્યું નથી.
