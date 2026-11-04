'જો હું પોતે ચૂંટણી લડ્યો હોત તો...', અમેરિકા મિડટર્મ ચૂંટણી પરિણામો પર ટ્રમ્પની પ્રતિક્રિયા
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું, ડેમોક્રેટ્સ અમારી સાથે મળીને કામ નહીં કરે તો વીટો લગાવી દઇશ.
Published : November 4, 2026 at 3:21 PM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાની મિડટર્મ ચૂંટણીમાં ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની નિર્ણાયક લીડ બાદ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને શુભેચ્છા પાઠવતા કહ્યું કે, તેમણે સારૂં પ્રદર્શન કર્યું છે. ટ્રમ્પે CBS ન્યૂઝ સાથે ફોન પર વાતચીતમાં જણાવ્યું, "હું ડેમોક્રેટ્સને અભિનંદન આપું છું અને આપણા દેશના ભલા માટે તમારી સાથે મળીને કામ કરવા આતુર છું."
તેમણે કહ્યું કે તે ખુદ ચૂંટણી મેદાનમાં નહતા અને તેના વિશે કઇ કહી ના શકાય. ટ્રમ્પે કહ્યું, "જો હું ખુદ ચૂંટણી લડી રહ્યો હોત તો અમે જરૂર જીતતા." રાષ્ટ્રપતિએ વિરોધી દળ સાથે કામ કરવાની પોતાની યોજના પર કહ્યું, "હું કેટલાક ડેમોક્રેટ્સને ઓળખુ છું. મારી પાસે પૂર્ણ વીટો છે અને મારા સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે અમે મળીને કામ કરીશું."
#USMidtermElections | President of the United States Donald Trump posts on Truth Social; "I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won in a landslide..." https://t.co/8xkCPTPKPM— ANI (@ANI) November 4, 2026
ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા મંચ ટ્રુથ સોશિયલ પર વીટો લખેલા લાલ રંગના MGA જેવી બેઝબોલ ટોપીની એક તસવીર પણ શેર કરી છે. તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે તે મારી સાથે કામ કરવા માંગશે, નહીં તો હું દરેક વસ્તુ પર વીટો લગાવી દઇશ અને આવું બિલકુલ તે નહીં ઇચ્છે."
ડેમોક્રેટ્સે ટેક્સાસ, નોર્થ કેરોલિના, સાઉથ કેરોલિના અને ઓહાયોમાં સીનેટની સીટ પર જીત મેળવી છે. આ તે રાજ્ય છે જ્યાં ટ્રમ્પે ખુદ ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો હતો અને મતદારોને એમ માનીને મત આપવાની અપીલ કરી હતી કે તે ખુદ મેદાનમાં છે. ફોકસ ન્યૂઝ સાથે વાતચીતમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે મતદારો "ઉમેદવારોને પસંદ કરતા નહતા."
તેમણે કહ્યું, "ડેમોક્રેટ્સે સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે. તે મજબૂતી સાથે લડ્યા અને ઘણા લાંબા સમયથી સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તે કેટલાક મુદ્દા પર ડેમોક્રેટ્સ સાથે મળીને કામ કરી શકે છે. આ પહેલા ટ્રમ્પે રિપબ્લિકન પાર્ટીની હારને કારણે ખુદનું ચૂંટણી મેદાનમાં ન હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું હતું, "જો હું મેદાનમાં હોત તો અમે બમ્પર બહુમતી સાથે જીત મેળવી શકતા હતા."
ચૂંટણી પરિણામ દરમિયાન ધ ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સને આપેલા એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ટ્રમ્પે કહ્યું, "હું તે પરિણામોને સ્વીકાર કરવા માટે સંપૂર્ણ તૈયાર છું." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તે ડેમોક્રેટ્સ સાથે મળીને કામ કરવા તૈયાર છે.
ડેમોક્રેટ્સે કોંગ્રેસ પર નિયંત્રણ મેળવી લીધુ છે. આ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને રિપબ્લિકન પાર્ટીને એક મોટો ઝટકો છે. આ એક એવી હાર છે જેને રિપબ્લિકન પાર્ટીનો ગઢ ગણાતા વિસ્તાર સુધી પોતાની લહેરમાં સામેલ કરી લીધા છે. ટ્રમ્પે પોતાના રાષ્ટ્રપતિ કાર્યકાળના અંતિમ બે વર્ષમાં
આ પણ વાંચો: