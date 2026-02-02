પાકિસ્તાન: બલુચિસ્તાનમાં 40 કલાકમાં 145 આતંકવાદીઓ ઠાર, 17 સુરક્ષાકર્મીઓના મોત
બલુચિસ્તાનના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે માર્યા ગયેલા 145 આતંકીઓના શબ પોલીસ પાસે છે અને તેમની ઓળખ કરાઈ રહી છે.
ઇસ્લામાબાદ/કરાચી: પાકિસ્તાનના અશાંત બલુચિસ્તાન પ્રાંતમાં છેલ્લા 40 કલાકમાં આતંકવાદ વિરોધી કાર્યવાહીમાં 145 આતંકવાદીઓ અને 17 સુરક્ષા કર્મચારીઓ માર્યા ગયા. બલુચિસ્તાનના મુખ્ય પ્રધાન સરફરાઝ બુગતીએ રવિવારે ક્વેટામાં એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે, તમામ 145 આતંકવાદીઓના મૃતદેહ અધિકારીઓ પાસે છે અને તેમની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે.
તેમણે કહ્યું કે, સુરક્ષા દળોએ પ્રાંતમાં આતંકવાદ સામે જંગ શરૂ કર્યા પછી બે દિવસથી ઓછા સમયમાં માર્યા ગયેલા આતંકવાદીઓની આ સૌથી વધુ સંખ્યા છે. બુગતીએ કહ્યું કે ક્વેટા, સિબી, ગ્વાદર, નોશકી અને પાસની સહિત વિવિધ સ્થળોએ આતંકવાદીઓ સામે લડતા 17 પોલીસ અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ માર્યા ગયા.
દિવસની શરૂઆતમાં, પાકિસ્તાની સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષા દળો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા અનેક આતંકવાદ વિરોધી કાર્યવાહીમાં 15 સૈનિકો અને 92 આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે. સેનાએ જણાવ્યું હતું કે શનિવારે બલુચિસ્તાનના એક જૂથના આતંકવાદીઓએ અનેક સ્થળોએ હુમલા કર્યા બાદ આ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, આતંકવાદીઓએ ક્વેટા, મસ્તુંગ, નોશ્કી, દાલબંદીન, ખારાન, પંજગુર, ટુમ્પ, ગ્વાદર અને પાસનીમાં અને તેની આસપાસ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ કરીને શાંતિ ભંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
સેનાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમારા બહાદુર સૈનિકોએ આતંકવાદીઓનો ચોકસાઈથી સામનો કર્યો અને બલુચિસ્તાનમાં લાંબા અને હિંમતવાન ઓપરેશન પછી, ત્રણ આત્મઘાતી બોમ્બર સહિત 92 આતંકવાદીઓને ઠાર કર્યા." સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, આતંકવાદીઓએ નાગરિકોને પણ નિશાન બનાવ્યા હતા, જેમાં મહિલાઓ, બાળકો, વૃદ્ધો અને મજૂરો સહિત 18 લોકો માર્યા ગયા હતા.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, લશ્કરી કાર્યવાહી અને ત્યારબાદ થયેલી ગોળીબારમાં 15 સૈનિકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા.
બુગતીએ મીડિયાને એમ પણ કહ્યું હતું કે, આતંકવાદીઓએ પાસની અને ક્વેટામાં બે મહિલા બોમ્બરનો ઉપયોગ કર્યો હતો. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "ગુપ્તચર એજન્સીઓએ અમને ક્વેટા પર મોટા હુમલા વિશે પહેલાથી જ માહિતી આપી હતી, અને શનિવારે રાત્રે, આ આતંકવાદીઓએ પોલીસ અને ફ્રન્ટિયર કોર્પ્સના સૈનિકો સહિત અમારા સુરક્ષા દળો અને 12 અલગ અલગ સ્થળોએ નાગરિકો પર હુમલો કર્યો." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ક્વેટામાં બે આત્મઘાતી બોમ્બર પણ માર્યા ગયા હતા.
બુગતીએ કહ્યું કે, શુક્રવારે પંજગુર અને શાબાન વિસ્તારોમાં 41 આતંકવાદીઓના મોત બાદ સુરક્ષા દળો અને અન્ય એજન્સીઓ રેડ એલર્ટ પર છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, છેલ્લા 40 કલાકમાં સૌથી દુઃખદ ઘટના ગ્વાદરમાં પાંચ નિર્દોષ મહિલાઓ અને ત્રણ બાળકોની હત્યા હતી.
તેમણે કહ્યું કે આતંકવાદીઓ પોલીસ અને સુરક્ષા દળના ઠેકાણાઓ પર કબજો કરવા માંગતા હતા અને તેમના હેન્ડલર્સ દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું હતું, જેમાંથી કેટલાક અફઘાનિસ્તાનમાં સ્થિત હતા. બુગતીએ બલૂચ લિબરેશન આર્મી જેવા બળવાખોર જૂથો સાથે કોઈપણ વાટાઘાટોને પણ નકારી કાઢી હતી.
