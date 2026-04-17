"જો ઇસ્લામાબાદમાં કોઈ ડીલ થાય છે, તો હું પાકિસ્તાન જઈ શકું છું," ટ્રમ્પે અમેરિકા-ઈરાન વાટાઘાટો પર કહ્યું
યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન સાથેના સોદાની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે અને તેના મોટા આર્થિક પરિણામો આવી શકે છે.
By ANI
Published : April 17, 2026 at 7:59 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે જો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર નક્કી થાય છે, તો તેઓ પાકિસ્તાનની મુલાકાત લેવાનું વિચારશે. "હા, હું પાકિસ્તાન જઈશ," ટ્રમ્પે ગુરુવારે (સ્થાનિક સમય) નેવાડાના લાસ વેગાસ જતા સમયે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું. "જો ઈસ્લામાબાદમાં કોઈ કરાર પર હસ્તાક્ષર થાય છે, તો હું જઈ શકું છું. તેઓ ઇચ્છે છે કે હું જાઉં."
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાટાઘાટોને સરળ બનાવવામાં પાકિસ્તાનની ભૂમિકાની પણ પ્રશંસા કરી અને તેની સંડોવણીને રચનાત્મક ગણાવી. તેમણે કહ્યું કે સંઘર્ષ વાટાઘાટોમાં પાકિસ્તાની મધ્યસ્થીઓ "ખૂબ સારા" રહ્યા છે.
#WATCH | US President Donald Trump says, " i would go to pakistan, yeah. pakistan has been great...if the deal is signed in islamabad, i might go. the field marshal has been great. the prime minister has been really great in pakistan. i might go. they want me"— ANI (@ANI) April 17, 2026
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથેની વાટાઘાટોમાં પ્રગતિની આશા પણ વ્યક્ત કરી, કહ્યું કે ટૂંક સમયમાં એક કરારની જાહેરાત થઈ શકે છે અને તેના મોટા આર્થિક પરિણામો આવી શકે છે. તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે અમારી વાટાઘાટો હાલમાં ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક ચાલી રહી છે. જો આવું થાય, તો તે ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે, અને તે આપણને મફત તેલ, મુક્ત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, બધું સારું રહેશે. મને લાગે છે કે તમારા તેલની કિંમત પહેલા કરતા પણ ઓછી હશે."
ઊર્જાના ભાવ પર બોલતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે ચાલુ રાજદ્વારી પ્રયાસો વચ્ચે બળતણના ભાવ પહેલાથી જ ઘટવાના સંકેતો બતાવી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "જો તમે પરમાણુ શસ્ત્રોથી છુટકારો મેળવવા માટે કિંમતો કેટલી હોવી જોઈએ તે જુઓ, તો તે ખૂબ ઊંચી નથી. તેથી છેલ્લા ત્રણ કે ચાર દિવસમાં ગેસના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે."
ફુગાવાની ચિંતાનો ઉલ્લેખ કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને આપણા દેશના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ કિંમતો અને આપણા દેશના ઇતિહાસમાં સૌથી ખરાબ ફુગાવો વારસામાં મળ્યો છે. હું તેમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરીશ, અને તે હજુ પણ ઓછો છે."
નોંધનીય છે કે ઈરાન વિવાદ અંગે વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે રાજદ્વારી વાટાઘાટો ચાલી રહી છે. પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરે ગુરુવારે તેહરાનમાં ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાકર કાલિબાફ સાથે મુલાકાત કરી હતી, જેને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બીજા રાઉન્ડની વાટાઘાટો શરૂ કરવા માટે રાજદ્વારી પ્રયાસ માનવામાં આવે છે.
કતારની મીડિયા કંપની અલ-જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, આ મુલાકાત અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતી બેક-ચેનલ વાટાઘાટો વચ્ચે આવી છે, જેમાં પાકિસ્તાની અધિકારીઓએ ખાસ કરીને તેહરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર સફળતાની આશા વ્યક્ત કરી હતી. બુધવારે તેહરાન પહોંચેલા મુનીરનું ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરકચીએ સ્વાગત કર્યું હતું. આ મુલાકાતનો હેતુ બીજા રાઉન્ડની વાટાઘાટો માટે જમીન તૈયાર કરવાનો છે, કારણ કે પહેલો રાઉન્ડ અનિર્ણિત રહ્યો હતો.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે મુનીર પાકિસ્તાનના મધ્યસ્થી પ્રયાસોના ભાગ રૂપે વોશિંગ્ટનની મુલાકાત લે તેવી પણ અપેક્ષા છે.