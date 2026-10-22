સાઉદી અરબના ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર હુમલો, 1નું મોત, 8 ઈજાગ્રસ્ત
હુથી લડવૈયાઓએ ફરી એકવાર સાઉદી અરેબિયાના આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટને નિશાન બનાવ્યું છે. આ હુમલામાં અનેક જાનહાનિ થઈ છે.
By ANI
Published : October 22, 2026 at 8:41 AM IST
રિયાધ: સાઉદી અરેબિયામાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટને નિશાન બનાવીને હુથીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા નવા હુમલામાં ભારે નુકસાન થયું છે. જનરલ ઓથોરિટી ઓફ સિવિલ એવિએશન (GACA) એ જણાવ્યું છે કે, બુધવારે સાંજે થયેલા આ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે અને અન્ય આઠ લોકો ઘાયલ થયા છે.
એવિએશન ઓથોરિટીના સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, આઠ ઘાયલ વ્યક્તિઓને તબીબી સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી કેટલાકની હાલત ગંભીર હોવાનું જણાવાયું છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરાયેલા એક નિવેદનમાં ઓથોરિટીએ જણાવ્યું છે કે, "બુધવારે સાંજે, 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ દમ્મામ સ્થિત કિંગ ફહદ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર હુમલો થયો હતો."
સિવિલ એવિએશન ઓથોરિટીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, આ હુમલાને કારણે સંપત્તિને નુકસાન થયું છે, જેના વ્યાપનું હાલમાં મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું, "આ હુમલામાં એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે, અલ્લાહ તેમના પર રહેમ ફરમાવે અને અન્ય આઠ લોકોને સામાન્યથી લઈને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. તમામ ઘાયલોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા જેથી તેમને જરૂરી તબીબી સારવાર મળી શકે. સંપત્તિને પણ નુકસાન થયું છે અને આ નુકસાન કેટલું છે તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે. વધુ વિગતો પછી આપવામાં આવશે."
#بيان بشأن استهداف مطار الملك فهد الدولي بالدمام. #الطيران_المدني https://t.co/kJdjG8xGoE— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 21, 2026
દરમિયાન, યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે સાઉદી અરેબિયામાં રહેતા અમેરિકી સરકારના બિન-આપાતકાલીન કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારના સભ્યોને દેશ છોડી દેવાનો આદેશ આપ્યો છે. ઈરાન સમર્થિત હુથીઓએ સાઉદી અરેબિયા વિરુદ્ધ તેમનું અભિયાન વધુ તીવ્ર બનાવ્યું છે, જેમાં નાગરિક એરપોર્ટ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ માળખાકીય સુવિધાઓ પરના હુમલાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ કાર્યવાહીને કારણે નાગરિકોના મૃત્યુ થયા છે અને મુસાફરી વ્યવસ્થામાં ગંભીર વિક્ષેપ પડ્યો છે.
યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રવક્તા ટોમી પિગોટે X પર લખ્યું, "અમારા કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારોની સુરક્ષા અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. અમે તેમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને તેમને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવાનું ચાલુ રાખીશું." અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, યમની સૈન્ય પ્રવક્તા કર્નલ માજિદ અલ-નજીલીએ પુષ્ટિ કરી છે કે હુથી દળોએ એક જ દિવસમાં ચોથી વખત અલ-રાયાન એરપોર્ટને નિશાન બનાવ્યું હતું.
નાગરિક ઉડ્ડયન માળખાકીય સુવિધાઓ પર સતત થઈ રહેલા હુમલાઓની નિંદા કરતા, કર્નલ અલ-નજીલીએ તેને 'ઈરાદાપૂર્વકના કૃત્યો' ગણાવ્યા છે. તેમણે વધુમાં ભાર મૂક્યો કે એરપોર્ટને નિશાન બનાવવાથી યમનના લોકોના હિતોને સીધા નુકસાન થાય છે અને તેમની હિલચાલની સ્વતંત્રતાને ગંભીર રીતે પ્રતિબંધિત થાય છે.
અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, યમનમાં સાઉદીની આગેવાની હેઠળના ગઠબંધનના પ્રવક્તા બ્રિગેડિયર જનરલ તુર્કી અલ-મલિકીએ જણાવ્યું હતું કે ગઠબંધનની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓએ સાઉદી અરેબિયાના પૂર્વીય પ્રાંતને નિશાન બનાવી રહેલા ચાર માનવરહિત હવાઈ વાહનો (ડ્રોન) ને સફળતાપૂર્વક અટકાવ્યા અને નાશ કર્યા.