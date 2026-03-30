સાઉથ સુદાનમાં અજાણ્યા બંદૂકધારીએ 70થી વધુ લોકોની હત્યા કરી
સુદાનમાં સોનાની ખાણને લઈને થયેલા વિવાદમાં અજાણ્યા બંદૂકધારીએ 70થી વધુ લોકોની હત્યા કરી નાખી.
Published : March 30, 2026 at 9:31 PM IST
જુબા: આફ્રિકન રાષ્ટ્ર દક્ષિણ સુદાનની રાજધાની જુબાની બહાર સોનાની ખાણને લઈને થયેલા વિવાદમાં અજાણ્યા બંદૂકધારીઓએ 70 થી વધુ લોકોની હત્યા કરી હતી. સોમવારે એક પોલીસ પ્રવક્તાએ આ માહિતી આપી હતી.
આ ઘટના દર્શાવતો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેમાં ખુલ્લા મેદાનમાં ડઝનબંધ મૃતદેહો પડેલા જોવા મળે છે. એક સ્થાનિક પત્રકારે અહેવાલ આપ્યો છે કે ઘણા અન્ય પીડિતો ઝાડીઓમાં ભાગી ગયા હોવાનું માનવામાં આવે છે.
સુદાનના જેબેલ ઇરાક વિસ્તારમાં સ્થિત સોનાની ખાણ અગાઉ ગેરકાયદેસર ખાણકામ કરનારાઓ અને ખાણકામ કંપનીઓ વચ્ચે હિંસક અથડામણનું સ્થળ રહી છે. પોલીસ પ્રવક્તા ક્વાસિજવોક ડોમિનિક એમોન્ડોકે જણાવ્યું હતું કે, તેમને હુમલા અંગે વધુ વિગતો મેળતા જ તેઓ શેર કરશે.
તેમણે કહ્યું, "મને ફક્ત એટલું જ ખબર છે કે જેબેલ ઇરાકમાં અજાણ્યા બંદૂકધારીઓએ સોનાની ખાણ પર હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં 70 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે."
દરમિયાન, વિપક્ષ દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે કે જેબેલ ઇરાક એવા પ્રદેશમાં આવેલું છે જે સંપૂર્ણપણે SSPDFના વિશિષ્ટ નિયંત્રણ હેઠળ આવે છે. પરિણામે, આ પ્રદેશ પર શાસન કરતા SSPDF દળો આ હત્યાકાંડની સંપૂર્ણ જવાબદારી લે છે.
અલગથી, સ્થાનિક નાગરિક અધિકાર જૂથ, 'નાઇલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ધ સ્ટડી ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ એન્ડ ટ્રાન્ઝિશનલ જસ્ટિસ' એ આ હુમલાની નિંદા કરી અને સંસાધનોથી ભરપૂર પ્રદેશોમાં અસરકારક શાસન અને દેખરેખ માટે હાકલ કરી.
સંસ્થાએ એક નિવેદનમાં લખ્યું: "આ ભયાનક કૃત્ય જીવનના મૂળભૂત અધિકારનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે અને જ્યાં સુરક્ષા તંત્ર નબળું છે અને નિયમન વિના સંસાધનોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે ત્યાં નાગરિકો સાથે સતત બનતી અસુરક્ષાને દર્શાવે છે."
