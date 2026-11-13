Nvidiaની અન્ય એક કર્મચારી સાથે જેન્સેન હુઆંગના ત્રીજા અફેરનો ખુલાસોઃ રિપોર્ટમાં દાવો
રિપોર્ટના અનુસાર હુઆંગનું એનવીડિયાની એક અન્ય કર્મચારી સાથે ત્રીજા અફેરનો ખુલાસો થયો છે.
Published : November 13, 2026 at 10:34 AM IST
કેલિફોર્નિયા: એનવિડિયા (Nvidia)ના પૂર્વ કો-ફાઉન્ડર જેન્સેન હુઆંગને લગતો વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો છે. રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, એક નવી વિગત સામે આવી છે કે, કંપનીના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ (CEO)ના કંપનીના જ અન્ય એક કર્મચારી સાથે અંગત સંબંધો હતા. આ બાબત તેમના વ્યક્તિગત આચરણ અને તેની આ મોટી ટેક્નોલોજી કંપની પર પડી શકે તેવી સંભવિત અસર અંગે ચાલી રહેલી તપાસમાં એક નવો વળાંક ઉમેરાયો છે.
રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, આ બાબતથી પરિચિત બે વ્યક્તિઓના હવાલાથી જાણવા મળ્યું છે કે, હુઆંગના અન્ય એક કર્મચારી સાથે સંબંધ હતા. સીઈઓ પદેથી તેમના રાજીનામા બાદ આ નવી વિગત સામે આવી છે; સાથે જ, એક્સ્ટ્રા મેરિટટલ રિલેશનશિપના અન્ય બે કથિત કિસ્સાઓના અહેવાલોએ કંપનીના નેતૃત્વ તરફ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
'ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ' અને 'ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ'ના અગાઉના અહેવાલો અનુસાર, આ લિન્કમાં જે વ્યક્તિઓના નામ સામે આવ્યા છે તેમાં એલિસ હુઆંગ એક ચીની બિઝનેસવુમન છે, જેના વિશે યુએસ ઈન્ટેલિજેન્સ અધિકારીઓને શંકા છે કે તેમના ચીની ઈન્ટેલિજેન્સ સર્વિસ સાથે સંબંધો હોઈ શકે છે અને એનવિડિયા (Nvidia)ના હેલ્થકેર વિભાગના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ કિમ્બરલી પોવેલનો સમાવેશ થાય છે.
'ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ'ના અહેવાલ મુજબ, એનવિડિયા (Nvidia)માં કામ કરતા પાંચ વ્યક્તિઓના હવાલાથી જાણવા મળ્યું છે કે, હુઆંગનું પાવેલ સાથે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ સંબંધ હતો, જેઓ તેમના તાબા હેઠળ કામ કરતા હતા. અખબારે જણાવ્યું છે કે, માર્ચ મહિનામાં કેલિફોર્નિયાના સાન જોસની એક હોટેલમાં યોજાયેલી એનવિડિયાની કોન્ફરન્સ દરમિયાન, આ બંને એક વીડિયોમાં એકબીજા સાથે અત્યંત પ્રેમથી વર્તન કરતા જોવા મળ્યા હતા.
કંપનીની વેબસાઇટ અનુસાર, 48 વર્ષીય પાવેલ 2008માં એનવિડિયા (Nvidia) સાથે જોડાયા હતા. તેઓ એવી યોજનાઓનું સંચાલન કરે છે જે કંપનીની ચિપ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ ઉચ્ચ શિક્ષણ અને આરોગ્યસંભાળ ક્ષેત્રે ખાસ કરીને મેડિકલ ઇમેજિંગ ડિવાઈસમાં કરવા પર કેન્દ્રિત છે.
હુઆંગ અને એલિસ હુઆંગ વચ્ચે કથિત સંબંધ હોવાના અહેવાલો બાદ આ વિવાદ વધુ વકર્યો છે. એલિસ હુઆંગ એક ચીની બિઝનેસવુમન અને એક્ઝિક્યુટિવ છે, જે સિંગાપોર સ્થિત ડેટા કંપની 'મેગાસ્પીડ' (Megaspeed) સાથે સંકળાયેલા છે; આ કંપની એનવિડિયા (Nvidia) ના મુખ્ય ગ્રાહકોમાંની એક છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે યુ.એસ.ના ગુપ્તચર અધિકારીઓને શંકા છે કે એલિસ હુઆંગના ચીની ગુપ્તચર એજન્સીઓ સાથે સંબંધો હોઈ શકે છે. આ આરોપે આ વિવાદમાં નેશનલ સિક્યોરિટીનો પહેલુ પણ જોડી દીધો છે.
ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે અહેવાલ આપ્યો છે કે, એનવિડિયા (Nvidia)ના કર્મચારીઓને મોકલેલા એક પત્રમાં હુઆંગે જે મહિલાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો તે એલિસ હુઆંગ હતી; આ પત્રમાં તેમણે પોતાની પત્ની સાથે દગો કર્યો હોવાની કબૂલાત કરી હતી અને તેનો વિશ્વાસ તોડવા બદલ માફી માંગી હતી.
જેન્સેન હુઆંગ, જેમણે 1993માં એનવિડિયા (Nvidia) કો-ફાઉન્ડ કરી હતી, તેમણે આ કંપનીને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ચિપ્સના વિશ્વના અગ્રણી સપ્લાયર્સમાંની એક બનાવી છે અને તેઓ વૈશ્વિક AI ઉદ્યોગમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓમાંના એક બની ગયા છે. આ નવા ખુલાસાને કારણે કંપનીના નેતૃત્વ પરની તપાસ વધુ સઘન બની છે, જેનાથી જાહેર કરાયેલા સંબંધો, કાર્યસ્થળ પરનું વર્તન અને એનવિડિયાના કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ (કોર્પોરેટ સંચાલન) પર તેની સંભવિત અસર અંગે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.