PM મોદી અને PM અલ્બેનીઝ વચ્ચે થઈ વાતચીત, ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા સંબંધોને મળશે નવી ગતિ

પીએમ મોદી G20 સમિટમાં હાજરી આપવા માટે દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાનિસબર્ગમાં છે, બેઠક દરમિયાન તેઓ પીએમ અલ્બેનીઝને મળ્યા હતા.

By ANI

Published : November 22, 2025 at 10:06 AM IST

2 Min Read
દક્ષિણ આફ્રિકા : વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, શુક્રવારે દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાનિસબર્ગમાં G20 નેતાઓની સમિટ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી એન્થોની અલ્બનીઝ મળ્યા હતા.

પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું કે, "બંને નેતાઓએ 2020 માં વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી સુધીના સંબંધોને ઉન્નત કર્યા પછી, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેના ઊંડા અને વૈવિધ્યસભર સહયોગ પર સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. પ્રધાનમંત્રી અલ્બેનીઝે ભારતમાં તાજેતરના આતંકવાદી હુમલા પ્રત્યે એકતા વ્યક્ત કરી. નેતાઓએ આતંકવાદ સામે વૈશ્વિક લડાઈને મજબૂત બનાવવાનું વચન આપ્યું હતું."

બંને નેતાઓએ રાજકીય અને વ્યૂહાત્મક સંબંધો, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, ઊર્જા, વેપાર અને રોકાણ, આવશ્યક ખનિજો, ટેકનોલોજી, ગતિશીલતા, શિક્ષણ અને લોકો-થી-લોકોના આદાનપ્રદાન સહિત અનેક ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવાની રીતો પર ચર્ચા કરી. પ્રધાનમંત્રીઓએ પરસ્પર ચિંતાના પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પણ પોતાના વિચારો શેર કર્યા.

મુલાકાત દરમિયાન PM મોદી અને PM અલ્બેનીઝે નોંધ્યું કે નિયમિત ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકોથી ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેના સંબંધોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. તેમના સામાન્ય દ્રષ્ટિકોણને પુનરાવર્તિત કરતા, બંને નેતાઓએ ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનો સંકલ્પ લીધો.

આ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ હશે કારણ કે આ આફ્રિકન ખંડ પર આયોજિત થનારી પ્રથમ G20 સમિટ છે. આ સમિટ ગ્લોબલ સાઉથ દ્વારા આયોજિત સતત ચોથી G20 બેઠક છે. અગાઉ, ઇન્ડોનેશિયા, ભારત અને બ્રાઝિલે અધ્યક્ષતા સંભાળી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલાં, G20 પ્રમુખપદ બ્રાઝિલ (2024), ભારત (2023) અને ઇન્ડોનેશિયા (2022) દ્વારા યોજાયું હતું.

G20 માં મુખ્ય અર્થતંત્રનો સમાવેશ થાય છે, જે વૈશ્વિક GDP ના 85 ટકા અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના 75 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. ફોરમે દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રમુખપદના થીમ "એકતા, સમાનતા, ટકાઉપણું." છે.

PM મોદી 21 થી 23 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી આ સમિટમાં હાજરી આપશે. પીએમ મોદી ભારત અને ગ્લોબલ સાઉથને લગતા મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે. આ પીએમ મોદીની દક્ષિણ આફ્રિકાની ચોથી સત્તાવાર મુલાકાત હશે. તેમણે અગાઉ 2016 માં દ્વિપક્ષીય મુલાકાત લીધી હતી અને 2018 અને 2023 માં બે BRICS સમિટમાં હાજરી આપી હતી.

