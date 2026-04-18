ETV Bharat / international

ભારતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ફ્રાન્સ અને બ્રિટનના નેતૃત્વ હેઠળના શિખર સંમેલનમાં ભાગ લીધો

આ સમિટ પેરિસના એલિસી પેલેસ ખાતે યોજાઈ હતી, જેની અધ્યક્ષતા ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે કરી હતી.

શુક્રવારે પેરિસના એલિસી પેલેસ ખાતે બહુરાષ્ટ્રીય વર્ચ્યુઅલ સમિટ અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ પછી, બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટારમર (જમણે) અને ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન ચાલી રહ્યા છે. (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 18, 2026 at 8:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારત શુક્રવારે ફ્રાન્સ અને યુકે દ્વારા આયોજિત ડઝનબંધ દેશોના શિખર સંમેલનમાં જોડાયું, જેમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અવરોધ વિના નેવિગેશન માટે સુરક્ષિત કરવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી.

નવી દિલ્હીએ સમિટમાં નિરીક્ષક તરીકે ભાગ લીધો હતો. પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસ્ત્રીએ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. મિસ્ત્રીએ 2 એપ્રિલે યુકે દ્વારા આયોજિત આવી જ એક બેઠકમાં વર્ચ્યુઅલ રીતે ભાગ લીધો હતો.

સમિટ શરૂ થવાના થોડા કલાકો પહેલા, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે નવી દિલ્હીને હાજરી આપવાનું આમંત્રણ મળ્યું છે. પેરિસના એલિસી પેલેસ ખાતે આયોજિત આ શિખર સંમેલનની અધ્યક્ષતા ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે કરી હતી.

ઈરાનના વિદેશ પ્રધાને શુક્રવારે કહ્યું હતું કે યુદ્ધવિરામના બાકીના સમયગાળા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વાણિજ્યિક શિપિંગ માટે "સંપૂર્ણપણે ખુલ્લું" રહે છે. ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ યુદ્ધવિરામના બાકીના સમયગાળા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વેપારી જહાજો માટે "સંપૂર્ણપણે ખુલ્લું" હોવાનું જણાવ્યું હતું તેના થોડા સમય પછી આ નિવેદન આવ્યું.

"લેબનોનમાં યુદ્ધવિરામના પ્રકાશમાં, યુદ્ધવિરામના બાકીના સમયગાળા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા તમામ વેપારી જહાજો માટેનો માર્ગ સંપૂર્ણપણે ખુલ્લો જાહેર કરવામાં આવે છે. આ માર્ગ ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાનના બંદરો અને દરિયાઈ સંગઠન દ્વારા પહેલાથી જ જાહેર કરાયેલા સંકલિત માર્ગને અનુસરશે," અરાઘચીએ X પર જણાવ્યું હતું.

TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ
SUMMIT ON STRAIT OF HORMUZ
FRANCE AND UK LED
INDIA
INDIA ATTENDS SUMMIT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.