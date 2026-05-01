ઇમરાન ખાને માનવીય આધાર પર મુક્ત કરવા માંગ કરી, આંખમાં ઇન્ફેક્શનનો હવાલો આપ્યો

પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાન
Published : May 1, 2026 at 1:13 PM IST

ઇસ્લામાબાદ: પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાને હાઇકોર્ટને માનવતાવાદી અને દયાના આધાર પર મુક્ત કરવા પર વિચાર કરવા અપીલ કરી હતી. તેમણે લાંબા સમય સુધી એકલા કેદ રહેવા અને આંખમાં ઇન્ફેક્શનનો હવાલો આપ્યો છે.

આ અપીલ તેમના વકીલ સલમાન સફદરે કરી હતી જ્યારે કોર્ટ ઇમરાન ખાન અને તેમના પત્ની બુશરા બીબીની 190 મિલિયન પાઉન્ડના ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં સજા વિરૂદ્ધ અપીલ પર સુનાવણી કરતું હતું. ઇસ્લામાબાદની એક એકાઉન્ટેબિલિટી કોર્ટે ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં 73 વર્ષના ઇમરાન ખાનને નેશનલ એકાઉન્ટીબિલિટી બ્યુરો (NAB)ના ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં 14 વર્ષ અને તેમના પત્ની બુશરા બીબીને સાત વર્ષની જેલની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી.

ધ ડૉન અખબારના રિપોર્ટ અનુસાર, સુનાવણી દરમિયાન સફદરે કોર્ટને સજા રદ કરવાની અપીલ કરી હતી, આ દલીલ આપતા કેસ 16 મહિના કરતા વધુ સમયથી પેન્ડિંગ છે અને અપીલમાં પહેલા જ 17 સુનાવણી થઇ ચુકી છે. સફદરે કોર્ટને ઇમરાન ખાનની નજરને લઇને ચિંતા વ્યક્ત કરી અને દાવો કર્યો કે તેમની નજર ઘણી ઓછી થઇ ગઇ છે.

ધ એક્સપ્રેસ ટ્રિબ્યુન અખબારે તેમના હવાલાથી કહ્યું, 'ઇમરાન ખાનની નજર 15 ટકા ઓછી થઇ ગઇ છે, જેનાથી તેમની 85 ટકા નજર જતી રહી છે. બચાવ પક્ષના વકીલે દાવો કર્યો કે ઇમરાન ખાનની આંખને થયેલુ નુકસાન પરમેનન્ટ લાગી રહ્યું છે. સફદરે તે સ્થિતિ પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા છે જ્યા તેમના ક્લાયન્ટને રાખવામાં આવ્યા છે. એક મુદ્દો આંખની પ્રોબ્લેમનો છે અને બીજુ તેમણે એકલા કેદમાં કેમ રાખવામાં આવ્યા છે અને કહ્યું તે ઇમરાન ખાને તેમણે જણાવ્યું હતું કે તે એક આંખથી સારી રીતે જોઇ શકતા નથી અને ડૉક્ટરોનું કહેવું છે કે આ સ્થિતિ સારી નથી. વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું કે ઇમરાન ખાનને કેટલીક વખત હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અને અદિયાલા જેલમાં આવી સારવારની સુવિધા નહતી.

સફદરે કહ્યું, 'હવે આ ઘટના એટલી વધી ગઇ છે કે અમે IG જેલ, સુપ્રિટેડન્ટ અને ડેપ્યુટી સુપ્રિટેડન્ટના બોલાવવાની માંગ કરી રહ્યા છીએ.' તેમણે કોર્ટને હોસ્પિટલને મેડિકલ રેકોર્ડ આપવાનો આદેશ કરવાની ભલામણ પણ કરી છે. સફદરે કહ્યું કે બુશરા બીબી પણ આ કેસમાં પ્રભાવિત હતી.

ઇસ્લામાબાદ હાઇકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ, સરફરાઝ ડોગરે સફદરને પૂછ્યુ કે તે મેન અપીલ પર ફોકસ કેમ નથી કરી રહ્યા. ડોગરે કહ્યું કે અપીલોની સુનાવણી નિયમિતપણે થઈ રહી છે અને જો દલીલો સુનિશ્ચિત થાય, તો તેનો ઝડપથી નિર્ણય લઈ શકાય છે.

જોકે, સફદરે આગ્રહ રાખ્યો કે સસ્પેન્શન અરજીનો નિર્ણય પહેલા લેવો જોઈએ. વકીલે પંજાબ જેલના મહાનિરીક્ષક અને હોસ્પિટલના અધિકારીઓને સંપૂર્ણ તબીબી રેકોર્ડ સાથે બોલાવવાની વિનંતીને પુનરાવર્તિત કરી ત્યારબાદ સુનાવણી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.

ભ્રષ્ટાચારનો કેસ અલ-કાદિર ટ્રસ્ટ સાથે આરોપો સાથે જોડાયેલો છે, જે એક કલ્યાણકારી સંસ્થા છે જે ઇસ્લામાબાદની બહાર યુનિવર્સિટી ચલાવે છે. એવો આરોપ છે કે ટ્રસ્ટનો ઉપયોગ એક રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ પાસેથી લાખો ડોલરની જમીન મેળવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

