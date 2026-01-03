અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પર કર્યો હુમલો, ટ્રમ્પનો દાવો- માદુરો અને તેમની પત્નીને દેશ બહાર લઈ જવામાં આવ્યા છે
વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકસમાં ઓછામાં ઓછા 7 બ્લાસ્ટ અને વિમાનોના અવાજ સંભળાયો.
Published : January 3, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : January 3, 2026 at 4:59 PM IST
કારાકાસ: વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસ પર ઘણા નીચા ઉડતા વિમાનો અને ઓછામાં ઓછા સાત વિસ્ફોટોનો અવાજ સંભળાયો. શુક્રવારે સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 2 વાગ્યાની આસપાસ બનેલી આ ઘટના અંગે વેનેઝુએલાની સરકારે હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી.
વિમાનો અને વિસ્ફોટોના અવાજો સાંભળીને વિવિધ વિસ્તારોમાં લોકો પોતાના ઘરોમાંથી બહાર નીકળીને શેરીઓમાં ઉતરી આવ્યા હતા. આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે તાજેતરના દિવસોમાં અમેરિકન સૈન્ય કથિત ડ્રગ હેરફેર કરતી બોટોને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, વેનેઝુએલામાં કટોકટીની સ્થિતિ જાહેર કરવામાં આવી છે.
The United States of America has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/5AiUVzcO0A— ANI (@ANI) January 3, 2026
"અમે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ માદુરો અને તેમની પત્નીને પકડી લીધા છે."
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે વેનેઝુએલા અને તેના નેતા રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો સામે મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ સફળ કાર્યવાહીમાં રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્નીને પકડીને દેશમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસ પર થયેલા હુમલા બાદ, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, ટ્રુથ સોશિયલ પર આ જાહેરાત કરી હતી.
ટ્રમ્પના જણાવ્યા મુજબ, આ કાર્યવાહી યુએસ કાયદા અમલીકરણ સાથે સહયોગમાં કરવામાં આવી હતી. સંપૂર્ણ વિગતો પછીથી આપવામાં આવશે. તેઓ આજે સવારે 11 વાગ્યે માર-એ-લાગોમાં એક ન્યૂઝ કોન્ફરન્સ કરશે.
⚡️ The US committed an act of armed aggression against Venezuela, which gives rise to deep concern & warrants condemnation.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 3, 2026
The pretexts used to justify these actions are untenable.
Russia reaffirms its solidarity with the Venezuelan people.https://t.co/vDNHsbKxB9 pic.twitter.com/jZ50V4SLYB
રશિયાએ વેનેઝુએલા પર અમેરિકાના હુમલાની નિંદા કરી
રશિયન વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પર સશસ્ત્ર હુમલો કર્યો છે, જે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે અને નિંદાને પાત્ર છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, આ કાર્યવાહીને યોગ્ય ઠેરવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બહાના નકામા છે. રશિયા વેનેઝુએલાના લોકો સાથે તેની એકતાનો પુનરોચ્ચાર કરે છે.
શુક્રવારે, વેનેઝુએલાએ કહ્યું કે, તે ડ્રગ હેરફેરનો સામનો કરવા માટે અમેરિકા સાથે કરાર કરવા માટે વાટાઘાટો કરવા તૈયાર છે.
🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb— Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026
વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોએ ગુરુવારે પ્રસારિત થયેલા પૂર્વ-રેકોર્ડ કરેલા ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું કે, અમેરિકા વેનેઝુએલામાં સરકાર બદલવા અને તેના વિશાળ તેલ ભંડારમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે દબાણ કરવા માંગે છે.
તેમણે કહ્યું કે, દબાણનું આ અભિયાન ઓગસ્ટમાં કેરેબિયનમાં મોટા પાયે યુએસ લશ્કરી તૈનાતી સાથે શરૂ થયું હતું અને ઘણા મહિનાઓથી ચાલુ છે.
માદુરો પર અમેરિકામાં નાર્કો-આતંકવાદનો આરોપ છે. ગયા અઠવાડિયે વેનેઝુએલાના ડ્રગ કાર્ટેલ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ડોકીંગ વિસ્તાર પર ડ્રોન હુમલા પાછળ CIAનો હાથ હતો. સપ્ટેમ્બરમાં અમેરિકાએ બોટો પર હુમલો કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી વેનેઝુએલાની ધરતી પર આ પહેલું સીધું ઓપરેશન હતું.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ મહિનાઓથી ધમકી આપી રહ્યા છે કે તેઓ ટૂંક સમયમાં વેનેઝુએલાની ધરતી પર ટાર્ગેટ પર હુમલાનો આદેશ આપી શકે છે. અમેરિકાએ વેનેઝુએલાના દરિયાકાંઠે તેલ ટેન્કરો પણ જપ્ત કર્યા છે, અને ટ્રમ્પે અન્ય ટેન્કરો પર નાકાબંધી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ પગલું દક્ષિણ અમેરિકન દેશના અર્થતંત્ર પર તેની પકડ વધુ મજબૂત કરવા માટે રચાયેલ હોય તેવું લાગે છે.
યુએસ લશ્કર સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતથી કેરેબિયન સમુદ્ર અને પૂર્વીય પેસિફિક મહાસાગરમાં બોટો પર હુમલો કરી રહ્યું છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા આંકડા અનુસાર, શુક્રવાર સુધીમાં, બોટ હુમલાઓની સંખ્યા 35 છે, અને ઓછામાં ઓછા 115 લોકો માર્યા ગયા છે. આ દક્ષિણ અમેરિકન પાણીમાં મોટા પ્રમાણમાં યુએસ લશ્કરી સંચય પછી થયું, જેમાં નવેમ્બરમાં દેશના સૌથી અદ્યતન એરક્રાફ્ટ કેરિયરની તૈનાતીનો સમાવેશ થાય છે, જેનાથી પેઢીઓમાં પ્રદેશની સૌથી મોટી લશ્કરી હાજરીમાં હજારો સૈનિકોનો ઉમેરો થયો.
ટ્રમ્પે બોટ હુમલાઓને અમેરિકામાં ડ્રગ્સના પ્રવાહને રોકવા માટે જરૂરી વધારા તરીકે વર્ણવ્યા છે અને કહ્યું છે કે અમેરિકા ડ્રગ કાર્ટેલ સાથે સશસ્ત્ર સંઘર્ષમાં રોકાયેલું છે. દરમિયાન, ઈરાની રાજ્ય ટેલિવિઝનએ શનિવારે કારાકાસમાં થયેલા વિસ્ફોટોના અહેવાલ આપ્યા હતા, જેમાં વેનેઝુએલાની રાજધાનીની છબીઓ દર્શાવવામાં આવી હતી. ઈરાન ઘણા વર્ષોથી વેનેઝુએલાની નજીક છે, જેનું કારણ અમેરિકા પ્રત્યેની તેમની સહિયારી દુશ્મનાવટ છે.
આ પણ વાંચો: