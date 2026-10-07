ફ્લાઇટમાં ડેંટિસ્ટે કેવી રીતે બચાવ્યો કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરનો જીવ? FlyDubaiની ફ્લાઇટમાં શું થયું હતું ડૉક્ટરે જણાવી સમગ્ર ઘટના
ડેંટિસ્ટે જણાવ્યું કે કેવી રીતે તેને મેડિકલ સંકટ દરમિયાન કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના પલ્સ રેટને વધાર્યા હતા અને લોહી વહેતું રોક્યું હતું.
By PTI
Published : October 7, 2026 at 9:30 AM IST
તેલ અવીવ: ફ્લાઇ દુબઇ ફ્લાઇટમાં સવાર 174 મુસાફરોનો જીવ કેપ્ટન સ્મિચ મચ્છરે બચાવ્યો હતો પરંતુ તેનો જીવ કોને બચાવ્યો તે પણ મહત્ત્વનું છે. હુમલાને કારણે સ્મિત મચ્છરનું એટલું બધુ લોહી વહી ગયું હતું કે તેને હોસ્પિટલ પહોંચવા સુધી જો પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં ના આવી હોત તો તેનો જીવ ખતરામાં મુકાઇ ગયો હોત. આ ઘટનાને લઇને એક મોટો ખુલાસો થયો છે. તાજેતરમાં એક ડેંટિસ્ટે એક ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યું કે કેવી રીતે તેને કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરનો જીવ બચાવ્યો હતો.
ડેંટિસ્ટે વિમાનમાં સતત 45 મિનિટ સુધી કરી સારવાર
તેલ અવીવ જતી ફ્લાઇદુબઇ ફ્લાઇટમાં કો-પાયલોટના હુમલા બાદ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના માથા અને હાથમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યુ હતું અને તેનો જીવ વિમાનમાં રહેલા એક ડેંન્ટિસ્ટની સતત 45 મિનિટ સુધી સારવાર બાદ જ બચ્યો હતો.
આઇસ પેકથી લોહી રોકવાનો પ્રયાસ
ઇઝરાયેલમાં રહેતા જ્યોર્જિયાઇ ડેંટિસ્ટ ડૉ. શુતા મુસાએવે સ્મિત મચ્છરને સ્થિર કરવા માટે કામચલાઉ પ્રેશર ડ્રેસિંગ અને આઇસ પેકનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેની નાડી નોંધપાત્ર રીતે ઘટી ગઇ હતી. આ વાત મુસાએવે એબીસી ન્યૂઝને ત્યારે જણાવી જ્યારે તે હવામાં મેડિકલ સંકટ વિશે જણાવતા હતા, જ્યારે કો-પાયલોટ ઓમાની નાગરિક હમામ અલ-હમ્મામીએ સ્મિત મચ્છરને ચાકૂ માર્યું હતું, એવું લાગે છે કે આ એરક્રાફ્ટ 170થી વધુ મુસાફરોને ક્રેશ કરવાની ફિરાકમાં હતું.
સ્મિત મચ્છર જેને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ હીરો કહ્યા છે, ધીમે ધીમે સ્વસ્થ થઇ રહ્યા છે અને UAEમાં એક હોસ્પિટલમાં પોતાના સ્વસ્થ્ય થવાની રાહ જોઇ રહ્યા છે.
સ્મિત મચ્છર કોકપિટના ફ્લોર પર ઘાયલ પડ્યો હતો
સ્મિત મચ્છર કોકપિટના ફ્લોર પર ઘાયલ પડ્યો હતો જ્યારે તેને અનુભવ થયો કે વિમાન નીચે આવી રહ્યું છે અને તેને કોકપિટનો દરવાજો ખોલવા માટે એક ધક્કો મારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વિમાનમાં એકમાત્ર ડૉક્ટર મુસાએવે કહ્યું કે બુમો સાંભળીને તે આગળ વધ્યા હતા અને હુમલાખોરને રોકવામાં મદદ કરી હતી તેમજ લોહીથી લથપથ પડેલા કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરની સારવાર કરી હતી.
ડૉક્ટરે કહ્યું, 'મને લાગે છે કે, હું આ સ્થિતિમાં તમામ (વિમાનમાં સવાર તમામ પેસેન્જર)ની કેવી રીતે મદદ કરી શકુ છું? મેં ફર્શ પર પડેલા એક પાયલોટને લોહીથી લથપથ જોયો.' એક અન્ય પેસેન્જર યાનિવ હ્યૂને શંકાસ્પદ કોકપિટ ખેચીને વિમાનને કંટ્રોલ કરી લીધો અને તેને સંભાળ્યું હતું. આ પહેલા ત્રીજા પાયલોટે ફ્લાઇટ પર કંટ્રોલ કરી લીધો હતો. જેવો જ હુમલાખોર કાબુમાં આવ્યો, મુસાએવે પોતાનું ધ્યાન પાયલોટ પર લગાવ્યું અને તેના માથા, ગરદન અને હાથમાંથી લોહી વહી રહ્યું હતું.
લોહી રોકવા માટે ટી શર્ટનો ઉપયોગ કર્યો
મુસાએવે કહ્યું કે તેને લોહી રોકવા માટે ઇજા પર દબાણ કર્યું હતું. તેલ અવીવના દક્ષિણમાં એક શહેર હોલોનથી ધ નેશનલ સાથે વાત કરતા ડેંટિસ્ટે કહ્યું, 'તેના માથા અને હાથમાં લોહી વહી રહ્યું હતું. મુસાએવે કહ્યું કે તેને ઇજાને દબાવવા માટે ટી શર્ટનો ઉપયોગ કર્યો પરંતુ લોહી બંધ થયું નહતું. તે બાદ ફ્લાઇટ એટેડન્ટ પાસે બરફ માંગ્યો હતો.
મુસાએવે કહ્યું, તેના શરીર પર ઊંડા ઘાના નિશાન હતા અને અમને કેટલાક આઇસ પેકેટની જરૂર હતી પરંતુ જ્યારે પણ હું લોહી ચેક કરવા માટે ટી શર્ટ ખોલતો ત્યારે વધુ લોહી વહેતું હતું, માટે મે વધુ ભાર ના આપ્યું અને બરફથી દબાવ્યું હતું. 45 મિનિટ સુધી મેં પ્રેશર બનાવ્યું હતું.
મુસાએવે સ્મિત મચ્છરને કહ્યું, પ્લીઝ સૂઇ ના જાઓ, અમને તમારી જરૂર છે. મે પૂછ્યું કે તમારા કેટલા બાળકો છે અને તેમના નામ શું છે? મેં તેમને કહ્યું, ડરો મત, તમે પોતાના પરિવાર પાસે પરત જશો અમે જલદી લેન્ડ કરવાના છીએ.
ડેંસ્ટિસ્ટે કહ્યું કે પાયલોટે પોતાનું નામ અને ઉંમર જણાવી હતી અને કહ્યું કે તે દૂબઇમાં રહે છે અને ભારતીય છે. પોતાનો દર્દ ઓછો કરવા માટે મદદ પણ માંગી હતી. મુસાએવે કહ્યું કે તેને પાયલોટે કહ્યું, બધુ બરાબર થઇ જશે. તેને મને કહ્યું, પ્લીઝ મારી મદદ કરો, હું અહીં મરવા માંગતો નથી.'
સાઉદી અરબ પહોંચ્યા બાદ મુસાએવે કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરને જમીન પર ઉતરતા જ ડૉક્ટરોને સોપી દીધો હતો અને જલદી અલવિદા કહ્યું- ગુડ લક, મારા મિત્ર. બધુ બરાબર થઇ જશે. મુસાએવે કહ્યું કે તેને અને તેની પત્નીને આગામી કેટલાક દિવસોમાં પોસ્ટ-ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ થયો હતો.
ડેંટિસ્ટે આગળ કહ્યું, 'સ્મિતે અમારો જીવ બચાવ્યો, સ્મિત એક હીરો છે અને હું તેના પરિવાર અને તમામ મુસાફરોને બચાવવા માટે દરેક કામ માટે આભાર માનું છું. આ કર્મ છે, તેને અમારો જીવ બચાવ્યો છે અને અમે તેનો જીવ બચાવ્યો છે. મંગળવારે યુએઇમાં ભારતીય દૂતાવાસે કહ્યું કે સ્મિત મચ્છર સ્વસ્થ થઇ રહ્યો છે અને તેના સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થઇ રહ્યો છે.
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