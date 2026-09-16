પવિત્ર મક્કા શહેરના એરસ્પેસમાં ઘૂસ્યુ હુતી ડ્રોન, સાઉદીના નેતૃત્ત્વ ગઠબંધને આપી કડક ચેતવણી
ગઠબંધનના પ્રવક્તા મેજર જનરલ તુર્કી અલ-મલ્કીએ આ ઘટનાને દુશ્મન અને આતંકવાદી હરકત ગણાવી છે.
By ANI
Published : September 16, 2026 at 12:24 PM IST
રિયાધ: સાઉદીના નેતૃત્ત્વ ધરાવતા ગઠબંધને બુધવારે ચેતવણી આપી હતી કે ઇસ્લામના બે સૌથી પવિત્ર સ્થળ પર હુમલાને સહન કરવામાં નહીં આવે, તેની સુરક્ષા અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આ પહેલા સાઉદી એર ડિફેન્સે પવિત્ર શહેર મક્કા પર હૂતી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલા એક ડ્રોનને રોકીને નષ્ટ કરી દીધો છે.
ગઠબંધન તરફથી જાહેર નિવેદન અનુસાર રોયલ સાઉદી એર ડિફેન્સ ફોર્સિસે મંગળવાર સાંજે ડ્રોનને મક્કાની આસપાસ ઇનકાર કરવામાં આવેલા એરસ્પેસમાં ઘૂસ્યા પહેલા જ રોકી લીધો હતો. ગઠબંધનના પ્રવક્તા મેજર જનરલ તુર્કી અલમલ્કીએ આ ઘટનાને દુશ્મન અને આતંકવાદી હરકત ગણાવી હતી અને કહ્યું કે ડ્રોનને હૂતી યૌદ્ધાઓએ લોન્ચ કર્યું હતું.
અલ-મલ્કીએ કહ્યું, 'બે પવિત્ર મસ્જિદ અને તીર્થયાત્રીઓની સુરક્ષા એક રેડ લાઇન છે અને કહ્યું કે ગઠબંધનની જોઇન્ટ ફોર્સ કમાન્ડ હૂતીની ગતિવિધિઓ વિરૂદ્ધ જરૂરી અને રોકનારૂ પગલું ભરવામાં નહીં હિચકાય. ગઠબંધને કહ્યું કે આ ઘટના મક્કાને નિશાન બનાવવાનો બીજો પ્રયાસ છે અને 27 જુલાઇ 2017ના રોજ બેલેસ્ટિક મિસાઇલથી કરવામાં આવેલા પ્રયાસનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
લેટેસ્ટ ઘટનાને રહસ્યની જન્મભૂમિ, સંદેશની જમીન અને વિશ્વભરના લાખો મુસ્લિમોના દિલોને પોતાની તરફ ખેચનારી જગ્યાને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ ગણાવતા અલ-મલ્કીએ કહ્યું કે આ તીર્થયાત્રીઓને ડરાવવા અને નાગરિકો અને રહેવાસીઓને નુકસાન પહોંચાડવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો.
સાઉદીનું આ નિવેદન યમનમાં મિલિટ્રી ઓપરેશનને લઇને ગઠબંધન સેનાની સાથે સાથે રિયાધ અને હૂતીઓ વચ્ચે વધતા આરોપો વચ્ચે આવ્યું છે. હુમલાના પ્રયાસથી મંગળવારે ટેલીગ્રામ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં હૂતી વિદ્રોહીઓના પ્રવક્તા બ્રિગેડિયર જનરલ યાહ્યા સારીએ કહ્યું કે સાઉદી યુદ્ધ વિમાનોએ છેલ્લા 24 કલાકમાં ખામિસ મમુશૈત અને તાઇફ એરબેસમાંથી એફ-15 અને ટાઇફૂન વિમાનોનો ઉપયોગ કરીને 52 હવાઇ હુમલા કર્યા હતા.
સારીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે હુમલામાં તૈજ ગવર્નરેટમાં સ્કૂલ, પૂલ અને રસ્તાની સાથે સાથે અલ-જૌફ, અલ બૈદા, સાદા અને અમરાન ગવર્નરેટમાં બીજા ટાર્ગેટ પર સિવિલિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચરને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. સારીએ નિવેદનમાં કહ્યું, 'આ ક્રૂર હુમલાનો જવાબ આપવામાં આવશે.'
આ લેટેસ્ટ ઘટનાક્રમ એવા સમયે થયો છે જ્યારે પશ્ચિમ એશિયાનો સંઘર્ષ યમન અને સાઉદી-હૂતી થિયેટર સુધી ફેલાઇ ગયો છે, જેને કારણે સ્ટ્રેટેજિક રીતે મહત્ત્વપૂર્ણ બાબ-અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટની આસપાસ તણાવ વધી ગયો છે. હૂતિઓએ દરિયા કિનારે રહેલા કોમર્શિયલ જહાજોને પણ નિશાન બનાવ્યા હતા. મક્કાને લઇને સાઉદીના નેતૃત્ત્વ ધરાવતા ગઠબંધનની ચેતવણી રિયાધ અને હૂતી આંદોલન વચ્ચે નિવેદનમાં વધારાનો સંકેત છે.
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