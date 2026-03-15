ટેક્સ ટાર્ગેટ પૂરો ન કરી શકવાને કારણે IMFએ પાકિસ્તાન 1 અબજ ડોલરની લોન અટકાવી
IMF એ પાકિસ્તાનની ટેક્સ મશીનરી પર આંગળી ચીંધી છે, અને દલીલ કરી છે કે ટેક્સ ટાર્ગેટ પ્રાપ્ત થવાની શક્યતા ઓછી છે
By IANS
Published : March 15, 2026 at 5:57 PM IST
નવી દિલ્હી: પાકિસ્તાન અને ઈન્ટરનેશનલ મોનિટરિંગ ફન્ડ (IMF) વચ્ચે 1 અબજ ડોલરની લોનની રિલીઝ અંગેનો વાટાઘાટો દેશમાં નબળા ટેક્સ કલેક્શન અને વર્તમાન બજેટની વિશ્વસનીયતા અંગે શંકાઓને કારણે ફરીથી અટકી ગયો છે એવું અહેવાલો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. કરાંચી સ્થિત આધારિત બિઝનેસ રેકોર્ડર પેપરમાં જણાવાયું છે કે IMF એ ફરીથી પાકિસ્તાનની કર વ્યવસ્થા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યા છે અને દાવો કર્યો છે કે આવકના લક્ષ્યો સિદ્ધ થવા અશક્ય છે.
લેખમાં જણાવાયું છે કે, "આ ચિંતાઓ યોગ્ય છે. પાકિસ્તાની કર વ્યવસ્થા લાંબા સમયથી નબળી રહી છે. દેશનો ટેક્સ-ટુ-જીડિપિ પ્રમાણ લગભગ 9–10 ટકામાં અટકેલો છે, જે સમાન વિકાસશીલ અર્થતંત્રોમાં સૌથી ઓછામાંથી એક છે. ટેક્સ નેટ સંકુચિત છે, અનૌપચારિક અર્થતંત્ર મોટું છે અને પાલન નબળું છે,"
દશકોથી, દરેક IMF પ્રોગ્રામ પાકિસ્તાનને ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન સુધારવા, ટેક્સ બેઝ વધારવા અને આવકના લક્ષ્યો વધારવા માટે કહે છે. આ વારંવાર પ્રયત્નો છતાં, પરિણામો સુસ્ત રહ્યા છે અને તેના કારણો સારી રીતે જાણીતા છે. ઔપચારિક ક્ષેત્ર હજી પણ મોટાભાગનો કર ભાર ઉઠાવે છે, જ્યારે ધનના મોટા વિભાગો, ખાસ કરીને રિટેલ, કૃષિ અને અન્ય ક્ષેત્રો, ઓછા કર હેઠળ આવે છે અથવા સિસ્ટમની બહાર છે.
અનૌપચારિક અર્થતંત્ર, જેનો અંદાજ GDPનો લગભગ 40 ટકાનો છે, મોટાભાગે અછૂતો રહ્યો છે. પાકિસ્તાનની નાણાંકીય સમસ્યા માત્ર એ નથી કે સરકાર ઓછી આવક એકત્રિત કરે છે. આ લેખ અનુસાર, સરકારી ક્ષેત્રમાં વ્યાપક નાણાંકીય લીકેજો હજુ પણ ચાલુ છે અને તેની નક્કર સુધારા વિના રોકાઇ રહ્યા છે. સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે નફાકારક ન હોય તેવા સરકારી ક્ષેત્રના ઉદ્યોગો દ્વારા સર્જાતી સતત નુકશાનની સ્થિતિ. પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સ અને પાકિસ્તાન સ્ટીલ મિલ્સ જેવા સંસ્થાઓએ વર્ષો દરમિયાન વિશાળ નુકશાન સંગ્રહિત કર્યું છે. તેમની જવાબદારીઓ અંતે રાષ્ટ્રીય ખજાનાથી સહાય, ગેરંટી અને ઋણ પુનઃસંરચનાના માધ્યમથી ભરાઇ જાય છે.
આ સાહસો મોટાભાગે ટકી રહે છે કારણ કે સરકારો પુનર્ગઠન અથવા ખાનગીકરણના રાજકીય ખર્ચનો સામનો કરવામાં અચકાય છે. છતાં તેમનું નાણાકીય નુકસાન સેંકડો અબજો રૂપિયામાં પહોંચે છે, જે દર વર્ષે જાહેર સંસાધનોને શાંતિથી ખતમ કરે છે. વિચિત્ર રીતે, જ્યારે IMF કાર્યક્રમો વારંવાર મહેસૂલ લક્ષ્યો પર ખૂબ જ ચોકસાઈ સાથે ભાર મૂકે છે, ત્યારે જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોમાં સુધારાની તાકીદ ઘણીવાર ઓછી મજબૂત દેખાય છે.
લેખમાં ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે, ખાનગીકરણ યોજનાઓ ધીમે ધીમે આગળ વધી રહી છે, પુનર્ગઠન સમયમર્યાદા પાછળ ઠેલાઈ રહી છે અને નિષ્ફળ કંપનીઓને નાણાકીય સહાય ચાલુ છે. પાકિસ્તાનના ઉર્જા ક્ષેત્રમાં એક મોટો નાણાંકીય ખાડો છે. દેશનું કુખ્યાત પરિપત્ર દેવું - વીજળી પ્રણાલીમાં ચૂકવવામાં ન આવતી જવાબદારીઓની એક જટિલ સાંકળ - ટ્રિલિયન રૂપિયા સુધી વધી ગઈ છે.
IMF ઘણીવાર નાણાંકીય ખાધ ઘટાડવા માટે વીજળીના દર વધારવાનો આગ્રહ રાખે છે. પરંતુ માત્ર ઊંચા દર જ બિનકાર્યક્ષમતા અને નબળા શાસનથી પીડાતી સિસ્ટમને સુધારી શકતા નથી. વીજળી વિતરણ કંપનીઓના ઊંડા પુનર્ગઠન અને સુધારેલા સંચાલન વિના, પરિપત્ર દેવું ફક્ત પુનર્જીવિત થાય છે.
બીજું પાસું જે ભાગ્યે જ સતત તપાસ મેળવે છે તે છે અતિશયોક્તિપૂર્ણ અથવા બિન-ઉત્પાદક જાહેર ખર્ચ. ફેડરલ અને પ્રાંતીય બજેટ નોંધપાત્ર વહીવટી ઓવરહેડ્સ, નબળા લક્ષ્યાંકિત સબસિડી અને મર્યાદિત આર્થિક મૂલ્ય સાથે રાજકીય રીતે સંચાલિત વિકાસ યોજનાઓ વહન કરવાનું ચાલુ રાખે છે. નાણાકીય શિસ્ત ફક્ત વધુ આવક મેળવવા પર આધાર રાખી શકતી નથી. લેખમાં ઉમેર્યું હતું કે તેમાં જાહેર નાણાં કેવી રીતે ખર્ચવામાં આવે છે તેની ગંભીર તપાસ પણ શામેલ હોવી જોઈએ.
ઉત્તર કોરિયાએ પરમાણુ-સક્ષમ મલ્ટીપલ રોકેટ લોન્ચરનું પરીક્ષણ કર્યું
Explained: ઇરાન યુદ્ધમાં સૌથી વધુ ચર્ચા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની કેમ થઇ રહી છે? આ રૂટ આટલો મહત્ત્વનો કેમ