સાઉદી અરેબિયામાં ભારતીયો માટે નવી એડવાઈઝરી જાહેર, શાંત રહેવા અને ઘરમાં રહેવા સૂચના
વિઝા પૂરા થયેલા ભારતીયોને દંડ નહીં થાય પણ વહેલી તકે દેશ છોડવા સૂચના, કતાર-બહેરીનથી વિકલ્પ, દૂતાવાસે 24x7 કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કર્યો.
Published : October 13, 2026 at 10:35 PM IST
દુબઈ: સાઉદી અરેબિયામાં સુરક્ષા સ્થિતિ વણસતા ભારતે પોતાના નાગરિકો માટે તાજી એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. દુબઈથી મળતા અહેવાલ મુજબ, ભારતે મંગળવારે સાઉદી અરેબિયામાં રહેતા પોતાના નાગરિકોને શાંત રહેવા અને સતર્ક રહેવા સલાહ આપી છે. સાઉદી અરેબિયા યમનના ઈરાન સમર્થિત હુથી વિદ્રોહીઓ દ્વારા નાગરિક માળખાને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવતા ઘાતક ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલાઓની શ્રેણીનો સામનો કરી રહ્યું છે.
ભારતીય દૂતાવાસે તેની તાજેતરની એડવાઈઝરીમાં જણાવ્યું હતું કે, "વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, સાઉદી અરેબિયા સામ્રાજ્યમાં રહેલા તમામ ભારતીય નાગરિકોને શાંત અને સતર્ક રહેવા, હવાઈ હુમલાના કિસ્સામાં ઘરની અંદર રહેવા અને સત્તાવાર ચેનલો દ્વારા સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી સૂચનાઓનું પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે."
𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄/𝐀𝐃𝐕𝐈𝐒𝐎𝐑𝐘 https://t.co/gPuYrnft1i— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 13, 2026
મિશને ભારતીય નાગરિકોને "ચાલી રહેલી ઘટનાઓ સંબંધિત કોઈપણ વીડિયો અથવા સમાચાર ફેલાવવા અથવા ફરીથી પોસ્ટ કરવાથી દૂર રહેવા" પણ સલાહ આપી હતી. 10 ઓક્ટોબરના રોજ રિયાધમાં કિંગ ખાલિદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર થયેલા હુમલામાં એક ભારતીય નાગરિકનું મોત થયું હતું અને 11 ભારતીય નાગરિકો સહિત અનેક લોકો ઘાયલ થયા હતા, ત્યારબાદ આ એડવાઈઝરી જાહેર કરવામાં આવી હતી.
સાઉદી અરેબિયામાં ભારતના રાજદૂતે હુમલામાં માર્યા ગયેલા મોહમ્મદ યુસુફ અલીના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપી હતી અને તેમના પરિવારને સાંત્વના પાઠવી હતી.
"The Indian Mission"એ જણાવ્યું હતું કે, "રિયાધ એરપોર્ટ હુમલામાં દુર્ભાગ્યવશ પોતાનો જીવ ગુમાવનાર સ્વર્ગસ્થ મોહમ્મદ યુસુફ અલીની અંતિમવિધિ 12 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ રિયાધમાં તેમના પરિવારની ઈચ્છા અનુસાર પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. રાજદૂત અને દૂતાવાસના અધિકારીઓ અંતિમ સંસ્કારમાં હાજર રહ્યા હતા."
તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઘાયલોમાંથી ચાર વ્યક્તિઓ હાલમાં ICUમાં છે, 4 સામાન્ય વોર્ડમાં તબીબી સારવાર મેળવી રહ્યા છે, જ્યારે 3 વ્યક્તિઓને રજા આપવામાં આવી છે.
"The Indian Mission"એ જણાવ્યું હતું કે, "દૂતાવાસના અધિકારીઓ ઘાયલ ભારતીય નાગરિકો સારવાર મેળવી રહ્યા છે તે હોસ્પિટલોની મુલાકાત લેવાનું ચાલુ રાખે છે અને તેમના પરિવારના સભ્યો સાથે સતત સંપર્કમાં છે અને તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડી રહ્યા છે."
રિયાધમાં કિંગ ખાલિદ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર કામગીરી સ્થગિત કરવા અંગે, "The Indian Mission"એ જણાવ્યું હતું કે જનરલ ઓથોરિટી ઓફ સિવિલ એવિએશન (GACA)એ કામગીરી સ્થગિત કરવાની જાહેરાત કરી છે.
"દમ્મામ, જેદ્દાહ અને મદીના જેવા અન્ય મુખ્ય એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ કામગીરી ચાલુ છે પરંતુ કેટલાક વિક્ષેપોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે," તેમ તેણે જણાવ્યું હતું. ભારતીય વિમાન કંપનીઓએ પણ સાઉદી અરેબિયા માટેની કામગીરી સ્થગિત કરી છે.
"એર ઈન્ડિયા અને એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસની રિયાધ, દમ્મામ અને જેદ્દાહથી આવતી અને જતી ફ્લાઇટ કામગીરી 17 ઓક્ટોબર, 2026 સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે, 13 ઓક્ટોબરે સાઉદી સમય મુજબ બપોરે 13:45 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર. અકાસા એરએ 13 ઓક્ટોબરે સવારે 09:00 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, રિયાધ અને જેદ્દાહથી આવતી અને જતી ફ્લાઇટ કામગીરી 17 ઓક્ટોબર, 2026 સુધી સ્થગિત કરી છે," એમ મિશને જણાવ્યું હતું.
"ઈન્ડિગો એરલાઈન્સે 13 ઓક્ટોબરે સવારે 09:40 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, રિયાધ, દમ્મામ, જેદ્દાહ અને મદીનાથી આવતી અને જતી ફ્લાઇટ કામગીરી 17 ઓક્ટોબર, 2026 સુધી સ્થગિત કરી છે," તેમ તેણે જણાવ્યું હતું.
સાઉદીયા એરલાઈન્સ દ્વારા નિર્ધારિત ફ્લાઇટ્સ દમ્મામ, જેદ્દાહ અને મદીનાથી કાર્યરત છે. ફ્લાયનાસ દમ્મામ-લખનૌ સેક્ટર પર નિર્ધારિત ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરી રહી છે, એમ તેણે જણાવ્યું હતું. દૂતાવાસે ભારતીય નાગરિકોને સંબંધિત એરલાઈન્સ સાથે નિયમિત સંપર્કમાં રહેવા અને તેમની ફ્લાઇટ્સની નવીનતમ સ્થિતિ ચકાસવાની પણ સલાહ આપી હતી.
"ઈમરજન્સીમાં રહેલા ભારતીય નાગરિકો જેઓ સાઉદી અરેબિયા છોડવા માંગે છે તેઓ પડોશી ખાડી દેશો, ખાસ કરીને કતાર અને બહેરીનના એરપોર્ટ પરથી ઉપલબ્ધ ફ્લાઇટ્સનો પણ લાભ લઈ શકે છે. જો કે, એ નોંધવું જોઈએ કે આ તેમના નિયમો અનુસાર સંબંધિત દેશમાંથી વિઝા મેળવવાને આધીન છે," એમ તેણે જણાવ્યું હતું.
"The Indian Mission"એ જણાવ્યું હતું કે સાઉદી સત્તાવાળાઓ વિઝિટ/ટુરિસ્ટ/ઉમરાહ/બિઝનેસ વિઝા પર સામ્રાજ્યમાં આવેલા પરંતુ ફ્લાઇટ્સ ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે વધુ રોકાવાની ફરજ પડી હોય તેવા ભારતીય નાગરિકોને દંડ કરશે નહીં. "જો કે, એ મહત્વનું છે કે જેમના વિઝા સમાપ્ત થઈ ગયા છે તેઓએ ફ્લાઇટ્સ ઉપલબ્ધ થતાં જ વહેલી તકે સામ્રાજ્ય છોડવું જોઈએ," એમ તેણે જણાવ્યું હતું.
દૂતાવાસે સાઉદી અરેબિયામાં ભારતીય નાગરિકોને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવા માટે 24x7 કંટ્રોલ રૂમ ખોલ્યો છે. ટેલિફોન: +966-11-488469 8002471234 (ટોલ ફ્રી; માત્ર KSAની અંદરથી કોલ માટે) • વોટ્સએપ: +966-536216082 (માત્ર સંદેશાઓ) • ઈમેલ: cw.rivadh@mea.gov.in
જેદ્દાહમાં ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલે પણ ભારતીય નાગરિકો, ખાસ કરીને જેદ્દાહ અને પવિત્ર શહેર મદીનાથી આવતા-જતા ઉમરાહ યાત્રાળુઓ માટે સમાન એડવાઈઝરી જારી કરી હતી.
તેણે ભારતીય નાગરિકોને, "ખાસ કરીને જેદ્દાહ અને મદીનાથી આવતા-જતા ઉમરાહ યાત્રાળુઓને, તેમની સંબંધિત એરલાઈન્સ સાથે નિયમિત સંપર્કમાં રહેવા અને તેમની ફ્લાઇટ્સની નવીનતમ સ્થિતિ ચકાસવાની" સલાહ આપી હતી.
મિશને ભારતીય નાગરિકોને એરપોર્ટ પર જતા પહેલા તેમની એરલાઈન્સ સાથે તપાસ કરવા અને ફ્લાઇટ રદ થવા, ફરીથી શેડ્યૂલ કરવા, વૈકલ્પિક મુસાફરી વ્યવસ્થા અને રહેઠાણ અંગે તેમના ટ્રાવેલ એજન્ટો, ટૂર ઓપરેટરો અને સેવા પ્રદાતાઓ સાથે ગાઢ સંપર્કમાં રહેવાની સલાહ આપી હતી.
"કોન્સ્યુલેટ અસરગ્રસ્ત ભારતીય નાગરિકોને સહાય પૂરી પાડવા માટે સંબંધિત એરલાઈન્સ અને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ સાથે નિયમિત સંપર્કમાં છે. એરલાઈન્સ તરફથી ફ્લાઇટ કામગીરી, રદ થવા અને ફરીથી શેડ્યૂલ કરવા અંગે મળેલા અપડેટ્સ કોન્સ્યુલેટની સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા ચેનલો દ્વારા શેર કરવામાં આવશે, જેમ જેમ ઉપલબ્ધ થશે," એમ તેણે જણાવ્યું હતું.
કોન્સ્યુલેટે જણાવ્યું હતું કે જેમને સહાયની જરૂર છે તેઓ નીચેના નંબરો પર કંટ્રોલ રૂમ (24x7)નો સંપર્ક કરી શકે છે: ટેલિફોન: +966 12 2614093; +966 556122301; વોટ્સએપ: + 966 536209704; ઈમેલ: pbskcgi@gmail.com.
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