Explained| ઇઝરાયેલની ચૂંટણીએ નેતન્યાહૂને બહુમતથી કેવી રીતે દૂર રાખ્યા, અરબ પાર્ટી કિંગમેકર બની શકે
ઇઝરાયેલમાં ઉંચુ મતદાન અને અરબ નેતૃત્ત્વધરાવતા પાર્ટીના લાભને કારણે સરકારની રચના જટિલ બની છે.
Published : October 30, 2026 at 8:34 AM IST
નવી દિલ્હી: ઇઝરાયેલની સંસદીય ચૂંટણીમાં કોઇ પરિણામ આવ્યું નથી, જેમાં વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂના લિકુડના નેતૃત્ત્વ ધરાવતું રાઇટ-વિંગ ગ્રુપ પ્રાથમિક ગણતરીમાં સૌથી મોટો રાજકીય ગ્રુપ બનીને ઉભર્યું છે પરંતુ સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી બહુમતથી પાછળ રહી ગયું છે.
અરબ નેતૃત્ત્વ ધરાવતી પાર્ટીઓના મજબૂત પ્રદર્શને રાજકીય ગણિતને વધુ જટિલ બનાવ્યું છે, જે સંભવિત રીતે દેશ પર શાસન કોણ કરશે તે નક્કી કરવામાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવશે.
28 ઓક્ટોબરના રોજ પ્રકાશિત થયેલા તાજેતરના રિપોર્ટ ચૂંટણીના મુખ્ય ઉલટફેરની સ્પષ્ટ તસવીર બતાવે છે. લગભગ 92 ટકા મતની ગણતરી થયા બાદ, ધ ગાર્ડિયને જણાવ્યું કે, આ રિપોર્ટને ફાઇલ કરતા સમયે નેતન્યાહૂના ગ્રુપને 53 બેઠક, યહુદી વિપક્ષી ગ્રુપને 48 અને અરબ નેતૃત્ત્વ ધરાવતા પક્ષને 19 બેઠક મળવાનો અંદાજ હતો. નેતન્યાહૂને બહુમત માટે જરૂરી 61 બેઠકમાંથી આઠ બેઠક ઓછી મળશે, જ્યારે જો અરબ નેતૃત્ત્વવાળા પક્ષો તેમને ટેકો આપે તો વિપક્ષ સૈદ્ધાંતિક રીતે 67 સુધી પહોંચી શકે છે.
આ ગણિત અરબ નેતૃત્ત્વવાળા પક્ષોને વાતચીતના સેન્ટરમાં લાવે છે પરંતુ તેનાથી વિપક્ષની સરકારની ગેરંટી મળતી નથી. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ઘણા યહૂદી વિપક્ષી નેતાઓએ અરબ પક્ષો સાથે ગઠબંધન કરવાનો વિરોધ કર્યો હતો, જ્યારે નેતન્યાહૂએ તેમના સમર્થન પર આધાર રાખવાનો ઇનકાર કર્યો છે. 2015ની ચૂંટણી પહેલા હદાશ, બલાદ, રા'આમ અને તા'લ દ્વારા ઇઝરાયેલમાં અરબ બહુમતી ધરાવતા રાજકીય પક્ષોનું રાજકીય જોડાણ, સંયુક્ત યાદીની રચના કરવામાં આવી હતી તેમ છતાં તેણે નેતન્યાહૂને પદ પરથી હટાવવામાં મદદ કરવાની પોતાની તૈયારીનો સંકેત આપ્યો છે, જેનાથી આઇઝેનકોટ પર દબાણ છે કે શું તેમણે તે પાર્ટીઓ સાથે વાતચીત કરવી જોઇએ જે રાષ્ટ્રીય ઓળખ અને પેલેસ્ટાઇનના સવાલ પર અલગ વિચાર ધરાવે છે.
ઇઝરાયેલ માટે ચૂંટણીનો અર્થ શું છે?
લિકુડ સૌથી મોટી પાર્ટી ભલે હોય પણ ચૂંટણીએ નેતન્યાહૂના તેમની સરકારના આપમેળે ચાલુ રહેવાના દાવાને નબળો પાડ્યો છે. તેમનો સૌથી મોટો પડકાર વિપક્ષને પોતાની સંસદીય તાકાતને અરબ પાર્ટીના સપોર્ટ સાથે જોડતા અટકાવવાની છે.
આ તફાવત મહત્ત્વપૂર્ણ છે. નેતન્યાહૂએ તેમની કારકિર્દી દરમિયાન અનેક રાજકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો છે, અને તેમના વિરોધીઓએ પહેલા જ જનતાની નારાજગીને એક ટકાઉ શાસક ગઠબંધનમાં બદલવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો છે. નાના પક્ષો સાથે વાતચીત કરવા, ધાર્મિક જૂથોનો સપોર્ટ જાળવી રાખવા અને તેમના વિરોધીઓ વચ્ચેના વિભાજનનો ફાયદો ઉઠાવવાની તેમની ક્ષમતા નોંધપાત્ર છે.
આ પરિણામ તેમની પોલિટિકલ સ્ટ્રેટેજીની મર્યાદાઓને છતી કરે છે. એક એવી સરકાર જે ઓછી સંસદીય મેજોરિટી પર નિર્ભર છે, તેને મિલિટ્રી સર્વિસ છૂટ, સેટલમેન્ટ પોલિસી, બજેટ અને ગાઝાના ભવિષ્યને લઇને નવી અસ્થિરતાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ગાદી આઇઝેનકોટ પોલિટિકલ લીડરશિપનો ટેસ્ટ
આઇઝેનકોટ રાજકીય પરિવર્તનની માંગ સાથે મિલિટ્રી ક્રેડેન્શિયલ્સ જોડીને એક ગંભીર પડકાર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. તેમના પક્ષની અંદાજિત તાકાત તેમણે વાતચીત માટેનો આધાર આપે છે, પરંતુ સ્વતંત્ર બહુમતી માટે નહીં.
તેમનો સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય એ હશે કે જોઇન્ટ લિસ્ટ અને રા'મથી સંસદીય સમર્થન મેળવવું કે નહીં. આમ કરવાથી સરકાર બનાવવા માટે એક નંબરનો રસ્તો મળી શકે છે પરંતુ તેના માટે તેમને યહુદી મતદારોના કેટલાક ભાગમાંથી વૈચારિક મતભેદો અને ટીકાઓને મેનેજ કરવી પડશે. તેઓ વ્યાપક યૂનિટી સરકારની માંગ કરી શકે છે અથવા વાતચીતને નિષ્ફળ બનાવી શકે છે. બન્નેમાંથી કોઇ પણ રીત નેતન્યાહૂને કાર્યકારી વડાપ્રધાન તરીકે પદ પર રહેવા દઇ શકે છે.
અરબ પ્રતિનિધિત્વ ગઠબંધન રાજકારણને બદલી શકે છે
અરબ નેતૃત્ત્વ ધરાવતી પાર્ટીઓ માટે અંદાજિત 19 બેઠકો તેમને નવા નેસેટમાં મહત્ત્વપૂર્ણ બનાવશે, તેમનો સંભવિત પ્રભાવ તેમના ચૂંટણી પ્રદર્શન અને બે મુખ્ય યહૂદી રાજકીય કેમ્પોની સ્વતંત્ર રીતે બહુમતી મેળવવામાં અસમર્થતા બન્નેને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
તેમની ભૂમિકા એ પણ ટેસ્ટ કરી શકે છે કે શું ઇઝરાયેલી ગઠબંધન રાજકારણ યહુદી વિરોધ પક્ષો અને અરબ રાજકીય પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે વધુ સ્પષ્ટ ભાગીદારીને સમાવી શકે છે. આવી વ્યવસ્થા રાજકીય રીતે વિવાદાસ્પદ હશે, પરંતુ ઇઝરાયેલી સરકારને ટેકો આપતી સંસદીય વ્યવસ્થામાં અરબ પક્ષની ભાગીદારીનું ઉદાહરણ છે.
શું આ ઔપચારિક ગઠબંધન સભ્યપદમાં પરિણમે છે, બાહ્મ સમર્થન અથવા સતત વિરોધ જોવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ વાતોમાંથી એક હશે.
સિક્યુરિટી પોલિસીના કેન્દ્રિય રહેવાની શક્યતા
સરકારમાં બદલવાથી ઇરાન, હિઝબુલ્લાહ અથવા હમાસ પ્રત્યે ઇઝરાયેલનો અભિગમ પોતાની રીતે નહીં બદલાય. આઇઝેનકોટનું મિલિટ્રી બેકગ્રાઉન્ડ અને સિક્યુરિટી-કેન્દ્રિત પ્લેટફોર્મ જણાવે છે કે તેમના નેતૃત્ત્વ હેઠળની સરકાર ઇઝરાયેલી પ્રદેશની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપશે.
વધુ તાત્કાલિક મતભેદ 7 ઓક્ટોબર, 2023ની સુરક્ષા નિષ્ફળતાઓ, લશ્કરી ઓપરેશનનું મેનેજમેન્ટ, ગાઝાના ભવિષ્યનું વહીવટ અને લશ્કરી કાર્યવાહી અને રાજકીય ઉદ્દેશ્યો વચ્ચેના સંબંધ માટે જવાબદારીને લગતા હોઇ શકે છે.
વોશિંગ્ટન અને અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય પાર્ટનર સાથે ઇઝરાયેલના સંબંધો પણ નવી સરકારની નીતિઓ પર આધારિત રહેશે, ફક્ત તેના નેતાની ઓળખ પર નહીં.
આઉટલુક
27 ઓક્ટોબરની ચૂંટણીથી સંસદ વિખેરાઇ ગઇ છે જેમાં વર્તમાન વડાપ્રધાનનો નોંધપાત્ર આધાર જાળવી રાખે છે પરંતુ બહુમતી માટે સ્પષ્ટ માર્ગનો અભાવ છે. વિપક્ષ પાસે સત્તા મેળવવાનો શક્ય રસ્તો છે પરંતુ ફક્ત ત્યારે જ જો તે આંતરિક વિભાજનને દૂર કરે અને અરબ નેતૃત્ત્વવાળા પક્ષો સાથે કેવી રીતે જોડાવું તે નક્કી કરે.
આગામી નિર્ણાયક સીમાચિહ્નો અંતિમ પ્રમાણિત પરિણામો, પાર્ટીના પ્રતિનિધિઓ સાથે રાષ્ટ્રપતિ આઇઝેક હર્ઝોગની વાતચીત અને ત્યારબાદ થતી ગઠબંધનની વાતચીત છે. જ્યાં સુધી તે પ્રક્રિયાઓ સ્થાપિત ન કરે કે કોણ બહુમતી મેળવી શકે છે, ત્યાં સુધી પરિણામને અનિર્ણિત ચૂંટણી તરીકે વર્ણવવું જોઇએ જેણે નેતન્યાહૂને રાજકીય રીતે સંવેદનશીલ બનાવી દીધા છે પરંતુ નિશ્ચિતપણે હરાવ્યા નથી.
નવી દિલ્હી સ્થિત સોસાયટી ફોર પોલિસી સ્ટડીઝ થિંક ટેન્કના ડિરેક્ટર અને વ્યૂહાત્મક બાબતોના નિષ્ણાત સી ઉદય ભાસ્કરના મતે, આ ચૂંટણી ઇઝરાયેલની વિભાજિત રાજનીતિ અને યહૂદી દેશ પર રાજ કરવા આવનારી સ્ટ્રક્ચરલ મુશ્કેલીઓને બતાવે છે, પછી તે અતિ જમણેરી કે અરબ પક્ષ બન્ને હોય.
ભાસ્કરે ETV ભારતને જણાવ્યું, "ઇઝરાયેલ માટે, તેનો અર્થ અસ્થિરતા, અરબ નાગરિકોના સમાવેશ પર તીવ્ર ચર્ચા પરંતુ સુરક્ષા મુદ્દાઓ પર નીતિગત સાતત્યની ખૂબ જ સંભાવના છે."
અરબ વિસ્તાર માટે, તે મુખ્ય સંઘર્ષ મુદ્દાઓ પર ઇઝરાયેલી કટ્ટરપંથી વલણનો સંકેત આપે છે, જેમાં નબળી અથવા કેરટેકર સરકારની અનિશ્ચિતતા ઉમેરવામાં આવી છે જે હજુ પણ ઇરાન અને પેલેસ્ટિનિયનો પ્રત્યે સંઘર્ષાત્મક નીતિઓ અપનાવી શકે છે.
ભાસ્કરે સમજાવ્યું કે અરબ પાર્ટીઓની કિંગમેકર ભૂમિકા સંખ્યામાં વાસ્તવિત છે પરંતુ બન્ને યહૂદી કેમ્પોએ મજબૂત બનાવેલા રાજકીય પ્રતિબંધથી બંધાયેલી છે.
જવાહરલાલ નેહરુ યુનિવર્સિટીના સ્કૂલ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝમાં સેન્ટર ઓફ વેસ્ટ એશિયન સ્ટડીઝના એસોસિયેટ પ્રોફેસર મુદ્દાસિર ક્વામરના મતે, હાલમાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે કોઈ પણ પક્ષ કે ગઠબંધન બહુમતી મેળવી શક્યું નથી, અને નેતન્યાહૂના નેતૃત્વ હેઠળના ગઠબંધનને મહત્તમ બેઠકો મળી છે.
ક્વામરે ETV ભારતને જણાવ્યું, પરંતુ તે હજુ પણ બહુમતીથી ઓછું છે, જેનો અર્થ એ છે કે તેમને સરકાર બનાવવા માટે કોઇ અન્ય પક્ષ અથવા કોઇ અન્ય નાના જૂથ અથવા કંઇકના સમર્થનની જરૂર પડશે."
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