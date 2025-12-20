તોશખાના ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં ઇમરાન ખાન અને તેમની પત્ની બુશરા બીબીને 17 વર્ષની જેલની સજા
તોશખાના ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાન અને તેમની પત્ની બુશરા બીબીને મહત્વપૂર્ણ સજા ફટકારવામાં આવી છે.
By PTI
Published : December 20, 2025 at 12:36 PM IST
ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાનની એક અદાલતે શનિવારે ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાન અને તેમની પત્ની બુશરા બીબી, જેઓ હાલમાં તોશખાના 2 ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં જેલમાં છે, તેમને 17 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી છે.
આ કેસ 2021 માં સાઉદી સરકાર તરફથી ઇમરાન અને તેમની પત્નીને મળેલા સરકારી ભેટો સાથે સંકળાયેલા કથિત છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. રાવલપિંડીની ઉચ્ચ સુરક્ષાવાળી અદિયાલા જેલમાં સ્પેશિયલ કોર્ટના ન્યાયાધીશ શાહરુખ અર્જુમંદે આ કેસમાં ચુકાદો આપ્યો હતો. ખાન અને બુશરાને પાકિસ્તાન દંડ સંહિતાની કલમ 409 (વિશ્વાસનો ગુનાહિત ભંગ) હેઠળ 10 વર્ષની જેલ અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદાની વિવિધ કલમો હેઠળ સાત વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. કોર્ટે બંને પર 10 મિલિયન રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો હતો.
આ કેસ જુલાઈ 2024 માં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને તે આરોપો પર આધારિત હતો કે ઇમરાન ખાન અને તેની પત્ની બુશરા બીબીએ સરકારી ભેટ ભંડાર, તોશખાનામાં જમા કરાવ્યા વિના કિંમતી વસ્તુઓ વેચી દીધી હતી. આ વસ્તુઓમાં મોંઘી ઘડિયાળો, તેમજ હીરા અને સોનાના દાગીનાના સેટનો સમાવેશ થતો હતો.
ઓક્ટોબર 2024 માં, બુશરાને આ કેસમાં ઇસ્લામાબાદ હાઇકોર્ટ દ્વારા જામીન આપવામાં આવ્યા હતા, અને એક મહિના પછી, ખાનને પણ આ જ કેસમાં જામીન આપવામાં આવ્યા હતા. ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં તેમની સામે આરોપો ઘડવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન, આદિયાલા જેલમાં ટ્રાયલ ચાલી રહી હતી, જ્યાં આ વર્ષની શરૂઆતમાં અલ-કાદિર ટ્રસ્ટ કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા બાદ ખાન અને તેની પત્ની બંને પહેલેથી જ જેલમાં છે. બંને દોષિતો હાઇકોર્ટમાં તેમની સજા સામે અપીલ કરી શકે છે.
આ પણ વાંચો: