સાઉદીના રિયાધ એરપોર્ટ પર હુથીનો હુમલો: 12 લોકોના મોત, 300થી વધુ ઘાયલ
ઉડ્ડયન સત્તામંડળના જણાવ્યા અનુસાર, મૃત્યુ પામેલા લોકોમાં એક અમેરિકન નાગરિક, ચાર સાઉદી નાગરિકો અને અન્ય દેશોના કેટલાક નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે.
By ANI
Published : October 11, 2026 at 8:26 AM IST
રિયાધ: સાઉદી અરૂબના પાટનગર રિયાધમાં કિંગ ખાલિદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર વધુ એક હુમલો થયો હતો. આ હુમલામાં 12 લોકોના મોત જ્યારે 300થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. પરિસ્થિતિને જોતા એરલાઇન્સે વિમાનોની અવરજવર પર રોક લગાવી છે.
સાઉદી અરૂબના જનરલ ઓથોરિટી સિવિલ એવિએશન (GACA)એ એક અપડેટમાં જણાવ્યું કે, શનિવારે રિયાધમાં કિંગ ખાલિદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવેલા હુમલામાં 12 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 309 લોકો ઘાયલ થયા છે.
એવિએશન ઓથોરિટી અનુસાર મૃતકોની સંખ્યામાં ચાર સાઉદી નાગરિક અને કેટલાક બીજા દેશના નાગરિક સામેલ છે. પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું,'શનિવારે 10 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ રિયાધમાં કિંગ ખાલિદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર થયેલા હુમલા વિશે પોતાના પ્રથમ નિવેદન સિવાય હુમલામાં 12 મોત થયા છે જેમાં 4 સાઉદી નાગરિક, 2 બાંગ્લાદેશી, 1 અમેરિકન, 1 ઇજિપ્ત, 1 જોર્ડન, 1 સીરિયન અને 1 પેલેસ્ટાઇન અને 1 સુદાનનો નાગરિક સામેલ છે. કેટલાક ઘાયલોની હાલત ગંભીર છે અને તેમની કેટલીક હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે.
#بيان إلحاقي بشأن الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. #الطيران_المدني https://t.co/JoAi69jwvp— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 10, 2026
વિદેશી એમ્બેસીએ પોતાના નાગરિકોને એરપોર્ટથી દૂર રહેવા અપીલ કરી
વિદેશી એમ્બેસીએ પોતાના નાગરિકોને એરપોર્ટથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે. આ ઘટનાક્રમ 6 અને 7 ઓક્ટોબરના રોજ સાઉદી અરબમાં કિંગ ખાલિદ અને આભા એરપોર્ટ પર હુથીના હુમલા અને યમનમાં વધતા સંઘર્ષ બાદ થયો છે.
નાગરિક ઉડ્ડયન સત્તામંડળે જણાવ્યું હતું કે, "શનિવારે કિંગ ખાલિદ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર હુમલો થયો હતો. રાજ્યમાં નાગરિક ઉડ્ડયન સુવિધાઓને નિશાન બનાવીને ચાલી રહેલી હડતાળ વચ્ચે આ હુમલો થયો હતો."
સાઉદી અરેબિયાના વિદેશ મંત્રાલયે ફ્લાઇટ રદ થવા અથવા વિલંબને કારણે જેમની મુસાફરી યોજનાઓ ખોરવાઈ ગઈ છે તેવા નાગરિકોને તેમના સંબંધિત સ્થળોએ સાઉદી રાજદ્વારી મિશનનો સંપર્ક કરવાની સલાહ આપી છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, આ મિશન કિંગ ખાલિદ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથકની ફ્લાઇટ્સને અસર કરતી અવરોધોને કારણે તેમના ગંતવ્ય સ્થાનો પર પહોંચી ન શકતા નાગરિકોને સહાય અને જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડશે.
અકાસા એરે રિયાધ જતી ફ્લાઇટ પર રોક લગાવી
આ વચ્ચે અકાસા એરે જાહેરાત કરી કે તેને સુરક્ષાની વર્તમાન સ્થિતિનો હવાલો આપતા રિયાધ જનારી તમામ ફ્લાઇટ્સ પર રોક 13 ઓક્ટોબર સુધી વધારી દીધી છે. શનિવારે એક ટ્રાવેલ અપડેટમાં એરલાઇને કહ્યું કે પ્રભાવિત મુસાફર સાત દિવસની અંદર ઓરિજનલ પેમેન્ટ સોર્સ પર રિફંડ લઇ શકે છે અથવા કોઇ એકસ્ટ્રા ચાર્જ વગર પોતાની મુસાફરી રીશેડ્યૂલ કરી શકે છે.
કુવૈત એરવેઝે ફ્લાઇટ રદ કરી
કુવૈત એરવેઝે પણ એરપોર્ટ બંધ થવાને કારણે કુવૈતથી રિયાધ જતી ફ્લાઇટ KU775 અને રિયાધથી કુવૈત જતી KU776ને રદ કરી છે.
અમેરિકન દૂતાવાસે એડવાઇઝરી જાહેર કરી
આ ઘટના બાદ કેટલીક વિદેશી સરકારોએ ટ્રાવેલ એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે. સાઉદી અરબમાં અમેરિકન દૂતાવાસે જણાવ્યું કે 10 ઓક્ટોબરના રોજ એરપોર્ટ પર થયેલા હુમલા વિશે જાણ થઇ અને તેને અમેરિકન નાગરિકોને એરપોર્ટ અને તેની આસપાસના વિસ્તારથી બચવાની સલાહ આપી છે.
આ સિવાય કેનેડા, જાપાન, જર્મની અને સ્પેને પણ એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે અને પોતાના નાગરિકોને સાવધાની રાખવા અને બિન જરૂરી મુસાફરીથી બચવાની સલાહ આપી છે.
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