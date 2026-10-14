વિશ્વની સૌથી મોટી ઓઇલ કંપની અરામકો પર હુથીઓનો હુમલો, સાઉદીએ આપ્યો વળતો જવાબ
આ હુમલો ત્યારે થયો જ્યારે ઇરાન સમર્થિત હુથી અને તેની સાથે લડી રહેલા સાઉદી ગઠબંધને એક બીજા પર હુમલો કર્યો હતો.
Published : October 14, 2026 at 10:38 AM IST
કાહિરા: સાઉદી અરબના ઊર્જા મંત્રાલયે જણાવ્યું કે વિશ્વની સૌથી મોટી તેલ કંપનીમાંથી એક અરામકોની એક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બિલ્ડિંગમાં આગ લાગી હતી. દેશના પૂર્વ પ્રાંતમાં થયેલા હુમલામાં આ બિલ્ડિંગને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. મંત્રાલયે જણાવ્યું કે, આ હુમલામાં કોઇના ઘાયલ થવાના સમાચાર નથી.
આ હુમલો ત્યારે કરવામાં આવ્યો જ્યારે ઇરાન સમર્થિત હુથી અને તેની સામે લડતા સાઉદી ગઠબંધને મંગળવાર મોડી રાત્રે એક બીજા પર હુમલો કર્યો હતો. આ યુદ્ધ ગલ્ફ દેશમાં પહેલાથી ચાલી રહેલા સંકટ વચ્ચે નવો વિવાદ છે. જ્યાં આ હુમલો થયો તે તેલનું એક મોટું કેન્દ્ર છે. અહીં હુમલાને લઇને પહેલા જ ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી હતી.
હુથી મિસાઇલનો કાટમાળ રિયાધના રહેણાંક વિસ્તારમાં પડ્યો
સાઉદી અરબના સિવિલ ડિફેન્સે જણાવ્યું કે નષ્ટ કરવામાં આવેલા બે હુથી મિસાઇલનો કાટમાળ રિયાધના રહેણાંક વિસ્તારમાં પડ્યો હતો, જેમાં ચાર લોકો ઘાયલ થયા હતા જ્યારે 15 ઘરને નુકસાન થયું હતું. હુથી દ્વારા ચલાવવામાં આવતા બ્રોડકાસ્ટર અલ મસીરા અને રહેવાસીઓએ જણાવ્યું કે સાઉદી અરબના નેતૃત્ત્વમાં યમનમાં સેનાના ગઠબંધને મંગળવારે હુથી વિદ્રોહીઓના કબ્જા ધરાવતા યમનના પાટનગર પર નવા હવાઇ હુમલા કર્યા હતા.
સનામાં જોરદાર વિસ્ફોટ સંભળાયો
આ હુમલો ત્યારે થયો જ્યારે ગઠબંધનના પ્રવક્તાએ લોકોને પોતાની સુરક્ષા માટે વિસ્તાર ખાલી કરવાની અપીલ કરી હતી. લોકોએ જણાવ્યું કે શહેરના પશ્ચિમમાં સુબાહા ફ્યૂલ ફેસિલિટી પર ગઠબંધનના હુમલાના કેટલાક કલાક બાદ સનામાં જોરદાર વિસ્ફોટ સંભળાયો છે.
આ પહેલા એક ખાસ નિવેદનમાં ગઠબંધને હુથી નિયંત્રિત પાટનગરમાં લોકોને કહ્યું હતું કે તે યમન ઓઇલ કંપનીની સાઇટ અને પાસેના સ્ટોરેજ એરિયાને ખાલી કરી દે. ગઠબંધનના પ્રવક્તા મેજર જનરલ તુર્કી અલ મલિકીએ હુથી પર આરોપ લગાવ્યો કે તે આ જગ્યા અને તેના અંડરગ્રાઉન્ડ ફ્યૂલ ડેપોનો ઉપયોગ પોતાની મિસાઇલ અને ડ્રોનના હથિયારના જથ્થા માટે કરી રહ્યા છે.
ઓઇલ કંપનીએ કહ્યું- સ્ટોરેજ ખાલી હતું
એવું લાગે છે કે હુથીના હુમલાનો અંદાજ હતો. તેલ કંપનીઓે કહ્યું કે તેમના સ્ટોરેજની જગ્યા ખાલી હતી અને સાઉદી હુમલાથી તેલના ભંડાર અથવા લોકો માટે સપ્લાય પર કોઇ અસર નહીં પડે, તેમ છતા શહેરમાં હાજર લોકો કમીના ડરથી કેટલાક પેટ્રોલ પંપ પર પહોંચ્યા હતા જેને કારણે કારની લાંબી લાઇનો જોવા મળી હતી.
મિસાઇલ માટે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું
ચેતવણીના કેટલાક સમય બાદ હુથી મિલિટ્રીના પ્રવક્તા બ્રિગેડિયર જનરલ યાહ્યા સારીએ ટેલીગ્રામ પર કહ્યું કે, સના પર કોઇ પણ સાઉદી હુમલાનો સાઉદીના પાટનગર રિયાધમાં જોરદાર જવાબ આપવામાં આવશે. કેટલા કલાક બાદ સાઉદી અરબે રિયાધ અને પૂર્વ પ્રાંત તરફથી આવતી મિસાઇલો માટે એલર્ટ જાહેર કર્યું હતું પરંતુ જલદી કહ્યું કે ખતરો ટળી ગયો છે.
એરલાઇન્સે પોતાના કેટલાક વિમાન રિયાધમાંથી હટાવ્યા
ઇંશ્યોરન્સ કંપનીઓ અને સરકારી અધિકારીઓની સલાહ પર એરલાઇન્સે મંગળવારે પોતાના કેટલાક વિમાન રિયાધમાંથી હટાવી લીધા છે કારણ કે હુમલાનો ખતરો હતો.
એવિએશન એનાલિટિક્સ ફર્મ સિરિયમ અનુસાર, 8 ઓક્ટોબરથી સાઉદી અરબના એરપોર્ટથી જતી 3120થી વધુ ફ્લાઇટ રદ કરી દેવામાં આવી છે અથવા ઓપરેટ કરવામાં આવતી નથી. આ ફ્લાઇટ્સ લગભગ 41 ટકા છે જેમાં 300થી વધુ ફ્લાઇટ સામેલ છે જે બુધવારે રવાના થવાની હતી. એરપોર્ટ પર હુથીના હુમલાને કારણે કેટલીક એરલાઇન્સે કિંડગમ માટે સર્વિસ રોકી દીધી છે.
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