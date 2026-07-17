યુગાન્ડામાં સ્કૂલ બસ પલટી જતા 20 બાળકો સહિત 21 લોકોના કરુણ મોત
આ બસ કમ્પાલામાં કિંગ ડેવિડ જુનિયર સ્કૂલની હતી. જે સિપી ફોલ્સ ધોધના શૈક્ષણિક પ્રવાસમાંથી પરત ફરતી વખતે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ હતી.
Published : July 17, 2026 at 3:36 PM IST
કમ્પાલા: પૂર્વ આફ્રિકન દેશ યુગાન્ડામાં એક પ્રાથમિક શાળાની બસના અકસ્માતમાં ઓછામાં ઓછા 20 બાળકો અને એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. શુક્રવારે પોલીસે આ અંગે જાણકારી આપી હતી.
યુગાન્ડા પોલીસ ફોર્સે X પર પોસ્ટ કરેલા એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, પૂર્વી યુગાન્ડાના કાપચોરવા જિલ્લામાં ગુરુવારે રાત્રે બસ અકસ્માતગ્રસ્ત થઈ હતી. બસમાં સવાર વિદ્યાર્થીઓ પ્રદેશના સિપી ફોલ્સ ધોધના શૈક્ષણિક પ્રવાસમાંથી પરત ફરી રહ્યા હતા.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, બચી ગયેલા લોકો, જેમાં ત્રણ વ્યક્તિઓ અને ઘણા બાળકોનો સમાવેશ થાય છે, તેમને સ્થાનિક હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ તાત્કાલિક કેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે તેની ચોક્કસ સંખ્યા આપી નથી.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, બસ રાજધાની કમ્પાલામાં સ્થિત એક પ્રાથમિક શાળા, કિંગ ડેવિડ જુનિયર સ્કૂલની હતી. પોલીસ નિવેદન અનુસાર, ડ્રાઇવરે બસ પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો, જે રસ્તા પરથી પલટી ગઈ, એક ખડક સાથે અથડાઈ અને પલટી ગઈ. પોલીસે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, માહિતી પ્રાથમિક હતી અને અકસ્માતના કારણની તપાસ ચાલી રહી છે.
પોલીસના ફોટામાં બસ તેની બાજુમાં પડેલી દેખાઈ હતી, જેમાં આખી છત ફાટી ગઈ હતી અને સીટો ખુલ્લી હતી. યુગાન્ડામાં માર્ગ અકસ્માતો સામાન્ય છે અને ઘણીવાર ખરાબ મેઇન્ટેનન્સવાળા વાહનો, વધારે ઝડપ અને ઘણા રસ્તાઓની ખરાબ સ્થિતિને કારણ છે.
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