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ઈમરાન ખાનની બહેનનો દાવો: પાકિસ્તાની સેના અને પીએમ મોદીની મિલીભગતને કારણે થયું 2025નું સૈન્ય ઘર્ષણ

ઇમરાન ખાનની બહેન, નોરીન નિયાઝીએ દાવો કર્યો હતો કે, મે 2025નું સૈન્ય ઘર્ષણ પાકિસ્તાની સેના અને પીએમ મોદી વચ્ચેની મિલીભગતનું પરિણામ હતું.

ઇમરાન ખાનની બહેન, નોરીન નિયાઝીએ દાવો કર્યો હતો કે, મે 2025નું સૈન્ય ઘર્ષણ પાકિસ્તાની સેના અને પીએમ મોદી વચ્ચેની મિલીભગતનું પરિણામ હતું.
ઇમરાન ખાનની બહેન, નોરીન નિયાઝીએ દાવો કર્યો હતો કે, મે 2025નું સૈન્ય ઘર્ષણ પાકિસ્તાની સેના અને પીએમ મોદી વચ્ચેની મિલીભગતનું પરિણામ હતું. (ANI)
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By PTI

Published : July 19, 2026 at 5:56 PM IST

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લાહોર: પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાનની બહેને દાવો કર્યો છે કે, મે 2025 માં સૈન્ય ગતિરોધ દરમિયાન, ભારતે ઇઝરાયલના ઇશારે સંઘર્ષ વધાર્યો ન હતો કારણ કે તે સમયે ઈસ્લામાબાદ ઇઝરાયલને માન્યતા આપવા તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું.

શનિવારે સોશિયલ મીડિયા પર નોરીન નિયાઝીનો એક ઇન્ટરવ્યુ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તેમણે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી ભારત સાથે ચાર દિવસના સૈન્ય ગતિરોધ દરમિયાન પાકિસ્તાની સૈન્યની પ્રતિક્રિયાની ઉતરતી દેખાડવાનો પ્રયત્નો કર્યો.

તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, આ લશ્કરી કાર્યવાહી "પાકિસ્તાનના લશ્કરી નેતૃત્વ અને ભારતીય વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચેની સાંઠગાંઠનું પરિણામ હતું." કોઈ પુરાવા આપ્યા વિના, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતે ઇઝરાયલના ઇશારે સંઘર્ષ વધાર્યો ન હતો કારણ કે પાકિસ્તાન ઇઝરાયલને માન્યતા આપવાનું હતું."

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ લશ્કરી ગતિરોધ "જનરલ અસીમ મુનીરના નેતૃત્વમાં પાકિસ્તાનના સશસ્ત્ર દળોની છબીને મજબૂત બનાવવા માટે ગોઠવવામાં આવ્યો હતો."

ભૂતકાળમાં પણ આવા નિવેદનો સામે આવ્યા છે

નૌરીન નિયાઝીનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે પાકિસ્તાનના અન્ય રાજકીય નેતાઓએ પણ 'ઑપરેશન સિંદૂર' અંગે અલગ અલગ દાવા કર્યા છે. જોકે, આ નિવેદનોની સ્વતંત્ર રીતે ચકાસણી કરવામાં આવી નથી અને તેને સંબંધિત નેતાઓના વ્યક્તિગત રાજકીય દ્રષ્ટિકોણ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.

ઑપરેશન સિંદૂર શું હતું?

પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારતે 'ઑપરેશન સિંદૂર' શરૂ કર્યું હતું. ભારતીય અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઑપરેશનમાં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (પીઓકે)માં સ્થિત અનેક આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. ભારતે જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યવાહીનો ઉદ્દેશ્ય આતંકવાદી માળખાને નુકસાન પહોંચાડવાનો અને સરહદ પારના આતંકવાદ સામે સ્પષ્ટ સંદેશ મોકલવાનો હતો.

ત્યારબાદ, પાકિસ્તાને બદલો લેવાનો પ્રયાસ કર્યો. ભારતીય પક્ષના જણાવ્યા મુજબ, દેશની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે આ પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવ્યા. પરિસ્થિતિ ધીમે ધીમે સામાન્ય થવા લાગી તે પહેલાં, બંને દેશો વચ્ચે લશ્કરી તણાવ થોડા સમય માટે ચાલુ રહ્યો.

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TAGGED:

IMARAN KHAN SISTER NOREEN NIAZI
PAHALGAM ATTACK
PM MODI ASIM MUNIR OPERATION SIDOOR
INDIA PAKISTAN CONFLICT 2025
PM MODI ASIM MUNIR OPERATION SIDOOR

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