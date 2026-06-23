હોર્મુઝ ક્યારેય યુદ્ધ પહેલાની સ્થિતિમાં પાછું નહીં ફરે: ઈરાની સંસદના સ્પીકર
ગાલિબાફ કહે છે કે ઈરાન આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોનું પાલન કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું સંચાલન કરશે. હોર્મુઝની સ્થિતિ હવે કદી યુદ્ધ પહેલાં જેવી નહીં બને: ઈરાનના સ્પીકર
Published : June 23, 2026 at 11:57 AM IST
તેહરાન : ઈરાનની સંસદના સ્પીકર એમબી ગાલિબાફે જણાવ્યું છે કે હોર્મુઝ જળમાર્ગ (Strait of Hormuz) હવે યુદ્ધ પહેલાં જેવી સ્થિતિમાં ક્યારેય પાછું નહીં ફરે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે ઈરાન આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોનું પાલન કરતાં આ વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગનું સંચાલન પોતાની વ્યવસ્થા હેઠળ કરશે.
ઈરાનના સરકારી મીડિયા 'પ્રેસ ટીવી' અનુસાર, અમેરિકા સાથે થયેલી 14-મુદ્દાવાળી સમજુતી હેઠળ વાતચીતનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ થયા બાદ, સોમવારે (સ્થાનિક સમય અનુસાર) સ્વિટ્ઝર્લેન્ડથી પરત ફર્યા પછી એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ગાલિબાફે કહ્યું કે ભવિષ્યમાં આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગના સંચાલન પર ઈરાનનો જ નિયંત્રણ રહેશે.
તેમણે કહ્યું કે, "દરેકને જાણ હોવી જોઈએ કે હોર્મુઝ જળમાર્ગનું સંચાલન ક્યારેય પણ યુદ્ધ પહેલાં જેવી સ્થિતિમાં પરત નહીં ફરે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "અલબત્ત, આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોનું પાલન કરવામાં આવશે, પરંતુ હોર્મુઝ જળમાર્ગનું સંચાલન ઈરાન જ કરશે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં તાજેતરમાં થયેલી વાતચીત દરમિયાન ઈરાને પોતાની વાટાઘાટ શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું હતું અને દાવો કર્યો કે તેહરાન ચર્ચાના પરિણામોને પ્રભાવિત કરવામાં સફળ રહ્યું. ગાલિબાફે એવો પણ દાવો કર્યો કે વાતચીત દરમિયાન ઈરાને અમેરિકાને એક કલાકની અંદર સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ બદલવા માટે મજબૂર કર્યું હતું. આ પોસ્ટમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને વિસ્તારમાં પોતાના 'પ્રોક્સી જૂથો' (ખાસ કરીને લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહ)ને સમર્થન ન આપવા ચેતવણી આપી હતી. ગાલિબાફે તેને ઈરાનના કૂટનીતિક પ્રભાવનો પુરાવો ગણાવ્યો.
પ્રાદેશિક સ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરતાં ઈરાનના સ્પીકરે કહ્યું કે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ મોટા સંઘર્ષો સાથે જોડાયેલી છે, જેમાં લેબનોનમાં બની રહેલી ઘટનાઓ પણ સામેલ છે. તેમણે ફરી એકવાર જણાવ્યું કે ઈરાનને અમેરિકા પર કોઈ વિશ્વાસ નથી. તેમણે કહ્યું, "અમે ક્યારેય અમેરિકનો પર વિશ્વાસ કર્યો નથી, હાલ પણ નથી કરતા અને ભવિષ્યમાં પણ ન કરવો જ યોગ્ય છે."
તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં થયેલી વાતચીતમાં ઈરાનની ભાગીદારીને કારણે વિસ્તારમાં તણાવ વધુ વધતો અટક્યો છે. સંસદના સ્પીકરે જણાવ્યું કે ચર્ચાઓ દરમિયાન લેબનોનની પ્રાદેશિક અખંડિતતા અને વિસ્તારમાં યુદ્ધવિરામ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા થઈ હતી.
તેમણે જણાવ્યું કે ઈરાન સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર નજર રાખી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "જો અમે અમેરિકા સાથે ચર્ચા કરવા સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ ગયા ન હોત, તો લેબનોનમાં કોઈપણ સમયે મુસ્લિમો અને શિયાઓનું વધુ રક્તપાત થઈ શક્યું હોત."
ગાલિબાફે ઈરાનના રાજકીય વલણને પુનરાવર્તિત કરતાં દેશના નેતૃત્વ હેઠળ એકતા જાળવવાની અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે અંતિમ નિર્ણય લેવાનો અધિકાર ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ સૈયદ મુજતબા ખામેનેઈ પાસે છે. સ્પીકરે જણાવ્યું, "આપણે આયાતુલ્લાહ સૈયદ મુજતબા ખામેનેઈના નેતૃત્વ હેઠળ એકજૂટ રહેવું જોઈએ અને તેમની વાત તથા તેમના નિર્દેશોને અંતિમ માનવા જોઈએ."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ઈરાનના અટકાવાયેલા નાણાં મુક્ત કરાવવાના અને તેલ પરના પ્રતિબંધોમાં રાહત આપવાના નિર્ણયો પણ સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં તેહરાન અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે થયેલી તાજેતરની ચર્ચાઓનું પરિણામ હતા.
આ નિવેદનો તે સમજુતીના પ્રથમ તબક્કાની ટેક્નિકલ ચર્ચાઓ પૂર્ણ થયા બાદ સામે આવ્યા છે, જેનો હેતુ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે પશ્ચિમ એશિયામાં વધેલા તણાવને ઘટાડવાનો છે. બંને પક્ષોએ ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની રચના કરવા અને આગામી 60 દિવસમાં અંતિમ સમજૂતી માટે રોડ મેપ તૈયાર કરવા પર સહમતિ વ્યક્ત કરી છે.
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