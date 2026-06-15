ભારત, સ્લોવાકિયા સંબંધોને વ્યાપક પાર્ટનરશીપના સ્તરે લઈ જવા સહતમ, 11 કરાર પર કર્યા હસ્તાક્ષર
PM મોદીની પહેલી સ્લોવાકિયા યાત્રા દરમિયાન બંને દેશોએ ઘણા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ વધારવા 11 કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
By PTI
Published : June 15, 2026 at 9:53 PM IST
બ્રાતિસ્લાવા: ભારત અને સ્લોવાકિયાએ સોમવારે તેમના સંબંધોને વ્યાપક ભાગીદારીના સ્તરે વધારવા અને દ્વિપક્ષીય વેપાર અને સંરક્ષણ સહયોગને વેગ આપવાનો સંકલ્પ લીધો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને સ્લોવાકિયાના પ્રધાનમંત્રી રોબર્ટ ફિકો વચ્ચેની વાતચીત બાદ આ કરાર થયો.
બંને દેશોએ પ્રવાસન, ડિજિટલ ટેકનોલોજી અને સંરક્ષણ સહિત અનેક ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સહયોગ વધારવા માટે 11 કરારો પર પણ હસ્તાક્ષર કર્યા. બંને નેતાઓ ભારત-યુરોપિયન યુનિયન મુક્ત વેપાર કરારના વહેલા અમલીકરણ તરફ કામ કરવા સંમત થયા, જે બંને દેશો વચ્ચે આર્થિક સંબંધોને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવવાની અપેક્ષા છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદી હાલમાં યુરોપની તેમની અઠવાડિયા લાંબી મુલાકાતના ભાગ રૂપે બ્રાતિસ્લાવામાં છે. આ કોઈ ભારતીય પ્રધાનમંત્રી દ્વારા સ્લોવાકિયાની પ્રથમ મુલાકાત છે. મીડિયાને આપેલા નિવેદનમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "અમે અમારા સંબંધોને વ્યાપક ભાગીદારીના સ્તરે વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ અમારા સહિયારા મૂલ્યો, સહિયારી પ્રાથમિકતાઓ અને સહિયારા ભવિષ્યનું પ્રતીક છે." આ વ્યાપક ભાગીદારીનો ઉદ્દેશ દ્વિપક્ષીય સંબંધોને નવા સ્તરે લઈ જવાનો, હાલના સહયોગ તંત્રોને મજબૂત બનાવવાનો અને દ્વિપક્ષીય અને બહુપક્ષીય સ્તરે સહકારને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે નવા માર્ગો શોધવાનો છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે અને ફિકોએ તેમના સંબંધોને "નવી દિશા" આપવાના માર્ગો પર ચર્ચા કરી હતી. મોદી અને ફિકોએ ઉર્જા સુરક્ષા, સ્થિરતા અને મજબૂતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉર્જા ક્ષેત્રમાં સહયોગ વધારવા પર પણ સંમતિ વ્યક્ત કરી હતી. પરમાણુ અને જીઓથર્મલ એનર્જી ઉર્જા સહિત વિવિધ ઉર્જા સ્ત્રોતોને અપનાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવશે.
તેમણે કહ્યું, "અમારી પાસે અપાર સંભાવનાઓ છે. અમારી આકાંક્ષાઓ વધુ મોટી છે. ઓટોમોબાઇલ્સ, રેલ્વે, એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ગ્રીન ટેકનોલોજી અમારા માટે ખાસ રસના ક્ષેત્રો છે."
મોદીએ કહ્યું કે, આજે અમે આ મુદ્દાઓ પર પોતાની તાકાતને જોડીને બંને દેશોના લોકોના હિત માટે ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ભારત અને સ્લોવાકિયા વચ્ચે રક્ષા સહયોગ બંને પક્ષો દ્વારા વહેંચાયેલા "ઊંડા પરસ્પર વિશ્વાસ અને વ્યૂહાત્મક તાલમેલ" નો પુરાવો છે.
બંને નેતાઓ વચ્ચેની વાતચીત બાદ, રક્ષા સહયોગ અંગેના લેટર ઓફ ઈન્ટેન્ટને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, આ બંને પક્ષોના સંરક્ષણ ઉદ્યોગો વચ્ચે સહયોગને નવી ગતિ આપશે. તેમણે કહ્યું, "ભારત અને સ્લોવાકિયા વૈશ્વિક મંચ પર પણ સંકલનમાં આગળ વધી રહ્યા છે. અમે સંમત છીએ કે તમામ વિવાદો અને તણાવ શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉકેલવા જોઈએ."
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ઉમેર્યું, "અમે એ વાત પર પણ સંમત છીએ કે 21મી સદીની વાસ્તવિકતાઓ અને પડકારોનો સામનો કરવા માટે વૈશ્વિક સંસ્થાઓએ પોતાને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરવાની જરૂર છે. અમે આ દિશામાં વૈશ્વિક પ્રયાસોને મજબૂત બનાવવા માટે કામ કરીશું."
ભારત-યુરોપિયન યુનિયન ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં સ્લોવાકિયાના સહયોગ બદલ મોદીએ ફિકોનો આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું, "અમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેનો અમલ કરવા માટે કામ કરીશું જેથી બંને દેશોના ઉદ્યોગો, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને વેપારીઓ તેનો મહત્તમ લાભ મેળવી શકે."
વડા પ્રધાન ફિકોએ ભારત-યુરોપિયન યુનિયન ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટની પ્રશંસા કરી, તેને અત્યાર સુધીના સૌથી "મહત્વાકાંક્ષી" વેપાર કરારોમાંનો એક ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે, "સ્લોવાકિયા ફક્ત આ કરારનું સ્વાગત કરે છે જ નહીં પરંતુ તેને અમલમાં મૂકવા માટે જરૂરી અને વ્યવહારુ પગલાં પણ લેશે."
મોદી અને ફિકો વચ્ચેની વાતચીત બાદ થયેલા કરારો પ્રવાસન, રક્ષા, ડિજિટલ ટેકનોલોજી, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ક્વોન્ટમ કોમ્યુનિકેશન જેવા ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવશે.
સંયુક્ત નિવેદન અનુસાર, બંને નેતાઓ હિંદ-પ્રશાંત ક્ષેત્રના વધતા જતા ભૂરાજકીય, આર્થિક અને તકનીકી મહત્વને સમજતા ભારત અને સ્લોવાકિયા વચ્ચે મજબૂત ભાગીદારીના મહત્વને સ્વીકારે છે. આ ભાગીદારી પરસ્પર ફાયદાકારક સહયોગ, પ્રાદેશિક જોડાણ, ખુલ્લા આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર, નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા અને વિવાદોના શાંતિપૂર્ણ નિરાકરણ પર કેન્દ્રિત છે.
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