જયશંકરે ઈઝરાયેલના PM નેતન્યાહૂ સાથે મુલાકાત કરી, દ્વિપક્ષીય સહયોગ પર કરી ચર્ચા
જયશંકર અને નેતન્યાહૂએ ટેકનોલોજી, અર્થવ્યવસ્થા, કનેક્ટિવિટી અને સુરક્ષા સહિત અનેક મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે સહયોગ વધારવા અંગે ચર્ચા કરી.
Published : December 17, 2025 at 10:27 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 10:33 AM IST
જેરુસલેમ: વિદેશ મંત્રી (EAM) એસ. જયશંકરે જેરુસલેમમાં ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે મુલાકાત કરી અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તરફથી શુભેચ્છાઓ પાઠવી. બંને નેતાઓએ ટેકનોલોજી, અર્થતંત્ર, કૌશલ્ય, પ્રતિભા, કનેક્ટિવિટી અને સુરક્ષા સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચે સહયોગ વધારવાની ચર્ચા કરી. પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક વિકાસ પર તેમના દ્રષ્ટિકોણનું મૂલ્ય હતું.
બુધવારે, વિદેશ મંત્રી જયશંકરે સોશિયલ મીડિયા X પર લખ્યું, "હું જેરુસલેમમાં ઇઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથેની મારી મુલાકાતની પ્રશંસા કરું છું." X પર, જયશંકરે લખ્યું, "ઇઝરાયલી રાષ્ટ્રપતિ આઇઝેક હર્ઝોગને મળીને સન્માનિત થયાનો ભાવ અનુભવી રહ્યો છું. મેં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને પીએમ નરેન્દ્ર મોદી વતી તેમને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી. અમે અમારી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી અને તેના સતત ગાઢ બનવાની ચર્ચા કરી."
Deeply appreciate the call on Prime Minister Israel @netanyahu in Jerusalem this evening. Extended warm wishes of PM @narendramodi.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 16, 2025
Discussed deepening cooperation in technology, economy, skills and talent, connectivity and security.
Valued his perspectives on regional and… pic.twitter.com/pjIqujXIrA
તો પીએમ નેતન્યાહૂએ પણ મુલાકાત પછી ટ્વિટર પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "મેં જેરુસલેમમાં મારા કાર્યાલયમાં ભારતીય વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર સાથે મુલાકાત કરી હતી. મેં પ્રદેશમાં શાંતિ જાળવવા માટે ભારતના અતૂટ સમર્થનની ખાતરી કરી હતી." જયશંકરને મળવા પર ખુશી વ્યક્ત કરતા રાષ્ટ્રપતિ હર્ઝોગે સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું કે, બંને પક્ષોએ વ્યૂહાત્મક સંબંધો અને પ્રાદેશિક સહયોગ વધારવાના માર્ગો પર ચર્ચા કરી, ખાસ કરીને ભારત-મધ્ય પૂર્વ-યુરોપ આર્થિક કોરિડોર (IMEC) દ્વારા. ભારતીય વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરને મળીને આનંદ થયો.
הערב נפגשתי בלשכתי בירושלים עם שר החוץ של הודו, סוברהמניאם ג׳אישנקר.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 16, 2025
This evening, I met in my office in Jerusalem with India’s Minister of External Affairs, Dr. Subrahmanyam Jaishankar. 🇮🇱🇮🇳@DrSJaishankar pic.twitter.com/mBqyYjsjaw
ઇઝરાયલી રાષ્ટ્રપતિએ X પર પોસ્ટ કર્યું, "અમે ઇઝરાયલ-ભારત વ્યૂહાત્મક સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાની તકો અને AMECના વિશાળ દ્રષ્ટિકોણ દ્વારા પ્રાદેશિક સહયોગ વધારવાના મહત્વ પર ચર્ચા કરી." જયશંકરે ઇઝરાયલી અર્થતંત્ર અને ઉદ્યોગ પ્રધાન નીર બરકત સાથે પણ મુલાકાત કરી, જ્યાં બંને પક્ષોએ બંને દેશો વચ્ચે રોકાણ અને નવીનતા સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવાની રીતો પર ચર્ચા કરી. જેરુસલેમમાં ઇઝરાયલી અર્થતંત્ર અને ઉદ્યોગ પ્રધાન નીર બરકત સાથે ખૂબ જ સારી મુલાકાત થઈ.
જયશંકરે X પર પોસ્ટ કર્યું, "આપણા રોકાણ અને નવીનતા સહયોગને આગળ વધારવા અંગે ચર્ચા કરી. ભારત-ઇઝરાયલ મુક્ત વેપાર કરારના વહેલા નિષ્કર્ષ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો જેથી આપણી આર્થિક ભાગીદારીને વધુ વેગ મળે." ઇઝરાયલી મંત્રી બરકતએ પણ જયશંકરને મળીને આનંદ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું, "અમે લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા પહેલા તેમના દેશ સાથે થયેલા મુક્ત વેપાર કરાર પહેલાના ફ્રેમવર્ક કરાર સાથે સંબંધિત પડકારો પર ચર્ચા કરી." "ભવિષ્યની સમજુતી ઇઝરાયલ માટે એક મોટું બજાર ખોલશે, વેપાર અવરોધો દૂર કરશે અને ઇઝરાયલી નિકાસમાં વધારો કરશે,"